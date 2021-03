En tant que jeune de 20 ans, je déménageais une fois par an, sautant entre les appartements à Washington, DC, alors que je cherchais un meilleur loyer, de meilleurs colocataires, un meilleur emplacement ou tout ce qui précède. Mes déménagements annuels ont servi de ma version du nettoyage de printemps; Je n’ai jamais ressenti le besoin de passer l’aspirateur sous le lit avant de sortir complètement le lit de l’appartement.

Maintenant, en tant que propriétaire, je vois l’intérêt de prendre le temps chaque année pour nettoyer tous les coins et recoins qui vous manquent régulièrement. Et bien que je redoute normalement le nettoyage, il y a eu quelque chose d’incroyablement curatif à porter des gants en caoutchouc et à frotter le diable hors de mon four. C’est physiquement exigeant, nécessite une concentration mentale et vous donne un énorme sentiment d’accomplissement.

Je vois également ce nettoyage en profondeur comme un investissement dans un avenir post-COVID. La pandémie a coïncidé avec un grand changement dans ma vie. Mon mari et moi avons acheté une maison et nous nous enracinons dans notre nouvelle communauté. Mais il est difficile de faire cela en criant avec des voisins à six pieds de distance. Mais en balayant et en dépoussiérant, je n’arrête pas de penser au moment où nous aurons ces voisins pour voir cet endroit, où ma famille peut venir rester, quand il y a plus de gens (et de chiens) ici que nous trois qui hantons les salles.

Le moment venu, ma maison d’une propreté éclatante sera prête.

Les arguments d’aujourd’hui en faveur du travail à domicile … pour toujours

La plupart des Américains aiment travailler à distance et souhaitent avoir la possibilité de continuer à le faire après la pandémie, selon une nouvelle enquête en ligne de la Harvard Business School. Alors que la plupart des employés manquent à leurs collègues et à d’autres aspects de la vie de bureau, ils ne veulent pas revenir au «statu quo» parce qu’ils veulent plus de flexibilité.

Environ 81% des sondés déclarent qu’ils ne veulent pas retourner au bureau ou préféreraient désormais un horaire hybride. 27% des employés espèrent travailler à distance à temps plein, et 61% aimeraient travailler deux ou trois jours par semaine à domicile.

L’enquête a également demandé dans quelles conditions les travailleurs se sentiraient en sécurité pour retourner au bureau.

Les personnes interrogées ont déclaré qu’il devrait y avoir de nouvelles conditions de travail. Environ 51% des employés se disent mal à l’aise de retourner au bureau jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés, et 71% hésitent à y retourner tant que tout le monde n’est pas complètement vacciné.

En outre, 54% des employés interrogés s’attendent à une forme de distanciation sociale au bureau, y compris que leurs collègues soient assis à au moins 6 pieds l’un de l’autre et soient tenus de porter des masques.

Vous pouvez lire l’article complet sur l’étude ici.

Les vacances de ce week-end (encore)

Nous nous préparons maintenant à célébrer de grandes fêtes pendant la pandémie … encore une fois.

Les deux premières nuits de la Pâque, les Juifs se réunissent habituellement avec leurs familles pour les seders traditionnels. Une partie du rituel de la soirée est le plus jeune enfant posant une série de questions; les réponses racontent l’histoire de la libération des Juifs de l’esclavage en Égypte il y a environ 3 333 ans. La Pâque commence dimanche et les familles juives recherchent des moyens sûrs de célébrer cette année. L’année dernière, beaucoup se sont tournés vers les seders Zoom, mais avec quelques vaccinations terminées et la fatigue Zoom épuisant tout le monde, ce n’est pas si simple cette année.

Des journalistes du Rochester Democrat & Chronicle ont demandé aux familles locales comment elles prévoyaient de célébrer cette année, des petites célébrations de la famille immédiate, des seders communautaires et plus encore. Lire l’histoire complète ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

C’est un chien qui profite du temps plus chaud.

«Rencontrez Rosie, notre chien de sauvetage de la Caroline», déclare Dave Osborne d’Akron, Ohio.