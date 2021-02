Pourquoi le moteur d’un avion a explosé au-dessus de Denver

L’enquête sur une explosion de moteur sur un avion de ligne décollant de Denver se concentre sur les pales de ventilateur cassées, un développement qui rappelle une panne mortelle à bord d’un autre avion en 2018.

Ces pannes de moteur et d’autres récentes soulèvent des questions sur des hypothèses de longue date sur la durée de vie des pales de ventilateur et si elles sont inspectées suffisamment souvent.

Un Boeing 777 exploité par United Airlines a dû effectuer un atterrissage d’urgence à Denver après qu’un de ses moteurs a explosé, crachant d’énormes morceaux d’épave qui ont atterri dans les quartiers de banlieue. Les passagers ont capturé une vidéo du moteur paralysé, vacillant et toujours en feu, alors que les pilotes rentraient en toute sécurité à l’aéroport quelques minutes après le décollage de l’avion à destination d’Hawaï.

QU’EST-IL ARRIVÉ?

Des responsables américains ont déclaré dimanche soir que deux pales de ventilateur du moteur Pratt & Whitney s’étaient rompues. Les experts ont déclaré qu’il est probable qu’une lame se soit cassée en premier et coupée la seconde. Stephen Dickson, directeur de la Federal Aviation Administration, a déclaré que les inspecteurs avaient rapidement conclu que les inspections devraient être effectuées plus fréquemment pour le type d’aubes de ventilateur creuses de certains moteurs Pratt & Whitney utilisés sur certains Boeing 777.

En conséquence, 69 avions et 59 autres en stock ont ​​été bloqués aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, les seuls pays à posséder des avions utilisant ce moteur particulier. United, le seul transporteur américain à avoir des avions touchés, a déclaré avoir immobilisé 24 Boeing 777 et 28 autres resteraient stationnés. Les régulateurs japonais ont ordonné à Japan Airlines et à All Nippon Airways de mettre au sol 32 avions, et les coréens Korean Air et Asiana Airlines ont annoncé lundi qu’ils allaient au sol leurs Boeing 777.

QUE REGARDENT LES ENQUÊTEURS?

Les experts en sécurité ont déclaré que l’enquête se concentrera sur les raisons pour lesquelles les pales du ventilateur se sont cassées – si des erreurs ont été commises dans la fabrication ou la maintenance, ou si des problèmes ont été manqués lors des inspections – et si les inspections des pales doivent être effectuées différemment ou plus souvent. Ils compareront l’incident de samedi avec des incidents similaires en décembre au Japon et en 2018 sur un autre vol United à destination d’Hawaï.

Les enquêteurs se pencheront également sur les raisons pour lesquelles le capot, qui couvre l’avant du moteur, s’est rompu avec d’autres pièces. Les photos prétendaient montrer une grande entaille sur le côté inférieur de l’avion.

«Ce fut un coup dur», a déclaré John Goglia, un ancien membre du National Transportation Safety Board, qui enquête sur l’incident de samedi. «Si cela avait heurté l’aile, les choses auraient pu être différentes car l’aile est pleine de carburant» et le moteur en panne était toujours en feu.

Autre préoccupation: le moteur est resté en feu même après que les pilotes ont vraisemblablement coupé son alimentation en carburant. Cela pourrait indiquer une fuite de carburant, a déclaré Todd Curtis, ancien ingénieur de Boeing et maintenant consultant en sécurité.

DANS QUEL DANGER LES PASSAGERS SE TROUVENT-ILS?

L’incident de samedi est appelé une défaillance «non contenue» parce que des débris ont fait sauter le moteur en désintégration, créant des éclats d’obus qui peuvent endommager les systèmes clés comme les conduites hydrauliques ou frapper la cabine des passagers.

Le dernier décès lié à un accident sur un vol d’une compagnie aérienne américaine est survenu en 2018, lorsqu’une pale de ventilateur cassée a déclenché une panne de moteur sur un Boeing 737 de Southwest Airlines. La passagère du siège hublot a été soufflée à mi-chemin à l’extérieur et est décédée des suites de ses blessures. Ce moteur a été fabriqué par une autre société, CFM International, une joint-venture entre General Electric et Safran SA.

Samedi, aucun des 231 passagers ou 10 membres d’équipage n’a été blessé.

Y A-T-IL DES INCIDENTS SIMILAIRES?

Quelques heures avant le vol de Denver, un avion cargo Boeing 747 aux Pays-Bas a subi une panne moteur qui a entraîné la chute de pièces de moteur au sol. Bien que l’avion soit équipé de moteurs Pratt & Whitney, ils sont différents de ceux de certains Boeing 777 et rien ne montre encore de similitude avec le problème de l’avion United, a déclaré Janet Northcote, porte-parole de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

D’autres mésaventures semblent cependant être étroitement liées à l’incident de Denver.

En décembre, un Boeing 777 de Japan Airlines équipé de la même série de moteurs Pratt & Whitney a subi des dommages aux pales du ventilateur et a perdu un grand panneau, mais a pu atterrir en toute sécurité.

En 2018, un autre Boeing 777 de United Airlines a subi une panne de moteur qui a provoqué la rupture de certaines parties du boîtier et la chute dans l’océan Pacifique alors que l’avion volait de San Francisco à Honolulu. Dans un rapport de l’année dernière sur l’incident, le NTSB a déclaré que Pratt & Whitney avait manqué des signes de fissuration lors d’inspections précédentes de la pale de ventilateur qui s’était cassée et qu’il avait critiqué la formation de l’entreprise. La société a déclaré au NTSB qu’elle corrigeait les lacunes.

Est-ce que ça va blesser BOEING?

Cai von Rumohr, analyste aéronautique chez Cowen, a déclaré que les événements autour du vol de samedi seront un plus gros problème pour la société mère de Pratt & Whitney, Raytheon, que pour Boeing. Pourtant, a-t-il dit, ce n’est «probablement pas un inconvénient majeur» pour Raytheon car cela affecte un nombre relativement restreint d’avions et les moteurs sont utilisés depuis de nombreuses années.

D’autres experts ont déclaré que Boeing pourrait également être à l’honneur alors que les enquêteurs se penchent sur les raisons pour lesquelles le capot s’est séparé du moteur. «Ce capot est une conception de Boeing, ce n’est pas la conception du constructeur du moteur», a déclaré Jeff Guzzetti, ancien directeur de la division d’enquête sur les accidents de la FAA.

La réputation de Boeing est mise à mal depuis 2018 par deux accidents mortels d’un autre avion, le 737 Max.

David Koenig peut être atteint sur twitter.com/airlinewriter