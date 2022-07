Le PAPE François est arrivé au Canada en fauteuil roulant alors qu’il parlait avec des survivants scolaires autochtones.

Il est pape depuis le 13 mars 2013, après la papauté de Benoît XVI.

Le pape François a commencé son pontificat le 13 mars 2013 Crédit : La Méga Agence

Pourquoi le pape François est-il en fauteuil roulant ?

Le pape François a été vu dans un fauteuil roulant à cause de son genou fracturé, comme l’a rapporté Reuters.

Il est arrivé au Canada le 25 juillet dans un fauteuil roulant, s’excusant pour les survivants des écoles autochtones.

Il a souligné comment l’assimilation culturelle forcée était un “mal déplorable” et une “erreur désastreuse”.

“Avec honte et sans ambiguïté, je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones”, a partagé François.

“Je suis ici parce que la première étape de mon pèlerinage pénitentiel parmi vous est celle de demander à nouveau pardon, de vous dire une fois de plus que je suis profondément désolé.”

“Désolé pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples indigènes. Je suis désolé”, a poursuivi François.

“Face à ce mal déplorable, l’Église s’agenouille devant Dieu et implore son pardon pour les péchés de ses enfants.”

Le pape François restera au Canada jusqu’au 29 juillet pour visiter Edmonton, Québec et Iqaluit, selon The Globe and Mail.

Qui est le Pape François ?

Le pape François, ou Jorge Mario Bergoglio, est un archevêque jésuite de Buenos Aires âgé de 76 ans, selon le Saint-Siège.

Il a été initialement élu le 13 mars 2013 et est devenu le premier jésuite à être élu pape.

Il est le 266e évêque de Rome après le pape Benoît XVI qui a démissionné deux semaines seulement avant la victoire du pape François.

Le pape François a fait ses études en chimie, philosophie et théologie et a occupé plusieurs emplois avant de commencer son parcours en tant que catholique.

De concierge à assistant de laboratoire, le pape François s’est inscrit dans la Compagnie de Jésus en 1958.

Comment devient-on pape ?

Pour devenir pape, il faut d’abord être catholique et de sexe masculin.

À moins que vous ne soyez né dans une famille catholique, vous devez vous convertir au catholicisme, appelé Rite d’Initiation Chrétienne.

Le processus est extrêmement long et compliqué.

À partir de là, vous devez obtenir un rôle de leadership et la bonne éducation avant de devenir prêtre.

Après être devenu prêtre, vous devez assumer un rôle d’évêque avant de devenir cardinal.

Succédant à votre rôle de cardinal, vous devez ensuite être élu pape.

Il existe de nombreuses règles et mesures à prendre pour dépasser chaque étape, et c’est un processus extrêmement long.