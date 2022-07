Pourquoi le pape François peut hésiter à annuler la doctrine de la découverte

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Les excuses du pape François pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats autochtones au Canada ont soulevé des questions quant à savoir s’il annulerait officiellement la doctrine de la découverte de l’Église.

La doctrine, datant du XVe siècle, comprenait une série d’édits connus sous le nom de bulles papales, qui ont ensuite été utilisés pour justifier la colonisation des terres autochtones.

Mais toute hésitation du pape à y renoncer peut provenir du point de vue du Vatican selon lequel l’Église a déjà supprimé et remplacé ces édits, suggèrent certains observateurs.

“Dans un certain sens, du point de vue de l’église, il n’a pas besoin d’être annulé car il est, en fait, abrogé”, a déclaré Darren Dias, professeur de théologie au St. Michael’s College de Toronto. “Il n’a pas de statut.”

Le 4 mai 1493, le pape Alexandre VI a publié la bulle papale connue sous le nom de “Inter Caetera” qui a fourni au Portugal et à l’Espagne le soutien religieux pour étendre leurs territoires en Afrique et dans les Amériques dans le but de répandre le christianisme. La bulle papale disait que des terres non habitées par des chrétiens pouvaient être revendiquées, tandis que “les nations barbares seraient renversées et amenées à la foi elle-même”.

REGARDER | Appels à annuler la doctrine : Les manifestants exhortent le pape à annuler la doctrine de la découverte Deux jeunes militants des Premières Nations ont apporté une puissante bannière à la messe du Pape à Québec. Leur demande d’annuler la doctrine de la découverte qui a permis la colonisation reflète une journée de surprises et, pour certains, une impatience croissante pour des actions concrètes.

Alors que la doctrine justifiait la colonisation, la conversion et l’asservissement des peuples autochtones, ainsi que la saisie de leurs terres, les chercheurs affirment qu’elle a également jeté les bases de la revendication territoriale du Canada et de la Loi sur les Indiens, qui a jeté les bases des pensionnats.

Dias dit que d’autres édits ont rapidement remplacé la doctrine de la découverte. Par exemple, en 1537, le pape Paul III avait publié son propre décret qui s’opposait à l’asservissement des peuples autochtones. Il a écrit qu’ils ne devraient “en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s’ils sont en dehors de la foi de Jésus-Christ”.

Malgré cela, les églises ont continué à coloniser et à évangéliser de force, a déclaré Dias.

“Les circonstances ont changé”

Le Vatican a abordé la doctrine dans une déclaration à la neuvième session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones en avril 2010.

La doctrine, selon le Vatican, avait été abrogée dès 1494 et que “les circonstances ont tellement changé qu’attribuer une valeur juridique à un tel document semble complètement déplacé”.

La doctrine de la découverte a également été abrogée par d’autres bulles papales, encycliques, déclarations et décrets, a-t-il déclaré.

Francis assiste à une prière silencieuse au cimetière lors de sa rencontre avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites à Maskwacis, en Alberta, lundi. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

“La bulle Inter Caetera est un vestige historique sans valeur juridique, morale ou doctrinale”, indique le communiqué.

“Le Saint-Siège confirme qu’Inter Caetera a déjà été abrogée et la considère comme sans valeur juridique ou doctrinale.”

Cependant, il continue d’y avoir des appels à un renoncement officiel, non seulement de la part de la communauté autochtone, mais de la part de certains membres de l’Église catholique.

Une organisation faîtière des ordres religieux féminins catholiques américains, la Leadership Conference of Women Religious, a officiellement demandé à François de le faire en 2014, affirmant qu’il devrait répudier « la période de l’histoire chrétienne qui a utilisé la religion pour justifier la violence politique et personnelle contre les nations et les peuples autochtones ». .”

Mais Massimo Faggioli, professeur de théologie et d’études religieuses à l’Université de Villanova, a déclaré à Reuters que, même s’il était peu probable que le pape annule officiellement la doctrine, il devrait s’y attaquer.

“L’église ne fonctionne pas comme ça – elle ne publie pas de document disant:” Maintenant, nous avons décidé que cette ancienne doctrine n’est plus vraie “”, a-t-il déclaré.

“La façon dont l’église fait cela est de produire de nouveaux documents avec de nouvelles doctrines qui remplacent les anciennes doctrines. … Je crois [the Pope] devrait aborder cette question, et je pense qu’il le fera. Mais pas avec un document formel.”

Dias convient que, traditionnellement, les papes n’annulent pas.

Au lieu de cela, “un [new] l’enseignement remplace l’ancien enseignement. C’est certainement ce qui s’est passé avec la doctrine de la découverte”, a-t-il déclaré.

Dans un courriel à CBC News, Jonathan Lesarge, porte-parole de la Conférence des évêques catholiques du Canada, a fait écho au fait que le Vatican avait précédemment précisé que les bulles papales associées à la doctrine de la découverte n’avaient aucune autorité légale ou morale dans l’Église.

“Cependant, nous comprenons la volonté de nommer ces textes, de reconnaître leur impact et de renoncer aux concepts qui leur sont associés”, a-t-il déclaré.

“Les évêques du Canada travaillent avec le Vatican et ceux qui ont étudié cette question, dans le but de publier une nouvelle déclaration de l’Église.”

REGARDER | Francis s’excuse auprès des survivants : Le pape « profondément désolé » pour la « mentalité colonisatrice » de nombreux chrétiens Lors de sa visite à Maskwacis, en Alberta, le pape François a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats pour la manière dont les membres de l’Église catholique ont coopéré à la destruction culturelle de la vie autochtone.

Pendant ce temps, Matteo Bruni, le directeur du bureau de presse du Vatican, lors d’un point de presse quelques jours avant la visite au Canada, a reconnu qu'”une réflexion est en cours au Saint-Siège sur la doctrine de la découverte”, selon le magazine America.

Mais Steve Newcomb, un universitaire autochtone qui a passé une grande partie de sa carrière à étudier la doctrine de la découverte, dit qu’il croit que l’hésitation potentielle du pape à annuler la doctrine vient de sa réticence à rappeler au monde le type de langage utilisé par ses prédécesseurs.

“[They] émis un langage de ce genre qui a eu un impact destructeur et dévastateur pendant des siècles sur l’ensemble de nos nations et peuples d’origine », a déclaré Newcomb.

“Parce que ce qu’il fait, c’est arracher le vernis du Vatican pour révéler la vraie nature de l’institution”, a-t-il déclaré.

Newcomb a également suggéré que les édits ultérieurs publiés par l’église à la suite des bulles papales de 1493 avaient peu d’impact, car et que la doctrine originale de la découverte a servi pendant des décennies de base aux «actes génocidaires les plus horribles contre la nation d’origine».

Il a dit, malgré sa déclaration à l’ONU en 2010, le Vatican continue d’essayer d’échapper à la responsabilité de la doctrine.

“Ils n’ont jamais reconnu publiquement le contenu de ces documents. Ils veulent simplement se référer aux titres des documents, mais pas à la substance.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.