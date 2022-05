Pourquoi le nouveau Premier ministre du Sri Lanka n’est pas le changement dont le pays a besoin

Le président du Sri Lanka a nommé un nouveau Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, un visage familier dans le rôle, alors que la crise économique du pays se transforme en un véritable désastre politique et une violente conflagration entre les forces de sécurité, les partisans de l’actuel président et les manifestants exigeant un changement politique et économique radical.

Wickremesinghe reprend ses fonctions après cinq mandats précédents en tant que Premier ministre du pays ; il remplace l’ancien Premier ministre Mahinda Rajapaksa, qui, avec son frère le président Gotabaya Rajapaksa, a supervisé l’effondrement économique du pays. Mahinda a démissionné la semaine dernière au milieu de manifestations de plus en plus violentes, au cours desquelles neuf personnes ont été tuées et plus de trois cents blessées, selon Reuters.

Comme Natasha Ishak de Vox l’a expliqué en avril, l’économie du Sri Lanka est en ruine en grande partie à cause du défaut du pays sur environ 50 milliards de dollars de prêts étrangers, pour la première fois de son histoire en tant que nation indépendante. Les trois dernières années ont vu des coups successifs dans le secteur du tourisme étranger du Sri Lanka – une série d’attentats à la bombe contre des églises en 2019, la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – qui rapportait auparavant environ 4,4 milliards de dollars par an et était un moteur économique de premier plan. Ces crises, exacerbées par la mauvaise gestion financière des Rajapaksa, ont entraîné un manque critique de biens, notamment de lait, de carburant, de nourriture et de médicaments, et des coupures de courant prolongées, entraînant à leur tour des manifestations généralisées et une spirale dans le chaos politique.

Les Rajapaksas sont une dynastie politique au Sri Lanka et leur portée au sein du gouvernement a été importante; en plus de Mahinda et Gotabaya, leur frère a servi jusqu’au 4 avril en tant que ministre des Finances. Gotabaya, le président, a renvoyé son jeune frère, Basil, et a remplacé d’autres membres du cabinet à l’époque, mais les manifestants et les politiciens n’ont pas été impressionnés ; Udaya Gammanpila, chef du parti Pivithuru Hela Urumaya, a écrit sur Twitter que le changement rappelait « du vieux vin dans une nouvelle bouteille », selon Reuters.

Bien sûr, les problèmes économiques du Sri Lanka n’ont pas commencé avec l’actuel gouvernement Rajapaksa, comme l’a expliqué Alan Keenan de l’International Crisis Group dans un article d’avril :

« Le désastre économique du Sri Lanka a des racines profondes : le pays a longtemps vécu au-dessus de ses moyens – empruntant trop et taxant trop peu – et produit en dessous de son potentiel. Mais la négligence grossière de l’administration Rajapaksa en matière économique depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2019 a considérablement aggravé les problèmes chroniques de l’île.

Cependant, la dynastie a été une grande partie du problème depuis que Mahinda a été élu pour la première fois président en 2005, comme le décrit un article de 2018 du New York Times. Au cours de la dernière décennie, le pays a contracté un certain nombre de prêts, dont environ 5 milliards de dollars auprès de la Chine. A travers son soi-disant Initiative Ceinture et Route, la Chine a investi dans un certain nombre de projets d’infrastructure dans plus de 100 pays à travers le monde ; ostensiblement, de tels projets créeraient des emplois et, dans le cas du Sri Lanka, fourniraient un port sur une route commerciale animée. Cependant, comme Ishak l’a souligné dans son article, le projet du port de Hambantota a finalement été remis à la Chine en garantie lorsque le gouvernement sri-lankais n’a pas été en mesure de rembourser ou de renégocier les prêts – ou de mener à bien le projet, en raison, au moins en partie, à la corruption rampante.

Gotabaya a été élu président en 2019 et la dynastie Rajapaksa était de nouveau aux commandes; cela signifiait des projets d’infrastructure plus ambitieux, malgré l’augmentation de la dette extérieure et la diminution des réserves de devises étrangères pour importer des biens essentiels, en raison du manque de revenus étrangers provenant du tourisme et d’autres secteurs. Gotabaya a également réduit les impôts lorsqu’il est arrivé au pouvoir, empêchant le gouvernement d’acheter des réserves de devises étrangères. Pour couronner le tout, une interdiction de 2021 sur les engrais chimiques importés, qui visait à économiser ces réserves de devises étrangères, a décimé le secteur agricole.

Ce qui en a résulté, écrit Keenan, est “la pire crise économique du Sri Lanka en près de 75 ans d’indépendance”. Les manifestations, a-t-il écrit en avril, “se sont maintenant transformées en un soulèvement national”, malgré la “réputation de répression politique” du gouvernement Rajapaksa. Les manifestants ont même forcé Mahinda à fuir son domaine, Temple Trees, et à remettre sa démission lundi après avoir tenté de pénétrer dans l’enceinte.

Qui est Ranil Wickremesinghe ?

Après des tentatives sans enthousiasme pour former un nouveau gouvernement en avril et au milieu des menaces croissantes contre son règne, Gotabaya a nommé Wickremesinghe pour reprendre le bureau de son frère; il a prêté serment jeudi et a été Premier ministre pour la première fois en 1993, sous le président DB Wijetunga.

Wickremesinghe est le produit de familles actives depuis longtemps dans la fonction publique et la classe politique, remontant même avant l’indépendance, comme le rapporte Al Jazeera. Juriste de formation, Wickremesinghe est aujourd’hui à la tête du United National Party du Sri Lanka et a occupé plusieurs postes gouvernementaux, dont celui de vice-ministre des Affaires étrangères et de ministre de l’Industrie. À ce poste, Wickremesinghe a fait venir des investisseurs étrangers – peut-être un argument de vente crucial pour sa nomination actuelle, car ses relations avec l’Inde et les pays occidentaux pourraient aider à sortir le Sri Lanka de sa tourmente économique actuelle.

Cependant, comme le souligne la BBC, Wickremesinghe n’a jamais servi un mandat complet en tant que Premier ministre et est perçu comme étant assez proche du clan Rajapaksa malgré son appartenance au parti d’opposition – même, selon certains critiques, les protégeant lorsqu’ils ont perdu le pouvoir en 2015. En outre, Wickremesinghe était en poste lors des attentats à la bombe de Pâques 2019 – et a affirmé qu’il était “hors de la boucle” en ce qui concerne les avertissements concernant les attaques, qui ont tué au moins 250 personnes.

Comment le Sri Lanka peut-il sortir de cette crise ?

Face aux crises économiques aggravées, aux manifestations violentes et à la corruption gouvernementale enracinée, l’avenir du gouvernement sri-lankais est au mieux trouble. À l’heure actuelle, les manifestants exigent que les membres restants de la famille Rajapaksa – y compris Gotabaya, le président, dont les manifestants occupent l’entrée du bureau depuis un mois – soient écartés du gouvernement. Beaucoup voient également la nomination de Wickremesinghe comme une gifle et emblématique du refus de longue date de Gotabaya d’admettre le rôle de son gouvernement dans la crise.

Selon Paikiasothy Saravanamuttu, directeur exécutif du Center for Policy Alternatives, un groupe de réflexion basé à Colombo, Wickremesinghe a une tâche énorme devant lui s’il veut sortir le pays de sa crise actuelle.

“M. Wickremesinghe doit se concentrer à la fois sur les dimensions politiques et économiques de notre crise de gouvernance », a-t-il déclaré à Vox par e-mail. “La négligence des dimensions politiques sapera l’économique.”

Le principal problème auquel Wickremesinghe doit s’attaquer est d’obtenir l’aide du Fonds monétaire international pour acheter des produits de base, a déclaré Saravanamuttu. Le FMI peut émettre des instruments de financement rapide, ou RFI, aux pays ayant besoin d’une aide immédiate en raison d’une catastrophe naturelle ou d’autres forces indépendantes de sa volonté, mais la situation du Sri Lanka ne relève pas du mandat typique d’une RFI. Le ministre des Finances Ali Sabry, qui a remplacé Basil Rajapaksa, a officiellement demandé l’aide du FMI en avril et a travaillé avec le FMI pour tenter de négocier une sorte d’accord ; Cependant, comme il l’a dit dans une allocution au Parlement plus tôt en mai, tout accord sera basé sur la restructuration de la dette nationale et prendrait six mois à mettre en œuvre.

Mais les crises économiques et politiques sont si profondément imbriquées que, selon Saravanamuttu, résoudre l’une n’atténuerait pas l’autre ; ces deux problèmes doivent être résolus pour que le Sri Lanka se rétablisse. “[Wickremesinghe] doit s’assurer que nous obtenons le financement relais et l’accord avec le FMI, ainsi que couper les pouvoirs de la présidence exécutive et fixer une date pour la démission de Gotabaya Rajapaksa et pour l’abolition du poste de présidence exécutive », a-t-il déclaré. Selon l’Associated Press, Wickremesinghe rencontre des diplomates du Japon, des États-Unis, de l’Union européenne, d’Allemagne, de Chine et d’Inde pour lancer l’idée d’un consortium d’aide pour aider à renflouer rapidement le pays, mais les dimensions politiques n’ont pas encore à traiter en profondeur.

Pour l’instant, Gotabaya n’a exprimé aucune intention de démissionner de son poste et conserve les larges pouvoirs exécutifs institués sous son règne en octobre 2020 ; cela inclut le pouvoir de procéder à une série de nominations importantes et de dissoudre le parlement à tout moment après la moitié de son mandat de cinq ans. Bien que Gotabaya ait émis l’idée de réduire ces pouvoirs et ait réitéré mercredi son intention de le faire dans un discours à la nation, cela n’a pas encore avancé. Depuis samedi, il conserve son poste et a nommé quatre nouveaux ministres, tous appartenant à son parti sri-lankais Podujana Peramuna, dans une tentative de stabilité jusqu’à ce qu’un nouveau cabinet puisse être formé. Un couvre-feu strict à l’échelle nationale, imposé lundi, se poursuit, tout comme les ordres donnés aux services de sécurité de tirer sur place toute personne soupçonnée de participer à des actes de vandalisme ou d’incendie criminel.

Mais les manifestants, tant dans la rue qu’en ligne, exigent toujours la démission de Gotabaya, qui, selon Saravanamuttu, est cruciale pour l’avenir du pays.

“Les demandes du peuple sont que le président parte et ne pas y répondre se fera au détriment du pays.”