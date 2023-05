Pourquoi le Montana a-t-il interdit TikTok ?

Mercredi, le Montana est devenu le premier État des États-Unis à interdire TikTok, au milieu des inquiétudes des législateurs concernant les relations de sa société mère avec le gouvernement chinois.

Cette décision – qui intervient alors que le gouvernement fédéral et d’autres États ont exprimé leurs inquiétudes en matière de sécurité nationale à propos de l’application – va bien plus loin que les politiques existantes visant à restreindre l’accès à la plate-forme de médias sociaux. L’interdiction a également fait face à des questions concernant l’application et on s’attend généralement à ce qu’elle fasse l’objet de contestations judiciaires au motif qu’elle viole les droits des personnes au premier amendement.

La loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, vise à pénaliser TikTok ainsi que les magasins d’applications qui permettent aux utilisateurs de télécharger le produit. Si TikTok continue de fonctionner dans le Montana, il sera condamné à une amende de 10 000 $ pour la première tentative d’accès à l’application par un utilisateur, et de 10 000 $ par jour pour chaque jour où il continue à autoriser l’accès à cet utilisateur. Il en va de même pour Google et Apple : s’ils autorisent les utilisateurs à télécharger TikTok dans le Montana via leurs magasins d’applications, ils devront payer des pénalités similaires. Les utilisateurs individuels ne sont pas pénalisés pour avoir accédé à l’application en vertu de cette loi.

La loi du Montana est la dernière indication de l’hostilité croissante des législateurs américains envers l’application, qui appartient à la société chinoise ByteDance. Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré avoir signé la loi pour « protéger les données personnelles et privées des habitants du Montana contre le Parti communiste chinois ». La nouvelle politique fait suite aux interdictions fédérales et étatiques d’utilisation de l’application sur les téléphones gouvernementaux en raison de problèmes de sécurité nationale et de craintes que le gouvernement chinois utilise l’application pour surveiller les utilisateurs ou diffuser des informations erronées. Certains législateurs ont également souligné une loi chinoise de 2017 qui oblige les entreprises du pays à répondre aux demandes du gouvernement en matière de données liées à la sécurité nationale comme raison de limiter l’accès des Américains à l’application.

TikTok a repoussé ces critiques, affirmant que le gouvernement chinois n’a pas demandé à l’entreprise de transmettre des données et qu’elle ne se conformerait pas même si cela se produisait. CNN a rapporté qu ‘ »il n’y a jusqu’à présent aucune preuve que le gouvernement chinois ait jamais accédé aux informations personnelles des utilisateurs de TikTok basés aux États-Unis ». Et un rapport du Georgia Institute of Technology de 2023 a révélé que les efforts de collecte de données de TikTok étaient similaires à ceux d’autres plateformes de médias sociaux, comme Facebook, une découverte qui suggérait que ses pratiques étaient alignées sur celles d’autres entreprises technologiques.

Les déclarations de la société et les rapports indépendants n’ont cependant pas rassuré les législateurs. Et le fait que le sentiment anti-chinois a récemment augmenté aux États-Unis en raison de la montée des tensions géopolitiques et de l’intensification de la concurrence économique alimente une grande partie de cette poussée.

À ce stade, il n’est pas clair que l’interdiction aura l’effet voulu par les législateurs. Il existe des moyens pour les utilisateurs de contourner ce problème, et il n’est pas certain de ce que les entreprises technologiques peuvent faire pour garantir que les résidents d’un État ne puissent pas accéder ou télécharger l’application. De plus, l’ACLU et d’autres groupes de défense des droits civiques ont commencé à faire valoir que l’interdiction porte atteinte à la liberté d’expression des utilisateurs ; il y a environ 200 000 utilisateurs de TikTok dans le Montana et 150 millions d’utilisateurs de TikTok aux États-Unis. Comme l’a rapporté NPR, une contestation judiciaire est largement attendue, bien qu’aucun groupe n’en ait encore annoncé.

« Avec cette interdiction, [lawmakers] ont piétiné la liberté d’expression de centaines de milliers de Montanais qui utilisent l’application pour s’exprimer, recueillir des informations et gérer leur petite entreprise au nom du sentiment anti-chinois », Keegan Medrano, directeur des politiques à l’ACLU du Montana, dit dans un communiqué.

L’impact réel de l’interdiction est incertain

Il existe des questions juridiques et d’application en suspens quant à savoir si l’interdiction peut être mise en œuvre efficacement ou si elle peut exister.

Telle qu’elle est rédigée, la loi impose à TikTok, ainsi qu’aux magasins d’applications gérés par Apple et Google, de s’assurer que les utilisateurs du Montana ne téléchargent pas ou n’accèdent pas à l’application. Les experts en cybersécurité ont déclaré à l’Associated Press qu’il pourrait être difficile pour les magasins d’applications d’empêcher les utilisateurs dans un état spécifique de télécharger l’application. Ils ont noté qu’il y aurait également de nombreuses façons pour les utilisateurs d’échapper à ces restrictions, notamment en utilisant un réseau privé virtuel, ou VPN, qui leur permettrait de masquer leur adresse IP et donc leur emplacement.

De plus, l’interdiction est susceptible d’être contestée devant les tribunaux. Un certain nombre de groupes et d’experts juridiques ont fait écho à l’affirmation de l’ACLU selon laquelle une interdiction pourrait être considérée comme une restriction à la capacité des personnes à exercer leur liberté d’expression via l’application. Il existe un précédent à cet argument préservant l’accès à une application appartenant à des étrangers : en 2020, un tribunal fédéral a mis fin à l’interdiction par l’administration Trump de l’application de messagerie WeChat, qui appartient à la société multimédia chinoise Tencent, après que les utilisateurs ont déclaré que cela violerait leur liberté d’expression. droits. Cette même année, un tribunal fédéral a bloqué la tentative de l’administration Trump d’interdire TikTok en arguant qu’il outrepassait la portée des pouvoirs présidentiels.

« Les habitants du Montana exercent incontestablement leurs droits au premier amendement lorsqu’ils publient et consomment du contenu sur TikTok », a déclaré Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia, à CBS News. « Parce que le Montana ne peut pas établir que l’interdiction est nécessaire ou adaptée à un intérêt légitime, la loi est presque certaine d’être annulée comme inconstitutionnelle. » Étant donné que l’interdiction n’entrera en vigueur qu’en janvier, il est possible qu’un juge l’empêche de se concrétiser.

TikTok a déclaré qu’il travaillerait pour défendre la capacité des utilisateurs à utiliser l’application dans l’intervalle. « Nous voulons rassurer les Montananais sur le fait qu’ils peuvent continuer à utiliser TikTok pour s’exprimer, gagner leur vie et trouver une communauté alors que nous continuons à travailler pour défendre les droits de nos utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Montana », a déclaré la société dans un communiqué à Vox.

En fin de compte, l’interdiction du Montana pourrait s’avérer être un test. La façon dont la loi est mise en œuvre – et examinée par les tribunaux – pourrait déterminer comment d’autres États, et même le gouvernement fédéral, abordent des limitations supplémentaires sur TikTok à l’avenir.