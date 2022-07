Pourquoi le nouveau vaccin Novavax Covid ne convaincra pas les Américains non vaccinés

Les Américains non vaccinés pourront bientôt opter pour un nouveau type de vaccin pour se protéger du virus Covid-19 en constante évolution : le vaccin Novavax.

Le dernier vaccin Covid a fait naître l’espoir d’une acceptation plus large parmi les sceptiques des vaccins. Il utilise une technologie traditionnelle à base de protéines, contrairement à ses homologues d’ARNm. Mais les experts disent que cela ne convaincra toujours pas un grand nombre de récalcitrants de retrousser leurs manches et de se faire vacciner.

“Je ne pense pas qu’un vaccin comme Novavax avec une technologie éprouvée va soudainement convaincre les personnes non vaccinées de dire:” Maintenant, je veux me faire vacciner, maintenant je crois qu’un vaccin me gardera hors de l’hôpital et des soins intensifs, ‘” Le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center du Children’s Hospital de Philadelphie et membre d’un groupe consultatif indépendant auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, a déclaré à CNBC Make It.

Mercredi, la FDA a autorisé le vaccin Novavax pour les adultes de 18 ans et plus. Une fois approuvé par les Centers for Disease Control and Prevention, il ne sera disponible que sous forme de série primaire à deux doses, plutôt que de rappel – ce qui signifie que seuls les Américains non vaccinés pourront le recevoir.

Selon Données du CDC depuis début juin, environ 27 millions d’adultes américains n’ont toujours pas reçu un seul vaccin contre Covid, ce qui pose un obstacle important aux efforts américains pour enfin forcer Covid à entrer dans une phase endémique gérable. Les États-Unis sont déjà aux prises avec une nouvelle augmentation des cas de Covid – cette fois, entraînée par des sous-variantes omicron hautement transmissibles comme BA.5 – et à moins que le taux de vaccination du pays ne s’améliore, une variante plus grave préoccupante pourrait bientôt voir le jour.

Voici comment le vaccin Covid de Novavax pourrait aider et pourquoi de nombreuses personnes non vaccinées pourraient encore le transmettre.