Pourquoi le New Jersey ne laisse pas les gens pomper leur propre essence

Le New Jersey est le seul État des États-Unis qui n’autorise pas les clients à pomper leur propre essence – n’importe où. Il y a toujours un préposé de service pour pomper de l’essence pour les clients de ces stations à service complet.

L’Oregon est le seul autre État, à part le New Jersey, à avoir une loi à service complet. Cependant, les lois de l’Oregon sont beaucoup moins strictes et permettent à certaines parties de l’État d’avoir des stations-service en libre-service.

“Cela remonte au milieu du XXe siècle”, a déclaré Patrick Murray, directeur du Monmouth Polling Institute. “Il y avait des forces impliquées qui voulaient protéger leurs intérêts en termes de petits propriétaires de gaz contre les méga stations-service qui commençaient à être construites à l’époque et qui nécessiteraient le libre-service pour être rentables.”

Historiquement, les stations-service avec préposés étaient populaires dans la première moitié des années 1900. Mais dans les années 1970, la plupart des États étaient passés aux clients pompant leur propre gaz. Alors que ces changements balayaient les États-Unis, une interdiction par l’État du libre-service en 1949, connue sous le nom de Retail Gasoline Dispensing Safety Act, a empêché le Garden State de suivre le mouvement. L’Oregon a adopté sa propre loi similaire en 1951.

Dans le projet de loi initial, la législature de l’État du New Jersey a cité les problèmes de sécurité et la hausse des coûts pour les consommateurs comme raisons de ne pas passer au libre-service. Mais chaque fois qu’il y a une flambée des prix de l’essence, des factures s’opposant au service complet commencent à apparaître. Considéré comme un ‘troisième rail politique’ par de nombreux politiciens, dont le gouverneur Phil Murphy, c’est l’un des rares débats législatifs qui ne suit pas les lignes de parti. Chaque projet de loi a échoué jusqu’à présent, mais cela n’a pas empêché les groupes de défense des droits et les politiciens de faire pression pour le changement.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les stations-service à service complet du New Jersey, pourquoi les options de libre-service ne trouvent pas de place dans le Garden State et quelle est la prochaine étape pour ses propriétaires de stations-service.