Pourquoi le nouveau rôle de Luka Modric au Real Madrid pourrait être un coup de maître

Si vous n’écoutez que les alarmistes ou si vous faites aveuglément confiance au ton de la plupart des conférences de presse du Real Madrid cette saison, vous craignez probablement que Luka Modric et Carlo Ancelotti soient à un point de rupture. Vous pourriez aussi vous inquiéter du fait que l’international croate piétine Les Blancos terrain d’entraînement avec un visage comme le tonnerre, alors que leur relation se dirige vers une fin amère.

Néanmoins, le brillant meneur de jeu madrilène pourrait bien finir par devoir envoyer à son astucieux patron une bouteille vintage de vin rouge Svrdlovina (le meilleur de la région de Zadar de Modric en Croatie), ainsi qu’une belle sélection de jambon italien préféré d’Ancelotti (dont il admet être excessivement fond), si la tactique impopulaire d’Ancelotti fonctionne. L’idée : réduire le temps de jeu de Modric aboutit à ce qu’il soit en pleine forme pour conduire Madrid et la Croatie aux trophées l’été prochain.

Trois faits alimentent les spéculations selon lesquelles Modric pourrait en avoir suffisamment marre et partir pour des pâturages plus verts en janvier bien qu’il ait renouvelé son contrat pas plus tard qu’en juin.

Premièrement : il est certainement inhabituel que ce génie du milieu de terrain n’ait joué que 392 minutes jusqu’à présent cette saison, et qu’il n’ait été titularisé que quatre fois lors des 11 matches de Madrid, toutes compétitions confondues. Deuxièmement : l’insistance des médias espagnols à demander à Ancelotti tous les trois jours si Modric et lui ont une relation tendue vient en partie de « fuites » très bien documentées selon lesquelles le Croate aurait été agacé par sa soudaine baisse d’apparitions.

Enfin : le mois dernier, Modric lui-même s’est exprimé sur le sujet dans le journal croate Sportske Novosti : « Personne n’est content quand il ne joue pas. Après une carrière comme la mienne, ce sentiment est particulièrement inhabituel. Madrid voulait que je reste et j’ai eu le choix. C’est le même objectif, donc quand j’ai signé, la seule condition que j’ai posée était qu’ils me traitent comme un joueur compétitif et ne me considèrent pas uniquement sur la base de triomphes passés.

« Ils m’ont dit que rien ne changerait dans mon statut, et c’est pourquoi j’ai démissionné. Mais bon, l’entraîneur a ses propres raisons, et je ne vais pas m’effondrer ou diminuer mon intensité à cause de cela, bien au contraire. »

Après tout, Modric est connu de ses coéquipiers sous le nom de « M. Vinaigre ». C’est un surnom qu’il déteste, mais il le mérite car lorsqu’il perd à l’entraînement, ou plus particulièrement lors d’un grand match, il a tendance à avoir un visage aigre et de nature grincheuse jusqu’à ce que les expériences douloureuses soient traitées. Les gagnants nés sont comme ça.

Je suppose que ce qui a rendu les choses vraiment frénétiques, c’est que l’un des rares départs de Modric – considérez-le comme une occasion précieuse de prouver à son entraîneur qu’il avait tort – était contre l’Atletico Madrid il y a un peu plus de quinze jours. Madrid a été démoli 3-1 et notre gars a été remplacé sans cérémonie par Joselu à la mi-temps, ce qui est une extrême rareté au cours de la carrière de près de 1 000 matches du Croate, à moins qu’il ne soit blessé.

Vient ensuite la performance de samedi contre Osasuna. Non seulement Madrid produit de loin son football le plus élégant, le plus fluide, le plus dangereux et le plus productif de toute la saison, mais il a également marqué quatre fois tout en gardant sa cage inviolée.

Modric n’était pas le seul héros de cette victoire, mais il était absolument brillant, son attitude « ça ne me coulera pas, bien au contraire » évidente au cours de 79 minutes brillantes.





Les faits fondamentaux sont qu’il a touché le ballon 102 fois, soit bien plus que quiconque sur le terrain, même ceux qui ont joué les 94 minutes complètes. En effet, seuls deux joueurs, le Barcelonais Frenkie de Jong et le coéquipier de Modric, Toni Kroos, ont touché le ballon plus de fois au cours d’un même match toute la saison.

De plus, Modric a orchestré le brillant madrilène avec 94 passes, soit plus que n’importe lequel des autres. Les Blancos» Les joueurs ont tenté n’importe quel match cette saison. Il est parti avec le match depuis longtemps caché, le résultat classé sous « victoire et performance formidables », sous une ovation tonitruante, à propos de laquelle Ancelotti a déclaré: « C’était le Modric habituel, la qualité, l’engagement et il méritait les acclamations des fans quand il quitté le terrain. »

L’Italien est allé plus loin, au moins indirectement, en déclarant que la clé pour que Madrid joue avec une fluidité aussi confiante et agressive était de mener 1-0 si tôt dans ce qui promettait d’être un test difficile. (Les Blancos ont perdu 1-0 dans cinq de leurs 11 matches jusqu’à présent.) Ce n’est pas un hasard si c’est Modric dont la superbe passe dans la surface de réparation a trouvé les pieds de Dani Carvajal afin que l’arrière latéral puisse préparer Bellingham à tirer chez lui et, selon Ancelotti, a mis Madrid à la vitesse supérieure.

Revenons au point que j’ai fait valoir en haut de cette chronique.

Modric a eu deux raisons principales d’exposer sa nature vinaigre. Premièrement, il pensait que lorsqu’il accepterait de prolonger son contrat, les choses seraient identiques à la saison dernière – mais ce n’est pas le cas. Il n’est pas, et n’a jamais été, du genre à croire ou même à souhaiter que l’environnement du terrain d’entraînement soit une hiérarchie plutôt qu’une méritocratie. « Personne ne m’a jamais rien offert » est l’une de ses phrases préférées ; Modric sait que quelles que soient les gloires passées, vous gagnez votre statut chaque jour.

Il a été vexé parce qu’il estimait que le ton de son accord avec Ancelotti était qu’il débuterait la plupart des matchs même si la concurrence intense – Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Dani Ceballos et maintenant Jude Bellingham – pouvait signifie qu’il a complété 90 minutes de moins régulièrement. Au lieu de cela, il doit se battre et abandonner pour entrer dans le onze de départ, et jusqu’à présent, la bataille a été perdue d’avance.

L’autre point est que tous les vrais « grands » méritent leur succès parce qu’ils ont un puissant mélange de talent, d’ego et de ténacité pour le combat de rue. Modric regorge de tout cela donc, pour être franc, sa dignité a été ébranlée. S’il n’était pas carrément contrarié par sa situation, il ne serait pas le Luka Modric qui a commencé sa carrière madrilène en étant ridiculisé par les médias espagnols (littéralement… Marca a mené un sondage dans lequel il a été élu pire recrue du club). saison) mais est pourtant devenu, de loin, l’un des joueurs les meilleurs, les plus influents et les plus admirables des 30 dernières années.

Mais voici le point. Avez-vous compris cette statistique plus tôt ? Modric est à 45 matches des 1 000 matchs seniors de sa carrière – un nombre vaste et fatigant. À 38 ans, les statistiques montrent clairement qu’il se situe dans le bas du classement madrilène pour le plus grand nombre de sprints, le plus de sprints avec intensité et pour le nombre moyen de kilomètres parcourus dans un match.

Depuis juin 2022, Modric a joué 75 fois en club et en sélection, et il n’a toujours pas pris sa retraite du niveau international – il est toujours le capitaine de son pays – avec des matches cruciaux à venir, notamment à domicile contre les co-leaders du groupe D des qualifications pour l’Euro 2024. La Turquie jeudi et le Pays de Galles la semaine prochaine. Tout cela montre clairement pourquoi ce sorcier-guerrier pourrait avoir besoin de commencer à réfléchir aux cadeaux qu’il devrait offrir à son entraîneur d’ici la fin d’une saison longue et épuisante.

L’agent de Modric s’est fait murmurer des mots doux à l’oreille par David Beckham à Dubrovnik le mois dernier et bon sang : serait-il sexy si le Croate terminait ses journées de jeu à l’Inter Miami CF avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba ? Quoi qu’il en soit : au rythme où se déroulent les choses cette saison, il ne serait pas insensé de penser que cela pourrait être la saison du chant du cygne de Modric à Madrid. Dans ce cas, il aura envie de remporter la Liga, la Ligue des champions, la Copa del Rey ou les trois. Bref, encore une saison signature.

Le meilleur de tout serait de couronner son extraordinaire carrière en menant la Croatie à son premier trophée senior après une défaite en finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou, en terminant troisième au Qatar l’année dernière et en perdant la finale de l’UEFA Nations League contre l’Espagne aux tirs au but en juin.

Pouvez-vous imaginer que Modric atteigne les mois cruciaux et décisifs d’avril à juillet débordant d’énergie et d’un sentiment brûlant de « je le montrerai à tout le monde » grâce à la gestion prudente de son temps de jeu par Ancelotti ? Et puis être au cœur de son équipe, ou de ses équipes, en soulevant un trophée ?

Je peux et, si c’est le cas, alors M. Vinegar pourrait finir par devoir plus que quelques cadeaux à M. Ancelotti.