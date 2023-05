Pourquoi le militant autochtone acclamé Richard Bell ne votera pas Oui

L’exposition intervient à une époque de calcul colonial pour la Grande-Bretagne autour du Commonwealth et coïncide avec le fait que les Australiens se préparent à voter plus tard cette année sur l’opportunité d’inscrire un organe consultatif appelé Voix autochtone dans sa Constitution.

« Il en coûtera probablement un milliard de dollars pour l’administrer. Pourquoi ne pas [we] construire des maisons pour les noirs avec ça ? Pourquoi n’essayons-nous pas d’aider à élever le niveau de vie? Nous avons le niveau de vie le plus bas de tout le pays – pourquoi diable ne font-ils rien à ce sujet ?

Depuis plus de 30 ans, l’homme de Kamilaroi, Kooma, Jiman et Goreng Goreng – qui a grandi dans la « pauvreté abjecte » à Charleville, dans l’ouest du Queensland – a déployé humour et chutzpah pour provoquer un changement radical, utilisant sa toile pour un activisme audacieux. Il s’est enfui vers l’intérieur de Sydney Redfern en tant que jeune homme, où il a travaillé dans le service juridique autochtone et s’est politisé. Il porte fièrement l’étiquette « chercheur d’attention odieux ».

Peintre prolifique, ses œuvres portent des titres tels que Donnez tout en retour, Je te vois comme mon égal et Pardonnez-moi d’être né dans une nation de racistes. Certains titres sont basés sur des pancartes de protestation utilisées à l’ambassade de tente d’origine à Canberra.

Ambassade a été présentée pour la première fois à Melbourne en 2013 et a maintenant été exposée à New York, Moscou, Venise, Jérusalem, Jakarta, Perth, Sydney, Documenta Fifteen à Kassel et plus récemment à la Biennale de Kochi-Muziris en Inde. En 2017, il a été acquis par le biais du programme d’acquisition conjointe du Museum of Contemporary Art Australia et de la Tate International, avec le soutien d’un don d’entreprise de 2,75 millions de dollars de la Fondation Qantas.

Après des décennies de combats pour se faire entendre, qu’est-ce qui le fait avancer ?