Pourquoi le Pakistan connaît-il des inondations aussi massives ?

À la fin de l’été 2022, le Pakistan a connu une inondation dévastatrice. Une saison de mousson exceptionnellement sévère induite par le changement climatique a entraîné la couverture d’eau sur un tiers du pays. Plus de 1 600 vies ont été perdues et l’eau a mis des mois à s’écouler des régions les plus basses du pays, provoquant des maladies et des déplacements.

D’un autre côté, le Pakistan est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde – devrait atteindre une pénurie absolue d’eau d’ici 2025 si rien ne change. Vous ne pouvez pas supprimer le changement climatique de cette équation, mais un facteur négligé est le rôle que l’ingénierie britannique a joué dans la construction d’infrastructures hydrauliques le long du fleuve Indus et de ses affluents, la seule source d’eau de surface du Pakistan.

Une série de canaux pérennes, de structures ressemblant à des barrages appelées barrages et de remblais ont été construits pour extraire autant d’eau que possible de l’Indus et convertir une grande partie du paysage aride du Pakistan en terres agricoles. Mais cette infrastructure hydraulique exacerbe la destruction des événements d’inondation et crée un système hiérarchique le long des canaux en termes d’accès à l’eau.

Dans notre vidéo, nous expliquons la conception de cette infrastructure hydraulique et comment le passé colonial du Pakistan a rendu la relation du pays avec l’eau encore plus précaire.

