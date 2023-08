Pourquoi le monde a besoin de plus de pétrole, pas de moins

Qu’ont en commun le dentifrice, le déodorant, le savon, les appareils photo, les ordinateurs, l’essence, le mazout, le carburéacteur, les pneus de voiture, les lentilles de contact et les membres artificiels ?

Si le pétrole disparaissait aujourd’hui, ces produits et services vitaux, ainsi que de nombreux autres produits et services qui utilisent le pétrole ou ses dérivés, disparaîtraient également. Les réseaux de transport s’arrêteraient, les maisons pourraient geler, les chaînes d’approvisionnement s’effondreraient et la précarité énergétique augmenterait.

Le Rapport mondial sur l’énergie pour 2022, publié par l’Energy Institute basé au Royaume-Uni et les cabinets de conseil KPMG et Kearney, a noté que les combustibles fossiles constituaient 82 % de l’énergie mondiale en 2022. Ce chiffre est comparable aux dernières perspectives pétrolières mondiales de l’OPEP et représente un niveau similaire à celui de l’énergie mondiale. il y a 30 ans.

Pourquoi alors la plupart des débats sur la transition énergétique négligent-ils le rôle crucial que les matières premières comme le pétrole et le gaz continuent de jouer dans l’amélioration des conditions de vie, en favorisant la stabilité et la sécurité énergétique, ainsi que les efforts des industries connexes pour développer des technologies et des meilleures pratiques pour réduire les émissions ? L’ampleur du défi du changement climatique est colossale, mais répondre à la demande mondiale croissante d’énergie et atténuer le changement climatique ne doivent pas nécessairement exister dans le vide ou être en contradiction les uns avec les autres.

Le monde devrait plutôt agir pour réduire les émissions et garantir que les gens aient accès aux produits et services dont ils ont besoin pour vivre confortablement. Pour atteindre ces objectifs, les membres de l’OPEP investissent dans les capacités en amont et en aval, mobilisent des technologies plus propres et déploient une vaste expertise pour décarboner l’industrie pétrolière. Des investissements majeurs sont également réalisés dans les énergies renouvelables et la capacité en hydrogène, dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, ainsi que dans la promotion du économie circulaire du carbone.

En fin de compte, il est possible d’investir massivement dans les énergies renouvelables tout en continuant à produire le pétrole dont le monde a besoin aujourd’hui et dans les décennies à venir. Cette approche contribue également à la stabilité mondiale en cette période de volatilité et est essentielle étant donné que l’histoire montre que les transitions énergétiques évoluent au fil des décennies et empruntent de nombreuses voies.

Prenez les véhicules électriques : bien que la Toyota Prius soit devenue le premier véhicule hybride produit en série au monde à la fin des années 1990, une analyse de la National Automobile Dealers Association des États-Unis a noté que les ventes d’hybrides, d’hybrides rechargeables et de véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient seulement 12,3 % de tous les véhicules neufs vendus aux États-Unis en 2022.

Même si la popularité croissante des véhicules électriques est incontestable, les ventes totales de BEVS ne représentaient également que 19 % des ventes de voitures neuves en Chine l’année dernière. De même, dans l’UE, les véhicules fonctionnant à l’essence ou au diesel représentaient encore environ la moitié de toutes les ventes de voitures en 2022.

Ainsi, lorsqu’il s’agit du secteur des transports – et bien d’autres domaines – il est clair qu’il ne serait pas prudent d’ignorer que des milliards de personnes à travers le monde dépendent du pétrole et continueront de le faire dans un avenir prévisible.

Cela devient encore plus urgent lorsqu’il est associé aux investissements nécessaires pour répondre à la demande croissante d’énergie, garantir la sécurité énergétique et un accès abordable, et réduire les émissions mondiales conformément à l’Accord de Paris.