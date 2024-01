pourquoi le nom de la tumeur doit changer

Au cours du siècle dernier, les deux principales approches de traitement des personnes atteintes de cancer – la chirurgie et la radiothérapie – se sont concentrées sur l’endroit où se trouve la tumeur dans le corps. Cela a conduit les oncologues médicaux et autres prestataires de soins de santé, les agences de réglementation, les compagnies d’assurance, les sociétés pharmaceutiques – et les patients – à classer les cancers en fonction de l’organe d’origine de la tumeur. Pourtant, il existe un décalage croissant entre cette classification des cancers et les progrès de l’oncologie de précision, qui utilise le profilage moléculaire des cellules tumorales et immunitaires pour guider les thérapies.

Il y a plus de dix ans, par exemple, des chercheurs américains ont montré dans un essai clinique que le médicament nivolumab pouvait améliorer les résultats pour certaines personnes atteintes d’un cancer.1. Dans l’essai – qui incluait des personnes atteintes de différents « types » de cancer (tels que définis conventionnellement), du mélanome au cancer du rein – le nivolumab a réduit les tumeurs de certaines personnes de plus de 30 %, mais il a eu peu ou pas d’effet sur les tumeurs des autres.

Le nivolumab cible PD1. Il s’agit d’un récepteur d’une protéine appelée PD-L1, qui aide les cellules cancéreuses à échapper aux attaques du système immunitaire. Sur les 236 participants à l’essai dont les tumeurs ont pu être évaluées, 49 ont répondu positivement au traitement. Le facteur déterminant était de savoir si leurs cellules tumorales exprimaient des niveaux élevés de PD-L1.

Thomas Powles : explorateur du cancer

La prochaine étape logique aurait été de mener des essais cliniques testant les effets du nivolumab et d’autres inhibiteurs de PD1 chez des personnes atteintes de tumeurs métastatiques exprimant fortement PD-L1, quel que soit l’organe d’origine de leur cancer. Mais en raison de la façon dont les cancers sont classés en cancers du sein, du rein, du poumon, etc., les chercheurs ont dû mener des essais cliniques de manière séquentielle pour chaque type de maladie.

Pendant environ une décennie, des millions de personnes atteintes de tumeurs exprimant des niveaux élevés de PD-L1 n’ont pas pu accéder aux médicaments appropriés parce que des essais n’avaient pas encore été menés pour leur type de cancer au moment où elles sont tombées malades. Les personnes atteintes de certains cancers du sein ou gynécologiques exprimant PD-L1 ont dû attendre 7 à 10 ans pour accéder aux inhibiteurs de PD1.

Une histoire similaire s’est produite avec la plupart des médicaments testés dans le cadre d’essais cliniques au cours de la dernière décennie. Ceux-ci incluent les inhibiteurs de PARP, qui tuent les cellules tumorales porteuses de mutations dans les gènes du cancer du sein. BRCA1 et BRCA2. On sait désormais que ces mutations se produisent dans plusieurs « types » de tumeurs tels que définis conventionnellement (voir « Perdre des vies »), et pas seulement dans les cancers du sein.

Sources : BRCA-PARP : SE Bryant et coll. Nature 434, 913-917 (2005) ; H. Fermier et coll. Nature 434, 917-921 (2005). Essai olaparib : PC Fong et autres. N. Engl. J. Med. 361, 123-134 (2009). Approbation ovarienne : G. Kim et coll. Clin. Cancer. 21, 4257-4261 (2015). Sein: https://go.nature.com/3STQGSU. Pancréas : https://go.nature.com/3SHNTEJ. Prostate: https://go.nature.com/4267RUJ

Les cancers métastatiques (ceux qui se sont propagés au-delà de l’organe d’où ils sont originaires) représentent environ 67 à 90 % des décès par cancer.2,3, et sont presque toujours traités de manière systémique, c’est-à-dire avec des médicaments qui pénètrent dans la circulation sanguine. Pour améliorer les traitements destinés aux personnes atteintes d’un cancer métastatique, la communauté doit de toute urgence passer de l’utilisation de classifications du cancer basées sur les organes à des classifications moléculaires. Cela nécessitera des changements radicaux dans la manière dont l’oncologie médicale est structurée, menée et enseignée.

Habitudes d’un siècle

En France et dans certains autres pays européens, les patients ne sont pas remboursés s’ils prennent des médicaments qui ont fait l’objet d’essais dans lesquels les cancers ne sont pas définis par l’organe dont ils sont originaires.4. Parallèlement, la plupart des organisations scientifiques en oncologie, comme l’American Society of Clinical Oncology et la European Society of Medical Oncology (ESMO), organisent leurs réunions et publient leurs lignes directrices selon « l’organe d’origine ». Et au cours de la dernière décennie, les centres de cancérologie et les universités ont transformé l’oncologie en de multiples sous-spécialités spécifiques à certains organes. Les hôpitaux ont des services de cancer du sein, des services de cancer du poumon, etc. les étudiants en médecine se voient proposer des modules dans des matières telles que la gastro-entérologie et la pneumologie ; et la recherche préclinique, les essais cliniques et les protocoles de traitement sont souvent adaptés à des spécialités spécifiques à un organe.

Cet attachement à classer le cancer – et à le traiter – en fonction de l’organe dont il est originaire bloque les progrès de plusieurs manières.

Premièrement, cela va à l’encontre des connaissances scientifiques qui émergent actuellement.

Les deux dernières décennies de recherche sur le cancer, dominées par les efforts visant à caractériser les tumeurs au niveau cellulaire et moléculaire, ont montré que certains des événements moléculaires à l’origine de leur évolution sont partagés entre différents « types » de cancer. Mutations du gène suppresseur de tumeur TP53, par exemple, sont une caractéristique de la plupart des types de cancer, tels que définis par l’organe d’origine du cancer. De plus, la plupart des types de cancer peuvent être subdivisés en différents sous-groupes moléculaires. Certains cancers du poumon présentent des mutations dans le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), certains présentent des mutations dans le RENCONTRÉ gène, d’autres ont des translocations impliquant le ALK gène, etc.

Deuxièmement, comme nous l’avons déjà décrit, la classification du cancer selon l’organe dont il est originaire rend plus difficile pour les patients d’obtenir les médicaments qui pourraient les aider. En fait, lorsqu’il s’agit d’organismes de réglementation approuvant l’utilisation de traitements, les classifications moléculaires sont susceptibles de devenir de plus en plus importantes à mesure que de plus en plus de médicaments sont développés à l’aide de biotechnologies avancées.

Les médecins peuvent identifier des cibles moléculaires dans des cancers individuels et décider des traitements.Crédit : Gustave Roussy

Les conjugués anticorps-médicament, par exemple, sont des anticorps qui ciblent les protéines membranaires exprimées par plusieurs types de cancer pour administrer une chimiothérapie aux cellules tumorales. Le trastuzumab deruxtecan, un conjugué anticorps-médicament, s’est déjà révélé prometteur dans des essais de phase I et de phase II dans le traitement de personnes dont les cancers surexpriment le ELLE2 gène ou en avoir une version mutée, quel que soit l’organe d’origine de leur cancer5,6.

Enfin, l’approche conventionnelle de classification du cancer entrave la formation médicale et la compréhension des patients.

Actuellement, les étudiants et les praticiens doivent mémoriser et digérer une quantité énorme d’informations ; environ 10 000 articles scientifiques incluant les mots « cancer » et « essai randomisé » sont publiés chaque année. La mise en œuvre d’une classification moléculaire faciliterait l’apprentissage des étudiants et des médecins. Les étudiants n’auraient pas besoin de mémoriser les résultats des essais cliniques menés pour chaque type, car les essais seraient menés sur plusieurs types de cancer. Et une connaissance des mécanismes moléculaires à la base de la maladie permettrait aux étudiants de se souvenir plus facilement des résultats des essais cliniques.

La course pour booster les cellules T qui combattent le cancer

Prenons, par exemple, une famille d’enzymes appelées PI3K, impliquées dans des processus cellulaires tels que la croissance et la prolifération cellulaires. Une fois qu’un étudiant apprend que ces substances sont impliquées dans la régulation du taux de glucose, il devrait lui être plus facile de se rappeler que les inhibiteurs de la PI3K, utilisés pour traiter certaines personnes atteintes d’un cancer du sein, peuvent entraîner une hyperglycémie (taux de sucre élevé dans le sang). Cela signifie que les personnes atteintes de diabète ne devraient pas recevoir ces médicaments ou, si elles le sont, leur glycémie devrait être étroitement surveillée.

Les classifications moléculaires pourraient également améliorer l’observance du traitement. D’après notre expérience, le fait que deux personnes diagnostiquées avec le même type de cancer puissent recevoir des traitements différents entraîne confusion et malentendus. La plupart des gens connaissent mieux les parties du corps que les noms de gènes. Mais chaque patient n’est affecté que par environ une à quatre altérations moléculaires, ce qui limite la quantité de nouvelles informations qu’une personne aurait besoin de recevoir. Et si les patients sont également informés des mécanismes biologiques à l’origine de leur cancer, ils comprendront mieux la justification du traitement. À l’appui de cela, des études des deux dernières décennies7 ont montré que le fait de dire aux personnes vivant avec le VIH pourquoi leur traitement doit être adapté à leur état de santé – tel que suivi par le nombre de cellules CD4 (un type de globules blancs) dans leur sang – augmente leur adhésion au traitement de 5 %.

La façon de changer

Depuis le premier essai sur le nivolumab en 2012, les choses ont commencé à évoluer dans une meilleure direction, notamment en ce qui concerne les agences de réglementation approuvant des médicaments axés sur l’existence d’une cible moléculaire plutôt que sur l’organe d’origine du cancer.

En 2017, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’utilisation d’un médicament appelé pembrolizumab pour traiter les personnes dont les cellules tumorales présentent un déficit dans leur système de réparation des mésappariements de l’ADN, quel que soit l’organe d’origine du cancer. l’agence a déterminé que le pembrolizumab pourrait également être utilisé pour traiter les personnes dont les cellules tumorales présentent un nombre élevé de mutations par rapport aux cellules saines et aux autres cellules cancéreuses. Et au cours des années suivantes, il a approuvé l’utilisation de plusieurs autres médicaments pour traiter le cancer sur la base de leurs cibles biologiques.8.

Cependant, un changement de mentalité beaucoup plus important chez les autres régulateurs et dans la communauté du cancer dans son ensemble est nécessaire. Pour y parvenir, il faudra faire les choses différemment sur au moins quatre fronts.

Améliorer les orientations et les méthodologies. Les agences de réglementation, les sociétés scientifiques et les compagnies d’assurance doivent mieux définir les preuves précliniques et cliniques nécessaires pour déterminer si, en matière de traitement, une altération moléculaire spécifique doit être prioritaire par rapport à l’organe d’origine du cancer.

Certaines sociétés scientifiques, comme l’ESMO, élaborent déjà des lignes directrices. Et la FDA travaille à définir quand un médicament peut être approuvé sur la base d’un marqueur moléculaire, quel que soit l’organe d’origine du cancer.9.