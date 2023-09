Pourquoi le New Jersey est-il un foyer de corruption politique ?

Ian Ward : Tout d’abord, que se passe-t-il dans le New Jersey ?

Oguzhan Diner : Eh bien, nous disposons de données du ministère de la Justice de 1976 à nos jours montrant le nombre de condamnations liées à la corruption. La définition de la corruption donnée par le ministère de la Justice est très large – par exemple, si un fonctionnaire est surpris en train de renifler de la cocaïne, on parle aussi de corruption – mais elle nous donne quand même une assez bonne idée. Ils regardent le nombre de condamnations, divisé par la population pour le normaliser entre les États, et vous obtenez un indice décent pour mesurer la corruption aux États-Unis. Et si vous regardez des États comme le New Jersey, l’Illinois ou l’Alabama, vous voyez que leurs niveaux de la corruption est très élevée par rapport à d’autres États comme le Minnesota ou le Vermont. Il y a donc une nature tenace de la corruption dans ces États.

Salle: Comment expliquez-vous ces différences ? Qu’est-ce qui, dans ces États, les rend particulièrement sujets à la corruption ?

Dîner : Il y a des déterminants profonds et il y a des déterminants immédiats. En ce qui concerne les déterminants profonds, il y a un politologue nommé Daniel Elazar qui a écrit un livre dans les années 1960, qui a divisé les États-Unis en différentes cultures politiques en fonction de ceux qui ont colonisé ces États à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Il a créé trois catégories – les cultures politiques individualistes, moralistes et traditionalistes – et il a défini le New Jersey comme une culture individualiste. Dans les cultures politiques individualistes, la politique est essentiellement une affaire d’affaires : les gens entrent en politique pour promouvoir leurs propres intérêts. C’est une arène de marché. Ainsi, dans les États individualistes, la corruption, dans une certaine mesure, est attendue et acceptée. Soit dit en passant, l’Illinois, le New Jersey et New York sont tous des États individualistes, alors qu’un État comme le Minnesota est un État moraliste, ce qui signifie qu’il a une culture politique dans laquelle les gens attendent du gouvernement qu’il améliore la société.

Salle: Quels sont les déterminants les plus immédiats ?

Dîner : Le plus important – et celui-ci est lié à ces cultures politiques – est la participation électorale. Les gens s’attendent généralement à éliminer la corruption en s’appuyant uniquement sur le maintien de l’ordre, mais on ne peut jamais s’en débarrasser en s’appuyant uniquement sur le maintien de l’ordre. Juger une affaire de corruption est extrêmement difficile et extrêmement coûteux. Le moyen le plus simple est de les faire sortir du bureau. Mais si vous ne votez pas, comment les faire sortir du bureau ?

Salle: Ainsi, plus les niveaux de participation électorale sont faibles, plus les niveaux de corruption sont élevés ?

Dîner : Oui : lorsque la participation électorale augmente, la corruption diminue. Si vous regardez la dernière course au poste de gouverneur du New Jersey en 2021, la participation électorale était d’environ 40 %, et lors des dernières élections de mi-mandat, ce n’était pas beaucoup mieux. Lorsque Rod Blagojevich s’est présenté pour son deuxième mandat dans l’Illinois, tout le monde se plaignait de sa corruption et la participation électorale n’était que d’environ 40 pour cent. Quand plus de la moitié des gens ne prennent même pas la peine de voter, les politiciens le savent, n’est-ce pas ? Ils pensent, «Hé, Je suis invincible.»

Salle: Existe-t-il un lien entre la participation électorale et les cultures politiques que vous avez mentionnées ?

Dîner : Oui, comme je l’ai dit, dans les cultures moralistes, les gens sont davantage impliqués dans le processus de gouvernement. Dans les cultures individualistes, les gens considèrent la politique comme sale et veulent donc simplement s’en éloigner.

Il existe deux autres causes immédiates qui méritent d’être mentionnées. Le premier est l’implication des gouvernements dans l’économie. Lorsque l’implication du gouvernement s’est accrue, les opportunités pour la recherche de rente augmente – et le New Jersey est l’un des États où le gouvernement est fortement impliqué dans l’économie. Ne vous méprenez pas : je ne dis pas : «Tuer le gouvernement.» Il y a un économiste lauréat du prix Nobel, Gary Becker, qui a dit que si vous voulez tuer la corruption, il faut tuer le gouvernement – ​​mais je ne suis pas d’accord avec lui. Vous ne pouvez pas tuer le gouvernement, mais vous pouvez au moins le gérer. Bien sûr, quand on dit cela, les gens pensent immédiatement à réduire les dépenses dans les programmes sociaux ou dans l’éducation, mais l’éducation et les programmes sociaux ne représentent pas une part importante des dépenses gouvernementales. Ce qui compte, ce sont les dépenses d’infrastructure – la construction de routes, la construction de ponts, tous ces autres postes de dépenses importants.

L’autre cause immédiate qui échappe généralement aux gens est la diversité et la ségrégation ethniques ou raciales. Ce que nous observons, c’est que dans les localités ségréguées, il existe des comportements ethnocentriques, et les comportements ethnocentriques conduisent à la corruption. Si vous regardez les deux grandes villes du New Jersey – Newark et Jersey City – ce sont deux des villes les plus ségréguées des États-Unis. Lorsque de tels niveaux de ségrégation sont élevés, il n’y a pas seulement un comportement ethnocentrique : il y a aussi un groupe qui domine les autres dans l’arène politique, de sorte que les autres n’ont pas leur mot à dire dans le processus politique.

Salle: Au vu des données historiques, existe-t-il des États qui ont réussi à surmonter des niveaux de corruption constamment élevés ?

Dîner : Non, pas vraiment, car la corruption est tenace. Il faut faire un effort permanent pour le nettoyer. Lorsqu’un homme politique promet : « Je vais nettoyer l’État », il ne peut pas le faire, à moins de rester au pouvoir pendant trois mandats. Durant votre premier mandat de quatre ans, vous n’avez aucune chance. C’est un processus à long terme. Les lieux ne se corrompent pas du jour au lendemain, mais une fois qu’ils le sont, il est beaucoup plus difficile de les nettoyer.

Salle: Une affaire très médiatisée comme l’acte d’accusation de Menendez pourrait-elle susciter des demandes de réforme ?

Dîner : Généralement, cela aide à court terme, lorsque les gens disent : «Oh, nous ne voulons pas d’un bla bla bla corrompu. et puis ils l’oublient. Et l’une des raisons est la suivante : aux États-Unis – contrairement à des pays comme la Turquie ou le Nigeria – les gens ne se rendent pas compte que leur vie quotidienne est affectée par la corruption dans leur État. Et quand ils ne le voient pas, ils n’en font pas une priorité. En fait, cela affecte indirectement négativement leur vie. La croissance économique est plus faible, la pauvreté est plus élevée – l’impact de la corruption est partout. C’est comme mourir à cause de 40 000 coupures de papier : ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, mais à long terme, ça tue.

Salle: Quel rôle des poursuites comme celle contre le sénateur Menendez jouent-elles dans la lutte contre la corruption ?

Dîner : Comme je l’ai dit, condamner quelqu’un est extrêmement difficile. Vous pouvez essayer de recourir à la police pour dissuader les gens de se corrompre, mais encore une fois, c’est difficile parce que cela coûte cher. Les avocats locaux ne s’en prendront pas à ces types corrompus, alors qui a les ressources pour le faire ? Le gouvernement fédéral, la Section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, les procureurs d’État nommés par le gouvernement fédéral. Mais les procureurs de l’État sont aussi des personnes politiquement ambitieuses. L’un des avocats d’État les plus célèbres que nous voyons aujourd’hui est Chris Christie : il a été procureur d’État, puis il est devenu gouverneur.

Et comment devient-on gouverneur ? Lorsque vous êtes procureur de la République, vous augmentez votre visibilité en maximisant vos convictions. Mais pour ce faire, ils s’attaquent aux fruits les plus faciles à trouver, ou ils s’attaquent aux cas sensationnels – mais on ne combat pas la corruption de cette façon.

L’autre chose que nous observons est que, parce que les procureurs des États sont nommés par le gouvernement fédéral, ils adoptent un comportement partisan. Donc, s’il y a un démocrate à la Maison Blanche, ils s’en prennent aux républicains, et s’il y a un républicain à la Maison Blanche, ils s’en prennent aux démocrates. Cela devient politisé.

Salle: Dans le cas de Menendez, cependant, c’est une administration démocrate qui s’en prend à un sénateur démocrate.

Dîner : Eh bien, si quelque chose est aussi évident, cela va arriver. Ce n’est pas comme s’ils allaient toujours rester silencieux et essayer d’enterrer les choses. Parfois, on ne peut tout simplement pas s’en empêcher.

Salle: L’affaire Menendez s’inscrit-elle dans un schéma classique de corruption ?

Dîner : Bien sûr. Le trafic d’influence est la forme de corruption la plus courante parmi les hommes politiques. Pour moi, le cas Menendez n’est pas très intéressant, car il est à Washington, DC. La raison pour laquelle il s’est fait arrêter, c’est parce que vous, les gars de DC, le surveillez. Tout le monde le regarde.