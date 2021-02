Pourquoi le mot antebellum est-il offensant?

LE mot antebellum remonte à «l’ère des plantations» du XVIIIe siècle.

Le terme est utilisé pour décrire l’Amérique avant que la guerre civile n’éclate et a une charge raciale qui est liée à la propriété de l’esclavage.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Que signifie antebellum?

Le sens littéral du mot antebellum est «avant-guerre», issu de la phrase latine ante bellum.

C’est un terme qui met en évidence la grande architecture de style plantation du sud avec des colonnes, de grands champs et une esthétique sophistiquée.

Antebellum se réfère généralement à la propriété blanche des esclaves noirs avant la proclamation d’émancipation.

Que s’est-il passé dans le sud d’avant la guerre?

Avant la guerre civile, les États du Sud prospéraient grâce au travail d’esclave gratuit pour travailler dans les plantations et se concentrer sur les cultures et la construction de l’architecture.

Les esclaves noirs ont été amenés d’Afrique vers le Sud pendant les périodes coloniales pour faire croître l’économie au cours des 17e et 18e siècles et ont été soumis à la domination blanche et à des conditions de vie terribles.

L’antbellum sud est connu comme une période raciste dans l’histoire américaine qui n’a accordé aucun droit aux Noirs et a profité de leur travail d’esclave sous le pouvoir blanc.

En conséquence, les États du Nord et du Sud ont commencé à accroître les tensions en raison de désaccords majeurs sur l’esclavage, entraînant une guerre civile de quatre ans.

En fin de compte, le Nord a vaincu le Sud et l’esclavage a été aboli en Amérique après la proclamation d’émancipation a été signée par Abraham Lincoln.

Pourquoi Rachael Kirkconnell a-t-elle été accusée de racisme?

Bachelier concurrent Rachael Kirkconnell est dans l’eau chaude après des photos d’elle assistant à un fête de style plantation antebellum fait surface en ligne.

Le joueur de 24 ans a été critiqué sur les réseaux sociaux pour tolérer un comportement raciste présumé et pour «aimer» les photos de drapeau confédéré sur Instagram.

Rachael a publié une déclaration sur Instagram après que des photos d’elle aient fait le tour sur Internet vêtue d’une robe d’avant-guerre pour une fête de fraternité.

Elle s’est engagée à s’éduquer tout en encourageant les autres à apprendre de ses erreurs, l’écriture: « Je suis ici pour dire que j’avais tort. J’étais ignorant, mais mon ignorance était raciste. »

Elle a poursuivi: Le progrès et l’unité raciaux sont impossibles sans responsabilité (blanche), et je mérite d’être tenu responsable de mes actes. «

Le concurrent était également aurait aimé les publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Un cliché qu’elle avait aimé montre deux femmes de race blanche vêtues d’une tenue hula posant devant un drapeau confédéré.

En outre, elle a également été critiquée pour s’être déguisée en costume amérindien et pour s’être engagée dans activité controversée sur les réseaux sociaux.

Qu’a dit Chris Harrison?

Hôte Bachelor Chris Harrison a défendu Rachael contre les trolls des réseaux sociaux, disant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de «juge, jury, bourreau» où les gens déchirent la vie de cette fille.

Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Après avoir fait face à la réaction des fans de l’émission, Chris a annoncé le 13 février qu’il était quitter formellement son rôle dans la franchise.

Chris a expliqué son départ en écrivant: «La saison historique de Le célibataire ne doit pas être gâché ou éclipsé par mes erreurs ou diminué par mes actions. À cette fin, j’ai consulté Warner Bros.et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose.

Ajoutant: «Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais.»

ABC n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun et n’a pas publiquement abordé la réaction en cours au passé de Rachael.