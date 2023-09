Pourquoi le nettoyage des plages est important alors que de nouvelles recherches donnent aux scientifiques de l’espoir sur les océans pollués | Actualités scientifiques et technologiques

Les plages nettoient rapidement et réduisent considérablement les fragments de plastique rejetés dans l’environnement, selon la première preuve scientifique de ce type.

Des experts norvégiens, l’un des NorvègeLes plus grands organismes de recherche du pays ont découvert qu’en un an après que des volontaires aient retiré des bouteilles, des sacs et d’autres gros morceaux de plastique du rivage d’une île près de Bergen, la quantité de microplastique sur terre et dans l’eau avait chuté de 99,5 %.

Les scientifiques pensent que les niveaux élevés d’UV du soleil et les températures chaudes dans les eaux peu profondes entraînent une dégradation beaucoup plus rapide des fragments de plastique qu’on ne le pensait auparavant.

Selon eux, cela devrait motiver un effort mondial pour nettoyer les côtes du monde entier.

Gunhild Bodtker, chercheuse principale chez Norce, a déclaré à Sky News : « J’ai été agréablement surprise car cela signifie que le nettoyage a réduit efficacement les fuites de microplastiques dans la mer. Et c’est une très bonne nouvelle.

« Nettoyer le plastique sur les rives, nettoyer tout le plastique de l’environnement. Cela fait vraiment une différence. »

Image:

Des bénévoles enlèvent le plastique de la plage





Sky News s’est jointe à des bénévoles pour un nettoyage massif des plastiques échoués dans le fjord Hardanger, dans l’ouest de la Norvège, l’un des plus grands au monde.

Son orientation signifie qu’il agit comme un entonnoir géant, collectant le plastique marin balayé par les courants océaniques depuis des régions aussi éloignées que le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

Nous avons trouvé des étendues de ce que les scientifiques norvégiens appellent « sol plastique » : une couche, jusqu’à 1 m de profondeur, de fragments densément compactés mélangés à de la matière organique.

Les morceaux de microplastique, d’une taille inférieure à 5 mm, s’accumulent probablement dans le fjord depuis 50 ans. Ils sont pratiquement impossibles à supprimer.

Image:

Le « sol plastique » est une couche, jusqu’à 1 m de profondeur, de fragments densément compactés mélangés à de la matière organique.





Torgeir Naess, le maire de la municipalité de Kvam, a participé au nettoyage qui a duré un an.

« Quand je venais ici quand j’étais petit, au milieu des années 1970, c’était juste quelques balles de ping-pong et quelques bouteilles », a-t-il déclaré. « Vous pouvez voir maintenant que cela a considérablement augmenté. »

Mais les nouvelles recherches suggèrent fortement que tout n’est pas perdu. Tant que les gros morceaux de plastique sont régulièrement retirés, les fragments devraient commencer à disparaître.

Cela ne se produira que lorsque le microplastique sera exposé aux éléments, affirment les scientifiques.

Image:

Les morceaux de microplastique s’accumulent probablement dans le fjord depuis 50 ans





Les déchets plastiques présents dans les eaux profondes et froides pourraient encore mettre des siècles à se dégrader.

Une partie du plastique submergé est constituée d’« engins fantômes » : des filets de pêche et des casiers perdus qui continuent de piéger et de tuer la vie marine.

Les autorités norvégiennes tentent de retirer les engins abandonnés.

Nous avons observé une équipe utiliser un submersible télécommandé pour traquer une série de 10 casiers perdus par un bateau de pêche.

Image:

Thomas Moore s’est rendu en Norvège pour voir comment le nettoyage des plages a contribué à réduire la pollution plastique





Les pots ont été remontés à la surface, révélant une capture de poissons, d’anguilles et même de poulpes qui seraient morts dans une tombe en cage.

Susanna Huneide Thorbjornsen, scientifique à l’Institut de recherche marine, a enregistré le contenu de chaque pot avant de relâcher la vie marine dans le fjord.

« La pêche fantôme continue de récolter et cela ne sert à personne », a-t-elle déclaré. « C’est aussi une question de bien-être animal, tout comme celle du plastique. »

Image:

Fjord Hardanger dans l’ouest de la Norvège





Plus de 9 000 tonnes de plastique ont été nettoyées des côtes norvégiennes depuis la mort d’une baleine à Bergen il y a six ans, l’estomac rempli de sacs.

Cette mort s’est avérée être un tournant pour une nation et Sky News a suivi l’histoire dans un documentaire primé.

Kenneth Bruvik, qui a dirigé le nettoyage national, a déclaré : « L’objectif est de nettoyer complètement le littoral.

« En même temps, le plastique reviendra, mais nous garderons [levels] et propre d’année en année. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:04

Espoir pour le nettoyage des plastiques dans les océans



La Norvège, aux côtés du Rwanda, mène les négociations des Nations Unies pour parvenir à un traité mondial juridiquement contraignant sur les plastiques visant à réduire la production et la pollution.

Une nouvelle série de négociations aura lieu au Kenya en novembre prochain, avec l’ambition de les voir entrer en vigueur en 2025.

Mais il est également important de nettoyer la pollution plastique déjà présente – et il existe désormais des données scientifiques pour le confirmer.