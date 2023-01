Pourquoi le pape Benoît XVI a-t-il démissionné et un autre pape a-t-il déjà démissionné ?

Le pape Benoît XVI est décédé aujourd’hui (Photo : Guido MARZILLA/Gamma-Rapho via Getty Images) Le pape Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans le 31 décembre 2022. Le Vatican a annoncé la nouvelle avec une déclaration: “Avec tristesse, je vous informe que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican.” Le pape Benoît a été à la tête de l’Église catholique pendant un peu moins de huit ans, entre avril 2005 et février 2013. Il a fait la une des journaux du monde entier lorsqu’il a décidé de démissionner de son poste de pape en 2013, mais pourquoi l’a-t-il fait et un pape a-t-il démissionné dans le passé ? Pourquoi le pape Benoît a-t-il démissionné ? Lorsque le pape Benoît a démissionné il y a près de 10 ans – le 11 février 2013 – il a cité la santé déclinante comme principale raison. Ce jour-là, qui était aussi la Journée mondiale du malade, jour saint du Vatican, son annonce a été une surprise. Le rassemblement devait officiellement annoncer la date de la canonisation de 800 martyrs catholiques. Benoît a été le premier pape à démissionner en près de 600 ans (Photo : Grzegorz GalazkaMondadori via Getty Images) Indiquant un déclin à la fois « de l’esprit et du corps », le pape Benoît XVI avait déclaré qu’« en raison d’un âge avancé », ses forces « n’étaient plus adaptées à un exercice adéquat » de direction de l’Église. Sa décision de démissionner volontairement, a-t-il déclaré à l’époque, était «une décision d’une grande importance pour la vie de l’Église». Deux jours plus tard – le 13 février – Benoît a présidé sa dernière messe publique pour les offices du mercredi des Cendres. Celles-ci se sont terminées par une ovation debout qui a duré quelques minutes pendant que le pontife quittait la basilique Saint-Pierre. Son successeur, Le pape François a été élu pape le 13 mars 2013. D’autres papes ont-ils déjà démissionné ? Lorsqu’il a démissionné, il est devenu le premier pape en 598 ans à le faire. Le dernier pape à démissionner avant Benoît fut Grégoire XII, même si ce n’était pas volontaire. Le pape Grégoire a été contraint de démissionner en 1415 pour mettre fin au schisme d’Occident. Aussi connu sous le nom de schisme papal ou impasse du Vatican, il s’agissait d’une scission au sein de l’Église catholique qui a duré de 1378 à 1417, où les catholiques de Rome, d’Avignon (France) et plus tard de Pise ont tous prétendu être le seul vrai pape. Le pape Grégoire XII a été contraint de démissionner en 1415 (Photo : Chris Hellier/Corbis via Getty Images) Le schisme a finalement été résolu lorsque le demandeur de Pise, Jean XXIII, a convoqué le concile de Constance (1414-1418). Le Concile organisa l’abdication du pape romain Grégoire XII et de l’antipape pisan Jean XXIII, excommunia Benoît XIII d’Avignon et élit Martin V comme nouveau pape régnant depuis Rome. Le seul autre pape à démissionner volontairement fut Célestin V en 1294. Après n’avoir été pape que pendant cinq mois, le 13 décembre 1294, Célestin a démissionné, déclarant son désir de retourner à sa vie humble et pré-papale. Craignant que Célestine ne prétende plus tard être antipape – ou quelqu’un qui a de fortes prétentions à la papauté – son successeur, le pape Boniface VIII a emprisonné Célestine pour le reste de sa vie.



Célestine n’a été pape que pendant cinq mois, mais il a été emprisonné pendant plus de deux ans par son successeur (Photo: Getty) Il mourut deux ans plus tard, en mai 1296, à l’âge de 81 ans. Pour ses mauvais traitements, Célestine fut finalement canonisée en 1313 par le pape Clément V. Aucun pape ultérieur n’a pris le nom de Célestine. Tous les autres papes de l’histoire ont détenu le titre jusqu’à la mort, considérant qu’il est considéré comme un devoir sacré qui établit des parallèles avec Jésus-Christ lui-même. Le pape, dans le catholicisme, est connu comme le chef terrestre de l’Église, ou le chef visible, tandis que Jésus-Christ est connu comme le chef céleste ou invisible. SUITE : L’ancien pape Benoît a partagé une “grande affinité” avec feu la reine

PLUS : Une église catholique construit un centre d’exorcisme après une “augmentation des possessions”

