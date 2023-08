Pourquoi le moment est venu pour une grève de l’UAW

Vendredi, les membres du syndicat United Auto Workers ont voté à une écrasante majorité pour autoriser une grève chez les soi-disant trois constructeurs automobiles de Détroit – Ford, General Motors et Stellantis – si ces entreprises ne parvenaient pas à proposer un contrat compétitif d’ici l’expiration du contrat actuel, le 14 septembre. .

L’autorisation de grève est la dernière d’une série d’actions syndicales très médiatisées aux États-Unis au cours de l’année écoulée, notamment les grèves en cours de la SAG-AFTRA et de la Writer’s Guild of America, l’autorisation de grève d’UPS qui a abouti à un contrat équitable et la menace d’une grève. Grève des chemins de fer américains déjouée par le gouvernement en décembre. Même si toutes ces actions témoignent d’une présence syndicale plus visible dans l’économie, l’autorisation de grève de l’UAW – tout comme la grève de la SAG-AFTRA et de la WGA – ne se limite pas à juste les conditions dans lesquelles les travailleurs exerceront leurs fonctions. Ce que l’UAW souhaite également, c’est avoir son mot à dire sur ce à quoi ressemble l’industrie à mesure qu’elle évolue avec les développements technologiques comme le passage aux véhicules électriques.

L’UAW représente environ 150 000 travailleurs des trois entreprises, dont 97 pour cent ont voté en faveur de la grève. Shawn Fain, le président de l’UAW, a indiqué que le syndicat ne prolongerait pas l’accord du 14 septembre. date limite pour ratifier un nouveau contrat de quatre ans. Les négociations syndicales avec les constructeurs automobiles ont débuté en juillet, selon Reuters, mais ont progressé lentement depuis, a déclaré Fain. « Nous envisageons de nombreuses options, mais la prolongation du contrat n’en fait pas partie. »

Fain et l’UAW demandent une série d’augmentations de salaires et d’avantages sociaux améliorés ou rétablis qui compenseraient les concessions du travail au cours des dernières décennies et qui élimineraient le système d’emploi à deux vitesses que les trois usines de Détroit ont mis en place depuis 2007.

Les syndicats américains ont bénéficié du pouvoir et du soutien populaire jusque dans les années 1970 et 1980, lorsqu’une série de scandales de corruption et la rupture par l’administration Reagan de la grève de la Professional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) en 1981 ont considérablement affaibli la négociation collective. La mondialisation, en particulier après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dans les années 1990, a également affaibli le pouvoir des travailleurs, puisque les entreprises pouvaient – ​​et l’ont fait – délocaliser leurs activités dans des pays où la main-d’œuvre était moins chère, décimant des industries entières et des pans entiers du pays.

Cela a conduit à une baisse des salaires malgré une inflation élevée, ainsi qu’à une diminution des prestations telles que les retraites, alors même que le coût de la vie augmente. Et en 2023, les entreprises peuvent désormais utiliser le spectre de l’intelligence artificielle et de l’automatisation comme monnaie d’échange contre l’avenir des travailleurs.

Le contrat proposé par l’UAW vise à rectifier le passé

Comme tous les contrats syndicaux, celui de l’UAW est extrêmement ambitieux ; les syndicats entament les négociations en sachant qu’ils devront faire des compromis sur certains éléments de ce qu’ils demandent, c’est pourquoi ils visent haut. Dans le cas de l’UAW, comme dans d’autres secteurs en grève, les contrats tentent à la fois de regagner le terrain perdu et de protéger les travailleurs pour l’avenir.

« Nous en avons marre », a déclaré Fain à Reuters. « Nous sommes restés assis pendant des décennies pendant que ces entreprises continuaient à nous prendre, encore et encore. »

La croissance des salaires réels, qui représentent le pouvoir d’achat effectif, stagne depuis les années 1980, n’atteignant que les niveaux de 1983 pendant la pandémie de Covid-19. Dans l’ensemble, les salaires n’ont pas augmenté au même rythme que le coût de la vie, les régimes 401(k) ont remplacé les prestations de retraite, mettant davantage de pression sur les travailleurs pour qu’ils épargnent pour leur retraite – malgré un boom de la productivité des travailleurs au cours des 50 dernières années.

Bureau américain des statistiques du travail

L’UAW fait grève pour inverser certains de ces changements, en inclure dans son contrat une demande de pension à prestations définies et de rétablir le programme de prestations médicales pour les retraités. Le syndicat réclame également une augmentation de salaire de 46 pour cent sur la durée du contrat pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, ainsi que le rétablissement de l’indemnité de vie chère qui avait été supprimée en 2009 suite au plan de sauvetage de l’industrie automobile. Alors que les principaux constructeurs automobiles étaient au bord de la faillite, l’UAW a renégocié son contrat à la demande du gouvernement fédéral.

Mais l’un des principaux moteurs de la grève est en réalité le système salarial à deux niveaux institué pour la première fois dans le contrat de l’UAW de 2007 ; les travailleurs embauchés auparavant appartiennent au premier niveau et commençaient à environ 28 dollars de l’heure, tandis que les travailleurs du deuxième niveau commençaient entre 16 et 19 dollars de l’heure – un taux qui a à peine augmenté au cours de la dernière décennie. La classe de travailleurs de second rang augmente à mesure que les travailleurs de premier rang partent à la retraite et sont remplacés par de nouveaux travailleurs de deuxième rang, ce qui finit par faire baisser les salaires d’un nombre croissant de travailleurs – qui également constituent de plus en plus de membres de l’UAW.

Une grève de l’UAW aurait de graves conséquences sur l’industrie automobile – et sur les syndicats en général

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le travail est devenu plus visible ces dernières années, et les travailleurs semblent de plus en plus disposés à exiger davantage de leurs employeurs. Cela ne signifie pas nécessairement que les États-Unis sont dans une nouvelle ère de force de travail, et même cette expression ne signifie pas ce qu’ils ont fait dans la première moitié du 20e siècle.

Chris Smalls d’Amazon est une figure visible qui réclame le droit de se syndiquer et de meilleures conditions pour ses collègues, et les grèves combinées de la SAG-AFTRA et de la WGA ont été très visibles car elles ciblent l’industrie du divertissement, mettant entre parenthèses les émissions de télévision et les films préférés des gens. jusqu’à ce que les studios et les syndicats puissent convenir de contrats équitables, y compris l’utilisation de l’IA générative dans l’écriture et le tournage de films et d’émissions de télévision.

De même, la grève de l’UAW n’a pas seulement pour but d’élever le niveau de vie des individus, mais aussi d’anticiper l’effet que la technologie pourrait avoir sur les emplois dans ce secteur. À mesure que l’industrie passe des moteurs à combustion aux voitures électriques alimentées par batterie, l’industrie manufacturière aura besoin de moins de travailleurs possédant des compétences différentes, comme l’a déclaré Peter Berg, professeur de relations de travail à la Michigan State University Today.

Si le mouvement de grève se poursuit – et Berg a déclaré à Vox dans une interview qu’il pense que ce sera le cas sous une forme ou une autre – cela pourrait coûter à chaque entreprise jusqu’à 500 milliards de dollars par semaine d’arrêt de travail, selon Emmanuel Rosner, analyste chez Deutsche Bank.

Le moment est venu pour les travailleurs de tenter de récupérer les pertes des dernières décennies et d’obtenir une protection et des avantages pour l’avenir ; il existe un marché du travail tendu, une main-d’œuvre vieillissante, une forte demande des consommateurs et un soutien politique et populaire aux syndicats. « Ces actions de grève des syndicats [are saying] »Très bien, nous devons renégocier les principes fondamentaux de la manière dont le travail est effectué », a déclaré Berg, et « utiliser leur pouvoir pour redéfinir les conditions de travail à l’avenir ».