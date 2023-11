Pourquoi le nouveau directeur marketing de Chobani, Thomas Ranese, adopte une approche technologique du marketing CPG

S’abonner: Podcasts Apple • Piqueuse • Spotify

La réalité augmentée et virtuelle est en passe de devenir une tactique marketing dominante à mesure que la technologie démocratise l’espace, en faisant un code QR à la portée des marques et des consommateurs. À ce stade, l’industrie est allée bien au-delà des couronnes de fleurs et des filtres Snapchat écornés avec Meta, Apple et d’autres géants de la technologie qui ont lancé des casques portables de réalité augmentée et virtuelle. (Découvrez ici les récents efforts de RA de Snapchat – et pourquoi ils sont toujours en cours en ce qui concerne les spécialistes du marketing.)

Aujourd’hui, Chobani cherche à prendre part à la croissance, dans l’espoir de percer dans un paysage numérique encombré et de se présenter devant un public plus jeune. À la tête de ces efforts se trouve le nouveau directeur marketing de Chobani, Thomas Ranese, qui apporte avec lui une expérience en technologie, après avoir occupé des postes de direction marketing chez Uber et Google.

Dans le dernier épisode du podcast Digiday, Ranese parle de son nouveau rôle, de son intention de faire connaître les produits au-delà de la section yaourts de l’épicerie et d’équilibrer l’objectif de la marque et les bénéfices.

Les points forts de la conversation ont été légèrement modifiés et condensés.

Quitter le monde de la technologie pour se nourrir

Cela ressemble beaucoup plus à une entreprise technologique qu’à une entreprise CPG, ce qui m’est très familier. J’ai passé près de 15 ans à des postes de direction marketing chez Uber et Google. Alors oui, cela ressemble beaucoup plus à ces entreprises que peut-être à Pepsi ou à General Mills, même si je n’ai jamais travaillé dans ces entreprises. je suis encore en train de formuler [marketing strategy] des projets comme vous pouvez l’imaginer. Mais je pense que l’objectif est avant tout d’aider les gens à réaliser que Chobani est bien plus qu’une entreprise de yaourt. Je dois développer mes capacités marketing. C’est une organisation qui s’est développée grâce au pur exploit d’avoir un produit révolutionnaire incroyablement innovant et une marque construite par l’amour du fondateur, sa vision, sa croyance dans l’emballage et la façon dont nous sommes allés sur le marché de manière très non conventionnelle. Encore une fois, très similaire à certains égards à Google. Que signifie réellement faire du marketing en tant que Chobani ? Comment pourrions-nous y penser d’une manière moins traditionnelle que la catégorie CPG, et je pense que c’est la raison pour laquelle ils m’ont embauché.

Chobani Flip entre en AR/VR

Chobani a fait un certain nombre de ces choses dans le passé. Il y a environ un an, alors que nous introduisions le lait d’avoine dans le monde, nous avons créé une expérience métaverse Roblox pour que les gens puissent expérimenter et interagir avec le lait d’avoine, en particulier pour impliquer un public plus jeune. Ce sera également l’une des choses auxquelles je penserai à mesure que nous avançons. En tant que marque âgée de 15 ans, comment pouvons-nous réellement nous assurer que nous restons pertinents pour la génération Z et les plus jeunes ? Le métaverse et la RA sont un moyen d’étendre la marque.

Le débat entre l’objectif de la marque et le profit

Le but est devenu une telle priorité pendant Covid, pour des raisons évidentes. Mais il y a eu également quelques réactions négatives suite à Covid. C’était comme si le pendule était peut-être allé trop loin et qu’il ne s’agissait plus du business. Il s’agissait simplement de montrer vos valeurs. Franky, il y avait beaucoup de rouge à lèvres sur le cochon et c’était beaucoup de travail très superficiel qui était fait par rapport à un engagement véritable et significatif. Franchement, c’était la bonne dose de réaction, car c’est la bonne conversation à avoir. Comment pensons-nous aux communautés qui nous entourent et comment les servons-nous d’une manière qui répond réellement à nos valeurs fondamentales ? C’est pourquoi la faim des enfants devient notre priorité. Parce que si les gens achètent notre yaourt, ils savent qu’il y a un lien avec la nourriture et que la nourriture sert bien plus que la personne qui l’achète et la met sur sa table à la maison. C’est là que je pense que le profit et le but peuvent être liés.