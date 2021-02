Février marque le début du Mois de l’histoire des Noirs, une célébration reconnue par le gouvernement fédéral des contributions que les Afro-Américains ont apportées à ce pays et un moment pour réfléchir à la lutte continue pour la justice raciale.

Le Mois de l’histoire des Noirs est devenu l’un des mois du patrimoine culturel les plus célébrés du calendrier, a déclaré LaGarrett J. King, professeur agrégé d’éducation aux études sociales à l’Université du Missouri.

Les écoles et les entreprises proposent des repas, des conférences, des pièces de théâtre et des quiz sur le thème de l’histoire des Noirs, tandis que les grandes marques proposent des vêtements, des émissions spéciales télévisées et du contenu pour les consommateurs, qui peuvent parfois sembler sourds, en particulier lorsqu’ils sont présentés sans contexte.

King, directeur fondateur du CARTER Center for K-12 Black History Education, a déclaré que certains éducateurs utilisent le Mois de l’histoire des Noirs pour «perturber le récit officiel», mais beaucoup «enseignent l’histoire des Noirs dans une perspective centrée sur les Blancs».

De nombreuses écoles publiques américaines ne proposent que des versions aseptisées de l’esclavage et du mouvement des droits civiques, ainsi que des biographies d’une poignée de personnages qui sont «acceptables pour le public blanc», a déclaré King. Certains offrent des leçons inexactes ou inappropriées telles que les reconstitutions de l’esclavage.

Mois de l’histoire des Noirs 2021:La seule façon d’avancer est de traverser, ensemble

Et après? Des militants tracent la voie des progrès de l’Amérique noire après une année de troubles

Les experts ont déclaré qu’il était essentiel de comprendre l’histoire des Noirs et d’en apprendre davantage sur le racisme systémique, car notre pays est confronté à des réactions négatives à l’activisme des droits civiques tels que les manifestations de George Floyd.

Voici ce que vous devez savoir sur le Mois de l’histoire des Noirs et comment célébrer de manière appropriée:

Qui a commencé le Mois de l’histoire des Noirs?

Carter G. Woodson, connu comme le «père de l’histoire des Noirs», a mis sur pied le Mois de l’histoire des Noirs. Woodson, dont les parents ont été réduits en esclavage, était un auteur, historien et le deuxième Afro-Américain à obtenir un doctorat. à l’Université de Harvard.

Il a reconnu que le système éducatif américain offrait très peu d’informations sur les réalisations des Afro-Américains et a fondé l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Noirs, maintenant appelée Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Afro-américains.

En 1926, Woodson a proposé une «Semaine nationale de l’histoire des Noirs», qui visait à présenter tout ce que les élèves ont appris sur l’histoire des Noirs tout au long de l’année scolaire, a déclaré King.

Ce n’est qu’en 1976, au plus fort du mouvement des droits civiques, que le président Gerald Ford a étendu la semaine au Mois de l’histoire des Noirs.

Les États-Unis sont aux prises avec leur histoire d’esclavage:Le plan pour y faire face? Certains disent Brown University

Pourquoi le Mois de l’histoire des Noirs est-il en février?

Woodson a choisi la deuxième semaine de février pour coïncider avec les anniversaires de Frederick Douglass, un abolitionniste célèbre qui a échappé à l’esclavage, et du président Abraham Lincoln, qui a officiellement aboli l’esclavage.

Le 1er février est la Journée nationale de la liberté, anniversaire de l’approbation du 13e amendement, qui a aboli l’esclavage en 1865. Richard Wright, qui a été réduit en esclavage et est devenu un défenseur des droits civiques et un auteur, a fait pression pour la célébration de la journée, a rapporté CNN, citant le National Constitution Center.

Bien que la journée ne soit pas un jour férié fédéral, le président Harry Truman a reconnu la Journée nationale de la liberté en 1949 et a exhorté les citoyens à s’arrêter pour réfléchir à son importance.

Pourquoi le Mois de l’histoire des Noirs est-il important?

Woodson pensait qu’il était essentiel que les jeunes Afro-Américains comprennent et soient fiers de leur héritage.

«Ceux qui n’ont aucune trace de ce que leurs ancêtres ont accompli perdent l’inspiration qui vient de l’enseignement de la biographie et de l’histoire», a-t-il déclaré.

Avant que le pays ne puisse surmonter les préjudices raciaux, il doit y avoir «la vérité, puis la responsabilité et peut-être la réconciliation», a déclaré Dionne Grayman, qui forme les écoles à avoir des conversations difficiles sur la race.

Ne pas comprendre l’histoire de la race et du racisme et un fort désir de négliger les pires aspects de la violence raciste aux États-Unis a alimenté le ressentiment à l’égard de l’activisme des droits civiques, a déclaré Dan Hirschman, professeur adjoint de sociologie à l’Université Brown de Rhode Island.

Ce ressentiment est cultivé par des groupes comprenant des médias de droite et des suprémacistes blancs, a-t-il déclaré.

Racisme et privilège blanc:Comment parler à votre famille, à vos amis

Qu’est-ce que le racisme systémique? Voici ce que cela signifie et comment vous pouvez aider à le démonter

Par exemple, Hirschman a déclaré qu’il voyait des appels à passer la prise d’assaut du Capitole le mois dernier. Il a averti que la réalisation du progrès racial, comme l’élection de Joe Biden à la présidence, pouvait déclencher une immense réaction.

«Nous devons en quelque sorte supposer que cela va arriver et essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas», a-t-il déclaré.

Hirschman a déclaré que l’effusion de soutien, en particulier de la part des démocrates blancs, pour le mouvement Black Lives Matter lors des manifestations nationales pour la justice raciale à la suite de la mort de Floyd était une étape positive vers la reconnaissance de formes plus durables de racisme structurel.

À l’instar des manifestations, le Mois de l’histoire des Noirs offre l’occasion de centrer le programme et le débat public plus large sur ces questions, mais ce ne devrait pas être le seul moment pour le faire, a déclaré Hirschman.

«Il ne peut pas faire tout le travail», dit-il.

Voici comment célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Le thème du Mois de l’histoire des Noirs 2021 est «La famille noire: représentation, identité et diversité», choisi par l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire afro-américaines.

De nombreuses institutions, dont l’ASAALH et le Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture, proposent une programmation numérique pour ceux qui célèbrent à la maison.

Le NAACP offre des conseils aux entreprises sur la meilleure façon d’honorer le Mois de l’histoire des Noirs.

COMMENT NE PAS célébrer le Mois de l’histoire des Noirs:Et ce que tu peux faire à la place

King a suggéré blackpast.org, Black History 101 Mobile Museum et les livres «Une histoire des femmes noires des États-Unis» et «De l’esclavage à la liberté» comme ressources pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur l’histoire des Noirs.

King a souligné que les éducateurs devraient «enseigner l’histoire des Noirs du point de vue des Noirs». Il a proposé sept principes directeurs aux éducateurs à explorer lorsqu’ils enseignent l’histoire des Noirs:

Pouvoir, oppression et racisme

Agence noire, persévérance et résistance

L’Afrique et la diaspora africaine

Joie noire et amour noir

Identités noires – autres que les hommes noirs hétérosexuels, chrétiens et de la classe moyenne

Contestation historique des Noirs et aspects problématiques de l’histoire des Noirs

Excellence noire

Un domaine sur lequel se concentrer est d’obtenir «une compréhension précise de la reconstruction», la période après la guerre civile, pour aider les Américains à mieux comprendre «les formes contemporaines de violence racialisée comme l’incarcération de masse», a déclaré Hirschman.

Il a déclaré qu’il était important de reconnaître les nombreuses façons dont le racisme est intégré aux systèmes fondamentaux des États-Unis.

«C’est définitivement profondément ancré dans la structure du pays», a-t-il déclaré.

Grayman, un développeur du personnel du Morningside Center for Teaching Social Responsibility à New York, a déclaré que l’enseignement de l’histoire des Noirs devrait aller au-delà du mois de février. Ancienne professeure d’anglais, elle a suggéré d’inclure davantage d’auteurs noirs tels que James Baldwin dans le canon littéraire.

«Les contributions historiques des Noirs doivent être intégrées dans le programme», a déclaré Grayman.

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg

Liste:8 excellents livres d’images pour enfants pour le Mois de l’histoire des Noirs

Vous cherchez des livres sur le racisme? Les experts suggèrent ces titres incontournables pour les adultes et les enfants

Vous voulez la vraie vérité sur l’esclavage? Essayez ces livres, films pour enfants, adultes et enseignants