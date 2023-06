Pourquoi le nouveau marché haussier se dirige vers plus de stress de la Fed après une pause

Les traders signalent qu’une pause dans les hausses de taux d’intérêt est le résultat le plus probable de la réunion du Federal Open Market Committee de cette semaine de la Réserve fédérale, et cela survient à un moment où certains stratèges disent qu’un nouveau marché haussier est en cours. Le Moyenne industrielle Dow Jones a affiché trois séances gagnantes d’affilée pour terminer la semaine dernière, le Composé NASDAQ a connu sa sixième semaine positive consécutive pour la première fois depuis novembre 2019, et tous les principaux indices ont clôturé au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 50 et 200 jours vendredi. « Le marché baissier est officiellement terminé », a récemment déclaré Savita Subramanian, stratège en actions de Bank of America, notant que le S&P 500 a augmenté de 20 % au-dessus de son creux d’octobre 2022. Certains remettent en question le nouvel appel du marché haussier en se basant sur l’étroitesse du leadership sur le marché – une poignée des plus grandes actions technologiques responsables d’une grande partie du rebond des indices boursiers. Mais il existe une autre raison importante pour laquelle les investisseurs ne doivent pas devenir trop confiants. Même si la Réserve fédérale décide de faire une pause lorsqu’elle annonce sa dernière décision du FOMC mercredi, un changement de plus longue durée de la part de la Fed dans sa période de politique monétaire la plus agressive depuis les années 1980 n’est en aucun cas certain ni justifié. C’est selon l’ancien vice-président de la Réserve fédérale, Roger Ferguson. Le mois dernier, la Fed a approuvé la dixième hausse des taux d’intérêt en un peu plus d’un an, le resserrement de politique monétaire le plus rapide que la banque centrale ait entrepris depuis les années 1980, avec des répercussions importantes non seulement sur les marchés boursiers et obligataires, mais aussi sur l’économie et les consommateurs. . Dans sa déclaration de la réunion du FOMC de mai, la Fed a supprimé le libellé sur la nécessité d’un « raffermissement supplémentaire de la politique » afin d’atteindre les objectifs d’inflation. Cela a contribué à maintenir l’opinion majoritaire sur le marché selon laquelle une pause sera annoncée cette semaine. Mais Ferguson reste sceptique. « Je pense que la pause ici est vraiment plus proche que ce à quoi le marché s’attend actuellement », a-t-il déclaré vendredi dans une interview accordée à « Squawk Box » de CNBC. Et même si la Fed fait une pause, Ferguson dit que cela ne signifie pas que d’autres hausses de taux ne se produiront pas pendant le reste de l’année. « Le marché devrait se préparer à une Fed qui va continuer à grimper même si celle-ci s’avère être une pause », a déclaré Ferguson. Il n’est pas le seul à penser qu’une pause de la Fed ne durera pas longtemps. « Nous pensons que la Fed finit par sauter ce mois-ci, mais met la table pour des actions en juillet », a déclaré Michelle Girard, responsable des États-Unis chez NatWest Markets, dans une interview avec le journaliste économique principal de CNBC, Steve Liesman, la semaine dernière. Une pause est très probable, selon l’ancien président de la Fed d’Atlanta, Dennis Lockhart. Cependant, il a noté dans une interview avec « Closing Bell Overtime » de CNBC que l’inflation continuera de poser un problème pour la Fed. « Il y a des signes qui peuvent être saisis d’une baisse de l’inflation, mais c’est très progressif. Je pense que le comité a encore un gros défi, en particulier avec un objectif de 2% », a déclaré Lockhart, faisant référence à l’objectif déclaré de la Fed de ramener l’inflation. jusqu’à une fourchette cible de 2 % à plus long terme. Sur une base annuelle, le taux d’inflation était de 4,9 % en avril, un peu moins que l’estimation du marché, mais il reste « collant », à la fois comme observé dans les prix dans l’ensemble de l’économie, et dans les attentes de nombreux PDG sur le dossier comme disant l’inflation persistera. Cette semaine à venir inclura la dernière lecture sur la tendance annuelle et mensuelle de l’inflation avec le rapport de l’indice des prix à la consommation de mai attendu mardi, le premier jour de la réunion de deux jours du FOMC de la Fed.

Les commerçants réagissent alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est vu en train de prononcer des remarques sur un écran, sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE), le 3 mai 2023. Brendan Mc Dermid | Reuter

Les inquiétudes persistantes concernant l’inflation sont l’un des facteurs qui amènent Ferguson à voir une possibilité plus élevée d’une hausse mardi. Ce point de vue est étayé, entre autres, par un marché du travail qui reste tendu. La croissance des salaires s’est ralentie et le chômage augmente. Mais Ferguson a cité environ 1,7 à 1,8 emplois pour chaque chômeur, bien supérieur à la norme ; et des salaires qui ont continué d’augmenter, non seulement dans les données nationales récentes, mais aussi en termes de ce qu’il entend de manière anecdotique de la part des PDG – Ferguson siège au conseil d’administration de plusieurs grandes entreprises, dont Alphabet et Corning. « Je pense que dans l’ensemble, le tableau est celui d’une inflation et de pressions inflationnistes qui sont plus élevées et plus collantes que le chiffre de 2% que la Fed vise. Je pense donc que ce sont les données qui sont déjà là qui nous indiquent plus de hausses sur le chemin » il a dit.

D’autres voient le récent refroidissement du marché du travail comme un signal indiquant que la Fed pourrait bientôt avoir davantage besoin de modérer sa stratégie de hausse des taux. Le professeur de Wharton, Jeremy Siegel, a récemment déclaré à CNBC que si la Fed s’était fermement engagée à réduire l’inflation, le double mandat de la banque centrale était d’atteindre son taux d’inflation cible et de promouvoir un emploi maximal. Sur une base historique, le chômage reste extrêmement bas – moins de 4 % – mais les demandes d’assurance-chômage ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2021. « Je parle de tendance ici », a déclaré Siegel. Pour l’instant, la Fed peut être « aussi agressive et belliciste qu’elle », a déclaré Siegel, car il n’y a pas eu beaucoup de reprise du chômage et les travailleurs continuent d’avoir confiance en leurs perspectives sur le marché du travail. Certains signes indiquent que la confiance des travailleurs est en baisse. La dernière lecture de l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board a montré que l’évaluation par les consommateurs des conditions d’emploi actuelles « la détérioration la plus importante » en mai parmi les données sur le sentiment des consommateurs qu’il suit. Les économistes du travail ont déclaré à CNBC que, dans l’ensemble, les dernières données du marché du travail soutiennent l’opinion du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle la banque centrale peut organiser un atterrissage en douceur de l’économie. « Il n’y a rien ici qui me fasse penser que nous ne sommes pas dans un scénario d’atterrissage en douceur », a déclaré Rucha Vankudre, économiste principal chez le consultant en marché du travail Lightcast dans une récente interview après le rapport de mai sur les salaires non agricoles. « Je ne serais pas surpris si la Fed décidait de maintenir les taux là où ils sont. Tous les indicateurs montrent que l’économie va dans la bonne direction. »