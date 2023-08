Pourquoi le « numéro de co-conspirateur » de Trump, Rudy Giuliani, a également la Géorgie en tête

Quiconque tient les rênes d’un gâchis tentaculaire comme NYC pendant huit ans n’est pas une personne insignifiante. Mais il faut dire qu’en l’absence du 11 septembre, la carrière de Giuliani aurait été bien différente. Il aurait épuisé son accueil à New York à la fin de son second mandat ; son mépris des minorités raciales était clair, et il s’est lancé dans une croisade contre un musée qui montrait de l’art qu’il n’aimait pas.

Rudy Giuliani, bien sûr, était autrefois lui-même un puissant responsable de l’application des lois. Pendant des années, il a été avocat américain à Manhattan, affrontant sans crainte des personnalités de la mafia et des méchants de Wall Street. Il a ensuite été maire de New York pendant deux mandats. Il a été annoncé par Oprah Winfrey comme « le maire de l’Amérique » après avoir répondu à l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, avec sobriété et calme. Il a été pendant un certain temps le favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle américaine de 2008.

De nombreux New-Yorkais ont regardé avec incrédulité les frappes terroristes le transformer d’un excentrique à qui on a montré la porte en un héros. Giuliani a reçu un titre de chevalier honoraire de la reine Elizabeth – et a commencé à encaisser, se faisant soudain appeler un expert international de la sécurité et de la cybersécurité. Il a gagné des millions à partir de sources douteuses, comme le fabricant de la drogue notoire Oxycontin. Des reportages ont révélé plus tard qu’il travaillait avec des entreprises de l’ombre ayant des liens avec Vladimir Poutine.

En 2016, Giuliani a commencé à promouvoir la première campagne présidentielle de Trump ; sa rhétorique sur Hillary Clinton est devenue extrême. Maintenant, nous pouvons voir que c’était le signe avant-coureur d’une nouvelle vulgarité et irresponsabilité dans la politique américaine. Giuliani s’est tenu aux côtés de Trump à travers les scandales – et a appris que les coups de fouet publics à Trump l’ont amené dans le cercle restreint. Après l’élection, Giuliani a fini par se présenter comme «l’avocat personnel» du président, même s’il a déclaré qu’il n’était pas payé. Giuliani a pris la parole lors de ce rassemblement fatidique avant l’attaque du Capitole américain, exhortant la foule à un « procès par combat ».

Dans les années qui ont suivi l’élection, il est devenu le plus grand punchline de la vie politique américaine, ce qui, en cet âge d’or des poltroons politiques, dit quelque chose. Il y a eu la désormais tristement célèbre conférence de presse Four Seasons à Philadelphie, qui s’est tenue non pas dans un hôtel chic du centre-ville, mais dans une entreprise d’aménagement paysager de banlieue quelconque nichée entre un crématorium et un magasin de porno. Le premier témoin de Giuliani à propos d’une supposée falsification électorale en Pennsylvanie : un délinquant sexuel reconnu coupable de… l’État voisin du New Jersey.