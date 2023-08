Pourquoi le moustique qui propage le virus du Nil occidental devient résistant aux insecticides

Le virus du Nil occidental provoque des maladies chez des milliers d’Américains chaque année, entraînant une maladie pseudo-grippale chez environ un cinquième des personnes qui en sont atteintes et, moins fréquemment, de graves problèmes affectant le cerveau et la moelle épinière. Depuis que l’infection est apparue aux États-Unis à la fin des années 90, il existe un moyen assez efficace de contrôler sa propagation : des insecticides qui ciblent le moustique qui transporte le virus des oiseaux sauvages aux humains.

Mais il devient de plus en plus difficile de tuer ces moustiques spécifiques à l’aide d’insecticides courants, selon un récent rapport de NBC News. Les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention affirment que dans des études en laboratoire, ces moustiques vivent plus longtemps lorsqu’ils sont exposés à ces produits – plutôt que de mourir. Cela augmente leur inquiétude quant au fait qu’il deviendra plus difficile de contrôler ces populations de moustiques dans la nature, augmentant ainsi le risque de transmission du virus du Nil occidental.

La transmission du virus du Nil occidental ne semble pas actuellement plus élevée que prévu pour cette période de l’année, bien que la plupart des transmissions se produisent au début de l’automne. En attendant, voici ce que tout cela signifie en ce moment et comment vous pouvez vous protéger.

Qu’est-ce que le virus du Nil occidental et quels sont ses symptômes ?

Le virus du Nil occidental est apparu pour la première fois aux États-Unis à l’automne 1999. Depuis que le virus est apparu pour la première fois aux États-Unis, il a entraîné plus de 55 000 cas au total et a tué près de 2 800 Américains. Mais cela s’est produit davantage dans les années qui ont suivi son émergence aux États-Unis que dans les années plus récentes : à son apogée en 2003, il a rendu malades près de 10 000 personnes et tué 264 personnes. Plus récemment, en 2022, le virus a causé environ un dixième du nombre d’infections et 90 décès, soit un tiers de moins qu’il y a 20 ans.

Environ 4 personnes sur 5 qui sont infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme – mais pour ce malchanceux, l’infection implique souvent de la fièvre, ainsi que des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires, des vomissements, de la diarrhée ou des éruptions cutanées.

Un nombre beaucoup plus petit – environ 1 personne infectée sur 150 ; les personnes de plus de 60 ans sont plus à risque – contracter une maladie grave impliquant une inflammation du cerveau ou des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Ce sont ces symptômes plus graves qui peuvent entraîner la mort chez les personnes touchées.

Quel type de moustique transmet le virus du Nil occidental ?

Il faut un type spécifique de moustique pour transmettre le virus du Nil occidental. Les moustiques du genre Culex sont généralement capables de propager l’infection et, historiquement, ils ont vécu partout dans le monde, y compris dans de nombreuses régions des États-Unis. Ils font partie des moustiques les plus répandus aux États-Unis, et ils piquent beaucoup à l’aube, au crépuscule et pendant la nuit : si vous vous réveillez avec une morsure fraîche, il y a de fortes chances que vous ayez fourni une collation à un moustique Culex pendant que vous dormaient.

Les piqûres de moustiques Culex ne sont pas différentes des autres piqûres de moustiques. Cependant, différentes personnes réagissent différemment aux piqûres du même moustique car leurs systèmes immunitaires ne sont pas identiques.

Comment le virus du Nil occidental se propage-t-il?

Le virus est transmis par des moustiques qui s’infectent lorsqu’ils piquent des oiseaux sauvages infectés. Contrôler la transmission du virus du Nil occidental signifie généralement contrôler les populations de moustiques – et contrôler les populations de moustiques signifie généralement pulvériser des insecticides tueurs de moustiques dans les endroits chauds et humides où ils vivent.

Dernièrement, le temps plus chaud et plus humide dans toute l’Amérique du Nord signifie que les moustiques Culex se sont déplacés : alors qu’ils se trouvaient auparavant seulement aussi loin au nord que le Midwest américain, ils ont récemment été trouvés au Canada. Les scientifiques prévoient que l’ensemble des États-Unis et une grande partie du sud du Canada abritent maintenant une espèce de Culex ou une autre.

Et en raison de l’utilisation généralisée d’insecticides pour diverses raisons, beaucoup d’entre eux sont plus difficiles à tuer maintenant qu’ils ne l’étaient les années précédentes.

Comment les moustiques deviennent-ils résistants aux insecticides ?

Les moustiques développent une résistance aux insecticides de plusieurs façons, a déclaré Sadie Ryan, géographe médicale à l’Université de Floride qui étudie l’écologie des agents pathogènes émergents. Dans certains cas, les insecticides utilisés en milieu agricole frappent accidentellement des moustiques « hors cible ». Dans d’autres cas, des groupes de moustiques sont exposés à des insecticides qui serait tuez-les s’ils ont été appliqués à des concentrations ou quantités suffisamment élevées – mais ne l’ont pas été.

Les deux situations peuvent conduire à un phénomène de «survie du plus apte», qui peut se traduire par des moustiques qui ne sont pas vraiment blessés ou qui ne sont pas tués assez rapidement par les insecticides couramment utilisés pour les tuer. Les moustiques qui ont une plus grande résistance aux insecticides sont ceux qui forment des familles, créant de nouvelles générations de moustiques plus résistants.

Le problème, a déclaré Ryan, est que de nombreuses personnes pulvérisent des pesticides – des travailleurs agricoles essayant de produire des cultures, des travailleurs de la lutte antivectorielle essayant de prévenir la propagation des maladies, des travailleurs de l’aménagement paysager essayant de réduire les nuisances. Et personne ne sait à quelle quantité d’insecticide une population de moustiques est exposée.

« Ce n’est pas que les gens prennent des raccourcis ou quoi que ce soit », a déclaré Ryan. « C’est littéralement que vous faites peut-être le travail parfait sans savoir ce qui s’est passé d’autre avec l’exposition. »

En conséquence, les moustiques infectés par le virus du Nil occidental peuvent ne pas mourir immédiatement lorsqu’ils sont pulvérisés avec un insecticide, ce qui leur permet de continuer à propager l’infection. Cela peut faire durer les épidémies beaucoup plus longtemps et affecter beaucoup plus de personnes qu’elles ne le feraient si les moustiques étaient plus faciles à tuer.

Pourquoi les moustiques porteurs du Nil occidental deviennent-ils maintenant résistants aux insecticides ?

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi les moustiques Culex montrent plus de résistance aux insecticides maintenant. Il se peut que les scientifiques le recherchent davantage, car de plus en plus d’infections transmises par les moustiques affectent les Américains. (Après Zika, le financement de la lutte contre les moustiques a augmenté de manière significative, ce qui a conduit à des efforts ciblant plus largement les populations de moustiques. Cela pourrait signifier davantage de pulvérisations contre les moustiques là où il n’y en avait pas auparavant, ce qui pourrait entraîner une plus grande résistance.)

Ce qui semble clair, c’est que partout aux États-Unis, les scientifiques qui recherchent la résistance aux insecticides Culex la trouvent, que ce soit dans la région des Grands Lacs du Midwest, dans le Mississippi ou en Floride.

Cela fait partie d’un modèle mondial : Culex a développé une résistance partout ailleurs où les insecticides sont utilisés, y compris en Afrique subsaharienne, en Chine et en Europe. Bien que cela puisse rendre prévisible la résistance croissante de Culex aux insecticides, cela ne la rend pas moins préoccupante.

Comment le changement climatique affecte-t-il le virus du Nil occidental ?

Le nombre de personnes infectées chaque année pendant la saison du virus du Nil occidental varie de façon imprévisible, probablement en raison des conditions météorologiques et des changements dans l’activité humaine. Mais notre réchauffement climatique augmente probablement les populations de moustiques qui propagent la maladie.

Les moustiques se reproduisent dans l’eau chaude, et Culex en particulier aime se reproduire dans l’eau douce ou stagnante à proximité de personnes ou d’animaux. De plus, ils aiment la température de l’air chaud, mais pas trop chaud – au-dessus de 80 degrés Fahrenheit, ils deviennent moins actifs et se reproduisent moins efficacement. Pendant ce temps, le virus du Nil occidental préfère se répliquer à des températures d’environ 75 degrés Fahrenheit.

Cela signifie que si les régions les plus chaudes des États-Unis ne sont pas des lieux de reproduction pour le virus, d’autres régions, comme certaines parties du haut Midwest, deviennent de plus en plus attrayantes pour les moustiques Culex (et de plus en plus risquées pour la transmission du virus du Nil occidental) à mesure qu’elles deviennent plus chaud et plus humide.

Comment puis-je me protéger du virus du Nil occidental?

Les gens peuvent faire beaucoup pour se protéger des moustiques Culex et des maladies qu’ils peuvent transmettre.

Il est important que les gens fassent de leur mieux pour éviter les piqûres de moustiques, a déclaré Michael Drennon, un épidémiologiste du département de la santé du comté de Sarasota, en Floride, lorsque je l’ai interviewé fin juin, au début de l’épidémie de paludisme dans le comté. Il conseille aux gens de porter des manches longues et de se couvrir les jambes – ce qui, selon lui, est difficile dans la chaleur estivale.

L’élimination des lieux de rencontre des moustiques est également très importante : les moustiques Culex se rassemblent et se reproduisent souvent près des humains et des animaux et près de l’eau stagnante, il est donc important d’éliminer les endroits où l’eau peut s’accumuler. Ces insectes n’ont pas besoin de beaucoup d’eau pour fonder une famille, alors remplissez tous les fossés peu profonds qui créent des flaques d’eau et les vieux trous d’arbres où l’eau peut s’accumuler. Cela aide également à vider régulièrement l’eau des pneus, des seaux, des pots de fleurs et des jouets qui pourraient recueillir l’eau de pluie.

Et oui, un insectifuge aide toujours. Ces moustiques résistent aux insecticides pulvérisés dans l’environnement, comme autour des marécages et dans les fossés, et non aux produits anti-moustiques grand public, tels que le DEET, que les gens peuvent pulvériser sur eux-mêmes pour réduire les piqûres. Ces produits sont donc toujours efficaces à utiliser sur la peau et les vêtements. L’Environmental Protection Agency a un site Web pour aider les gens à trouver l’insectifuge qui leur convient.