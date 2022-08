Pourquoi le Pakistan est au “point zéro” de la crise climatique après avoir subi des inondations meurtrières | Nouvelles du monde

Les inondations de cette année au Pakistan ont tué plus de 1 000 personnes et déplacé 33 millions de personnes.

Sherry Rehman, la plus haute responsable du climat du pays, a averti que le Pakistan était “au point zéro” des “aliments instantanés, des explosions multiples de lacs glaciaires, des vagues de chaleur et maintenant de la mousson monstre de la décennie”.

Depuis que la saison de la mousson a commencé plus tôt que d’habitude en juin, un tiers du pays a disparu sous l’eau, avec des villages entiers emportés, des récoltes détruites et des gens cherchant désespérément des terres plus élevées.

Pendant ce temps, les responsables pakistanais ont appelé l’ONU et la communauté internationale à l’aide.

Ici, Sky News examine pourquoi le Pakistan est en première ligne de la crise climatique – et s’il peut résister aux conditions météorologiques de plus en plus extrêmes à venir.

Plus de glaciers que n’importe où en dehors de l’Arctique et de l’Antarctique

Le Pakistan abrite environ 221 millions d’habitants.

La majorité de la population vit le long du fleuve Indus, qui coule de l’Himalaya, à travers la majeure partie du pays jusqu’à la mer d’Oman à Karachi.

Pendant la saison de la mousson en juillet et août, l’Indus est sujet aux inondations, ce qui a été accéléré par le changement climatique.

Dans les régions du nord de l’Himalaya, le Pakistan abrite plus de glaciers que partout ailleurs dans le monde en dehors de l’Arctique et de l’Antarctique – quelque 7 000 au total.

La hausse des températures mondiales, qui a atteint près de 50 ° C (122 ° F) dans la ville de Nawabshah plus tôt cette année, provoque la fonte de ces glaciers et la formation de lacs glaciaires.

Environ 3 000 nouveaux lacs se sont formés, les autorités avertissant que 33 d’entre eux risquent actuellement d’éclater.

Beaucoup l’ont déjà fait cette année.

Lorsque le glacier Shisper a éclaté en mai, il a libéré des millions de mètres cubes d’eau, provoquant des glissements de terrain et créant un lac qui a détruit un pont, deux centrales électriques et des centaines de maisons dans la vallée de Hunza.

“Mousson monstrueuse”

Alors que l’Indus coule plus fort et plus rapidement que d’habitude depuis le nord du pays, les provinces méridionales du Sind et du Baloutchistan subissent des niveaux de précipitations sans précédent.

Le Sindh, dans le sud-est, a enregistré 784 % de ses niveaux de précipitations normaux cette année, tandis que le Balouchistan, dans le sud-ouest, en a enregistré 522 %.

La région montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord, a également été durement touchée par la même « mousson monstrueuse », aucune des quatre provinces du Pakistan n’en échappant indemne.

Image:

Inondations à Mingora, Khyber Pakhtunkhwa. Photo : AP



Habituellement, la saison des pluies actives ne dure qu’un mois et demi en juillet et août, mais cette année, elle a commencé tôt et ne montre aucun signe de ralentissement.

La ministre du Climat, Sherry Rehman, a récemment déclaré sur Twitter : “Le Pakistan n’a jamais connu un cycle ininterrompu de mousson comme celui-ci.

“Huit semaines de torrents ininterrompus ont laissé d’immenses pans du pays sous l’eau. Ce n’est pas une saison normale. C’est un déluge de tous les côtés, touchant 33 millions de personnes, soit la taille d’un petit pays.”

Image:

Un garçon attrape une corde de sauvetage à Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa



Image:

Un homme âgé aide un enfant à traverser l’eau à Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa



Le Pakistan peut-il faire face en première ligne au changement climatique ?

Le Pakistan est le huitième pays le plus vulnérable au monde aux conditions météorologiques extrêmes, selon l’indice mondial des risques climatiques compilé par l’ONG Germanwatch.

Les inondations de cet été ont touché 15 % de la population totale, laissant les routes, les ponts et les infrastructures clés sous l’eau, les communautés coupées et les gens sans nourriture ni ressources.

Image:

Une route endommagée à Peshawar



Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence le 25 août, mais avec la rareté des terres arides, le ravitaillement par avion des personnes déplacées s’avère difficile pour l’armée et les organisations humanitaires.

L’ONU a alloué 2,6 millions de livres sterling à ses agences et à leurs partenaires pour aider à répondre aux inondations, le Royaume-Uni ajoutant 1,5 million de livres sterling d’aide d’urgence, parallèlement aux promesses des États-Unis et des Émirats arabes unis.

Image:

Une hutte de terre en ruine à Jaffarabad, Balouchistan



La reconstruction pourrait prendre des années

Mais le chef de l’armée pakistanaise, le général Javed Bajwa, a averti dimanche que le pays pourrait mettre des années à se rétablir.

Et de nombreux Pakistanais et militants du changement climatique ont reproché au gouvernement d’ignorer l’urgence de la crise et de ne pas construire suffisamment d’infrastructures préventives.

L’instabilité politique et la récente destitution de l’ancien Premier ministre Imran Khanaffirment certains, a également vu le changement climatique repoussé plus loin dans l’agenda.

Bien qu’ils soient mortels, les lacs glaciaires nouvellement formés du Pakistan sont devenus des attractions touristiques, les autorités étant critiquées pour avoir permis aux promoteurs de construire des hôtels à proximité – et sur les rives de rivières gonflées – dans des zones à risque extrême d’inondation.

Image:

Un lac s’est formé à Hunza, Attabad, au nord du Pakistan. Photo : AP



Le Programme des Nations Unies pour le développement a également pointé du doigt le Pakistan pour ne pas avoir fourni d’informations à jour sur les changements glaciaires, ce qui rend les catastrophes potentielles difficiles à prévoir.

Et avec plus de pluie attendue en septembre, la ministre du changement climatique, Mme Rehman, a déclaré à Sky News: “Il n’y a absolument plus de capacité pour absorber plus d’eau.”

À plus long terme, une étude réalisée en 2019 par le Centre international pour le développement intégré des montagnes, basé au Népal, prédit que même atteindre la limite de 1,5 °C sur le réchauffement climatique d’ici 2050 signifierait la fonte d’un tiers des glaciers du Pakistan.

Mme Rehman a déclaré que la crise actuelle “provoquera une série de répercussions à long et moyen terme” et signifiera un énorme effort de reconstruction.

Image:

Vallée de Swat, Khyber Pakhtunkhwa



Le Dr Asif Khan Khattak, spécialiste de l’environnement à l’Université de Peshawar, a ajouté : “Nous verrons davantage d’événements météorologiques extrêmes.

“Il est très important que nous prenions en compte la planification du changement climatique dans nos réglementations, nos politiques.

“Si nous n’avons pas cela, nous connaîtrons les mêmes problèmes à l’avenir.”

Il y a déjà eu des investissements externes.

Dans les régions montagneuses du Gilgit-Baltistan et du Khyber Pakhtunkhwa, le Fonds vert pour le climat de l’ONU a financé de meilleurs systèmes d’alerte précoce, 50 stations météorologiques dans 24 vallées, des stabilisations de pentes et de meilleurs systèmes d’irrigation.

Il affirme que cela bénéficiera jusqu’à 700 000 personnes directement et 29 millions indirectement.