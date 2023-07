Pourquoi le ministère de la Justice poursuit le Texas pour barrière frontalière flottante à Rio Grande

L’administration Biden a poursuivi le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, pour avoir refusé de supprimer une barrière flottante le long du Rio Grande qui est devenue un symbole des efforts de l’État pour prendre en main l’application de l’immigration.

La semaine dernière, le Texas a installé la barrière – composée de grandes bouées et de fil accordéon ou de rasoir tendus le long des berges du fleuve – dans le but d’empêcher les migrants de traverser le fleuve dans le cadre d’une initiative de sécurité frontalière plus large appelée «Operation Lone Star». Lancée par Abbott en 2021, l’initiative a déployé plus de 20 000 militaires et forces de l’ordre à la frontière.

Au cours des dernières semaines, l’opération Lone Star a fait l’objet de nouvelles critiques à la suite d’informations selon lesquelles les soldats texans auraient reçu pour instruction de repousser les enfants migrants dans le Rio Grande et de retenir l’eau des migrants alors qu’une vague de chaleur avec des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit s’empare du sud-ouest. Ces rapports font l’objet d’une enquête interne, mais les responsables du ministère de la Sécurité publique du Texas les ont démentis.

Plutôt que de reculer face au procès du ministère de la Justice, Abbott a doublé sa défense de la barrière frontalière et de l’opération Lone Star plus largement, signalant le début d’un combat juridique qu’il pourrait être prêt à mener jusqu’à la Cour suprême des États-Unis si cela devait arriver. « Le Texas verra l’administration Biden devant les tribunaux pour défendre agressivement notre autorité souveraine pour sécuriser la frontière », a-t-il déclaré. tweeté Lundi soir.

Pourquoi le ministère de la Justice poursuit-il le gouverneur Greg Abbott ?

Le procès du ministère de la Justice, déposé lundi soir, vise à retirer les bouées et les barbelés. Il fait valoir que le Texas a installé la barrière sans l’autorisation du gouvernement fédéral, qui est chargé d’administrer les lois nationales sur l’immigration, et que les États ne peuvent pas obstruer les voies navigables sans l’autorisation du Congrès – ce que le Texas n’avait pas. Son procès exige qu’Abbott supprime la barrière et toute autre structure ou obstruction dans le Rio Grande.

Le procureur général associé, Vanita Gupta, a déclaré dans un communiqué que la barrière « présente des menaces pour la navigation et la sécurité publique et présente des préoccupations humanitaires ». Le Mexique n’est pas partie à la poursuite, mais a également demandé au Texas de retirer la barrière, arguant qu’elle va à l’encontre d’un traité américano-mexicain sur l’eau et qu’elle pourrait enfreindre le territoire mexicain.

Le DOJ a une histoire récente de victoires en ce qui concerne les cas où les États se sont affrontés avec le gouvernement fédéral au sujet de l’application des lois sur l’immigration. Dans une affaire de la Cour suprême des États-Unis en 2012 concernant une loi de l’Arizona « montrez-moi vos papiers », les juges se sont rangés du côté du gouvernement fédéral pour invalider la plupart des lois de l’État parce qu’elles étaient préemptées par la loi fédérale. Dans ce cas, la loi fédérale établit clairement les procédures de construction dans les eaux navigables que le Texas ne semble pas avoir suivies.

Que son État gagne ou perde le procès n’a pas d’importance pour Abbott, qui s’est fait les dents en poursuivant l’administration Obama des dizaines de fois en tant que procureur général de l’État. Une bataille juridique avec le gouvernement fédéral lui donne l’opportunité de se présenter comme un champion des droits des petits gouvernements et des États, tout en attaquant les démocrates et l’administration Biden. C’est une opportunité que le gouverneur a immédiatement saisie lorsque la nouvelle du procès a éclaté.

« Biden refuse d’appliquer les lois fédérales qui interdisent les dangereux passages frontaliers illégaux entre les points d’entrée », a déclaré Abbott. écrit sur Twitter Mardi. « Jusqu’à ce que Biden respecte son devoir constitutionnel d’appliquer ces lois, le Texas interviendra pour le faire. »

Le procès met en lumière les mesures controversées de sécurité aux frontières du Texas

L’opération Lone Star a longtemps été un programme controversé. C’est dans le cadre de l’opération qu’Abbott a dirigé un programme de bus dans le cadre duquel les migrants ont été récupérés à la frontière et envoyés dans les villes bleues – un programme que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a adopté dans son propre État. Plus de 26 000 migrants ont été envoyés à New York, Chicago, Philadelphie, Denver, Los Angeles et Washington, DC, dans le cadre du programme du Texas.

Abbott a soutenu qu’il agissait simplement dans l’intérêt de son État, qui, selon lui, a dû supporter le poids des coûts des passages frontaliers non autorisés. Il affirme également que l’opération Lone Star aide les migrants vulnérables en les envoyant dans des États qui les souhaitent et en les encourageant à chercher à entrer aux États-Unis aux points d’entrée. Abbott a également affirmé à plusieurs reprises, comme il l’a fait mardi, que le gouvernement fédéral l’avait essentiellement forcé à agir parce que Biden n’avait pas fait de l’arrêt de la migration à travers la frontière américano-mexicaine une priorité.

Cependant, Biden n’est pas le président des «frontières ouvertes» que le bureau d’Abbott et bien d’autres à droite font de lui. Pendant plus de deux ans, Biden a maintenu l’une des politiques d’immigration emblématiques de l’ancien président Donald Trump, la politique du titre 42, en vertu de laquelle les migrants ont été rapidement refoulés à la frontière plus de 2,8 millions de fois.

Lorsque la politique a pris fin en mai, l’administration Biden a souligné que les migrants interceptés alors qu’ils tentaient de traverser la frontière sans autorisation seraient passibles de sanctions plus sévères qu’en vertu du titre 42 s’ils étaient jugés inéligibles aux protections humanitaires. Il a également mis en place une nouvelle politique qui rend plus difficile l’obtention de l’asile après avoir traversé la frontière américaine sans autorisation et traversé un autre pays sans y avoir d’abord demandé protection. Et bien qu’il y ait eu des prédictions selon lesquelles la fin du titre 42 déclencherait une crise frontalière, les appréhensions aux frontières ont en fait considérablement diminué en juin, passant de plus de 200 000 le mois précédent à moins de 145 000.

En creusant les talons sur la barrière flottante, Abbott tente à nouveau de dépeindre l’administration Biden comme faible en matière d’immigration. Mais Biden a adopté des politiques radicales pendant des années pour se protéger de telles attaques – et maintenant les chiffres de la migration à la frontière sud commencent à refléter cela.

La question est de savoir si ces chiffres sont durables. Un juge fédéral a invalidé mardi la politique d’asile de Biden au motif qu’elle était en conflit avec les exigences pour les demandeurs d’asile énoncées dans la loi fédérale. L’administration a attribué cette politique en partie à la baisse récente des appréhensions et dispose désormais d’un outil de moins pour gérer la frontière.