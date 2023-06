Pourquoi le parc national de Jasper ne remplace pas certains ponts de l’arrière-pays après qu’ils ont été emportés

Un sentier qui mène à un lieu historique national dans le parc national de Jasper est coupé aux randonneurs pendant la majeure partie de l’année en raison d’un pont emporté.

Situé à environ 15 kilomètres du départ du sentier du col Athabasca, le pont qui traversait le ruisseau Simon a été détruit par la glace en 2016.

Il doit encore être remplacé.

Le passage à gué du ruisseau peut être impraticable en période de hautes eaux, selon Parcs Canada.

Le problème a incité l’ingénieur de Calgary Trevor Willson à concevoir un nouveau pont et à soumettre sa proposition de 108 pages à Parcs Canada en décembre dernier. Willson a également reçu des lettres d’appui de trois députés et de deux députés, mais la proposition a été rejetée par Parcs Canada.

« Quand nous voyons des sentiers, des ponts et des terrains de camping aussi mal entretenus, cela doit vraiment changer. Ce n’est pas acceptable de laisser les choses ainsi », a-t-il déclaré.

Ce ne serait pas la première fois que Willson construit un pont dans l’arrière-pays, car il a travaillé avec le Club alpin du Canada pour restaurer d’anciens sentiers.

« Les gens devraient être autorisés à ressentir l’histoire, pas seulement à lire dans les manuels, mais à se rendre réellement sur les lieux où ces événements importants se sont produits », a-t-il déclaré.

Le Punch Bowl du Comité est un petit lac sur le col Athabasca, à cheval sur la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, qui se déverse dans deux océans. Il a été nommé par George Simpson qui était gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il nomma le lac lors de son passage par le col en 1824, en référence au comité londonien de la compagnie. (Ben Nearingburg)

Ancienne route du commerce des fourrures

Le sentier du col Athabasca suit le chemin emprunté par l’arpenteur David Thompson en 1811 pour traverser les Rocheuses. Il devint plus tard une importante route du commerce des fourrures pour accéder à la côte du Pacifique. Le col lui-même est situé à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique et est devenu un lieu historique national en 1971.

Au cours du dernier demi-siècle, l’infrastructure de l’arrière-pays s’est détériorée dans le parc national Jasper, selon Brian Patton, auteur du Canadian Rockies Trail Guide.

« Il y avait des ponts partout. Nous nous sommes rarement mouillés les pieds lorsque nous mesurions les sentiers dans les années 70 et 80 », a-t-il déclaré.

Le pont suspendu traversant Blue Creek sur le North Boundary Trail en 1976. Le pont a disparu depuis plus d’une décennie. Les routards sont désormais tenus de traverser à gué. (Brian Patton)

Un pont suspendu a été emporté sur le sentier Fortress Lake en 2014 et plusieurs ponts manquent sur les sentiers North et South Boundary.

Il y a moins de sentiers à Jasper aujourd’hui qu’il y a 50 ans, a déclaré Patton.

Les données de Parcs Canada suggèrent qu’il n’y a qu’une légère augmentation des utilisateurs de l’arrière-pays maintenant par rapport au sommet de 1978.

En moyenne, moins d’un pour cent des visiteurs s’aventurent dans l’arrière-pays, selon Parcs Canada.

Au fil des eaux troubles

Le pont de Willson est différent des structures traditionnelles construites par Parcs Canada. D’une part, il est fabriqué à partir de fibre de verre au lieu de bois coupé localement, ce qui, selon lui, le rendra plus durable.

Il a également obtenu 250 000 $ pour le projet d’un donateur, ainsi que 50 000 $ supplémentaires en dons, qui, selon lui, couvriront la construction et l’entretien futur du pont.

Il n’y a pas que les randonneurs qui sont frustrés par la détérioration des infrastructures de l’arrière-pays. Le parc national de Jasper a une riche histoire de pourvoirie, car les premiers visiteurs du parc utilisaient des chevaux et des gardes patrouillaient à cheval.

Tania Millen traversant la rivière Smoky sur le sentier North Boundary dans le parc national Jasper. Millen a parcouru de nombreux sentiers de Jasper à cheval. (Jane Dyck)

Tania Millen a parcouru une grande partie des sentiers de Jasper à cheval, mais a déclaré que cela devenait de plus en plus difficile en raison des ponts manquants et des sentiers envahis par la végétation.

« Je peux toujours imaginer toutes ces empreintes de sabots et empreintes de pas sur les sentiers devant moi », a-t-elle déclaré.

« Mais nous perdons vraiment cette information, nous perdons cette histoire. »

En avril, la Fédération équestre de l’Alberta, qui représente 18 000 propriétaires et cavaliers de chevaux dans la province, a envoyé une lettre au parc national de Jasper, exhortant Parcs Canada à mieux entretenir les sentiers.

La North Boundary était une priorité car il s’agit du plus long sentier continu dans les parcs des montagnes à près de 200 kilomètres.

Rendre les sentiers plus accessibles, indique la lettre, aiderait à offrir plus d’alternatives pour l’utilisation de l’arrière-pays, car il peut être très difficile d’obtenir des permis sur les sentiers les plus populaires, comme Skyline, Brazeau et Tonquin Valley.

Objectifs de gestion

Bien que Parcs Canada reconnaisse l’importance du sentier du col Athabasca, ce n’est pas qu’une question d’argent.

« C’est aussi dans une zone que nous considérons comme sauvage et où nous ne voulons pas encourager un grand nombre de visiteurs », a déclaré Alan Fehr, surintendant du parc national de Jasper.

« C’est en partie à cause de choses comme le caribou, les loups, les grizzlis et les carcajous. »

Il y a aussi des hésitations à entreprendre plus d’infrastructures, a-t-il dit, car le parc s’occupe de 1 100 kilomètres de sentiers et d’environ 300 ponts dans l’arrière-pays.

« Certaines personnes diraient » eh bien, elles vous donnent de l’argent gratuitement « », a-t-il déclaré. « Eh bien, il n’y a jamais d’argent gratuit car il y a toujours les opérations et la maintenance. »

Fehr a souligné le plan de gestion actuel du parc, qui a été élaboré avec la participation des Canadiens, et son objectif de maintenir de vastes zones de nature sauvage, qui doivent être équilibrées avec une utilisation récréative.

ÉCOUTEZ | Pourquoi les sentiers de l’arrière-pays du parc national Jasper ont pris le pas sur la nature

Radio active8:10Sentiers envahis et ponts délavés Nous apprenons pourquoi le parc national de Jasper ne remplace pas les ponts de l’arrière-pays après qu’ils ont été emportés.

Il note également que certains anciens sentiers ont été construits à une époque où les préoccupations environnementales étaient moindres et traversent des zones écologiquement sensibles.

Actuellement, il n’est pas prévu de remplacer le pont sur Simon Creek, a déclaré Fehr.

Cependant, à mesure que les utilisateurs de l’arrière-pays continuent d’augmenter, a-t-il déclaré, Parcs Canada devra peut-être améliorer certains sentiers pour gérer la hausse, comme le Great Divide Trail entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

« Ce n’est pas une science en noir et blanc. »