Pourquoi le milieu de terrain de Chelsea est essentiel avant un affrontement monumental avec Arsenal | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de Chelsea est devenu le nouveau point focal d’Emma Hayes cette saison alors que la Super League féminine se prépare pour son retour après une pause hivernale.

L’équipe de Hayes reprend trois points d’avance au sommet avec un affrontement en haut du tableau contre Arsenal en direct sur Sky dimanche avec l’ambition de conserver sa couronne et de remporter un premier titre européen.

Alors que les saisons précédentes, Chelsea a été en mesure d'identifier et de résoudre les problèmes au sein de sa défense solide et de son attaque fluide, les problèmes persistants au milieu de terrain n'ont pas toujours été faciles à atténuer. Avant le choc de ce week-end avec ses rivaux Arsenal, cela pourrait être un domaine de jeu crucial.





Les deux dernières années ont donné à l’équipe très peu de temps pour réfléchir à la manière dont elle pourrait le faire, avec une humble défaite 4-0 contre Barcelone en finale de la Ligue des champions il y a deux ans, et une fin nerveuse de la campagne WSL l’année dernière, où ils a propulsé Arsenal au titre de champion lors de la dernière journée de la saison.

Pendant ce temps, l’équipe d’Arsenal de Jonas Eidevall s’est rétablie en recherchant plus d’attaquants pour démanteler les champions en titre, en particulier avec les attaquantes clés Beth Mead et Vivianne Miedema blessées à long terme au LCA.

Hayes, cependant, a eu plusieurs occasions de renforcer son milieu de terrain, avec plus ou moins de succès.

Le premier a été l’introduction de Melanie Leupolz en mars 2020. Ancien pilier du milieu de terrain du Bayern Munich, Leupolz s’est facilement intégré et a fait partie intégrante de la campagne victorieuse de Chelsea en WSL, marquant neuf buts en 34 apparitions.

Elle a également commencé 24 des 26 matches de la WSL et de la Ligue des champions en 2020/21, menant les Blues au nombre total de tacles dans la WSL tout en agissant comme l’une des passeuses les plus créatives de Chelsea et en tenant les milieux de terrain.

Ce n’est qu’au début de cette saison, en octobre, lorsqu’elle a annoncé sa grossesse et son absence ultérieure du football, que les choses se sont compliquées.

Les dernières nouvelles plairont cependant aux fans de Chelsea. En effet, Leupolz a signé un nouveau contrat pour rester avec le club jusqu’en 2026 et devrait reprendre l’entraînement à la fin de sa période de maternité.

Pendant son absence, Hayes a essayé différentes combinaisons de joueurs pour combler cet écart. Cela a commencé avec So-yun Ji adoptant une position plus conservatrice aux côtés de Jessie Fleming ou Fran Kirby assumant le rôle d’attaquant de l’ombre. Lorsque Ji est retournée dans son pays natal après huit ans avec les Blues, Hayes a échangé l’international coréen contre Erin Cuthbert et Guro Reiten. Bien que ces couples aient pu faire le travail, pour ainsi dire, aucun n’a pu reproduire les efforts de Leupolz.

La saison s’est terminée par un troisième titre consécutif pour Chelsea, mais tout comme après les trois dernières campagnes, de nombreuses questions ont entouré l’équipe. Qui ou quoi apporterait la touche finale à l’équipe pour reproduire ce succès en championnat en Europe ?

Hayes a admis qu’elle recherchait un «profil» pour y parvenir cet été, et il était clair que la litanie de problèmes de milieu de terrain insolubles jusqu’à présent figurait en tête de liste.

Entrèrent Eve Perisset, Kadeisha Buchanan, Lucy Watson, Katerina Svitkova, Johanna Rytting Kaneryd et Jelena Cankovic. Cankovic semblait le remplaçant idéal à court terme pour Leupolz, tandis que la capacité de Svitkova à jouer à la fois au centre et sur l’aile droite était de bon augure. La seule chose qui leur manquait et qu’ils n’avaient pas réussi à acquérir était un numéro huit.

Chelsea avait initialement tenté de réparer ce tort en faisant une offre record du monde de plus de 425 000 £ pour le milieu de terrain français Grace Geyoro, après son impressionnante campagne Euro 2020 où elle a marqué six buts en 14 apparitions. Et il semblait que la star du PSG souhaitait également déménager à Londres.

Grace Geyoro (à droite) célèbre son but pour l'Euro 2020.





Elle a parlé avec le journal français L’Equipe : « J’ai eu quelques rendez-vous avec la direction, je leur ai expliqué le pourquoi et le comment de mon envie de partir. Aujourd’hui, j’ai un pied à Paris et un pied à Chelsea. Je suis au Paris Saint-Germain depuis dix ans. maintenant, j’ai vécu beaucoup de choses, et maintenant j’ai une opportunité.”

Mais malgré l’intérêt des deux parties, le PSG a mis le pied à terre, catégorique sur le maintien de Geyoro pour alimenter ses ambitions européennes et nationales, ce qui signifie que Chelsea est entré dans la saison 2022/23 sans numéro huit reconnaissable.

Auraient-ils dû avoir des options de sauvegarde ? Kiera Walsh et Amandine Henry étaient les noms qui faisaient le tour, mais Manchester City n’aurait jamais vendu le premier à un club rival, et ce dernier était convaincu de rester dans les limites de la division féminine 1 avec Lyon.

C’était une erreur tactique qui allait faire son apparition lors du tout premier match de la saison avec une défaite imprévue 2-1 face au nouveau promu Liverpool. Katie Stengel des Reds a tiré deux pénalités et a eu le fil du moulin au centre du parc.

Juste comme ça, les Bleus s’étaient retrouvés au même endroit qu’ils étaient la saison dernière : derrière leurs rivaux Arsenal après un seul match.

Hayes a dû faire un geste, mais alors qu’elle se remettait d’une hystérectomie d’urgence, elle ne pouvait que regarder de côté. La modification tactique qu’elle a demandé au directeur général Paul Green de faire était un coup de génie, mais en fait, c’était prémédité.

Entrez à droite : Cuthbert.

L’internationale écossaise avait raté l’Euro 2020, son pays n’avait pas réussi à se qualifier. Pendant le temps qu’il a fallu à ses coéquipières anglaises pour remporter le tournoi, Cuthbert suivait un entraînement individuel, s’habituant à son nouveau rôle au milieu de terrain central.

C’était un rôle qu’elle apprécierait; Cuthbert avait été en conversation avec Hayes au sujet de son désir de jouer au milieu de terrain central pendant un certain temps, après avoir été alignée en tant que milieu de terrain itinérant du côté gauche. Bien qu’elle y ait été déployée l’année dernière, il y avait moins de stratégie derrière ce qu’on lui demandait de faire. Cette saison a été complètement différente, Cuthbert ayant un taux de réussite de 88% et se connectant bien avec ses coéquipières.

“Cette pré-saison, j’ai eu beaucoup de temps pour solidifier les tenants et les aboutissants et clouer la position”, a-t-elle déclaré dans une interview avec 90mins.

Sa partenaire dans le crime, Sophie Ingle, a été à ses côtés, ayant développé une riche expérience dans le rôle du Pays de Galles, et le couple a jusqu’à présent été une force reconnue. Ingle en particulier avait fait un si bon travail que Hayes l’a récompensée avec une prolongation de contrat de deux ans. Elle l’a décrit comme ayant reçu un appel au sujet de l’offre et disant simplement à son agent : “faites-le”.

Avec le duo absorbant la pression au milieu de terrain, cela a permis aux ailiers de Chelsea d’étirer les défenseurs adverses sur les ailes et d’élargir les dimensions de leur attaque interchangeable – quelque chose qui sera essentiel contre le numéro neuf d’Arsenal, Stina Blackstenius.

Menant la charge est Guro Reiten. Au cours des deux dernières saisons, l’international norvégien a revitalisé l’aile gauche de Chelsea, se révélant être une caractéristique mortelle de l’attaque 4-2-3-1 des Blues.

Plus récemment, elle a décroché la joueuse du mois de décembre, sans aucun doute pour sa performance de quatre passes décisives contre Leicester City. Reiten a facilement pu subvenir aux besoins de Sam Kerr et Lauren James, s’emparant également d’un but dans une raclée de huit buts contre l’équipe des Midlands. Elle a maintenant neuf passes décisives en 10 matchs.

Là où elle a été la clé, c’est à la dérive centrale et à la sélection de passes clés pour James et co. Étant donné qu’Arsenal s’est séparé de Jordan Nobbs et pivote avec Kim Little en tant que milieu de terrain le plus profond, garder Reiten confiné à la ligne sera un moyen de contenir cette équipe de Chelsea.

Si l’équipe de Hayes peut maintenir l’élan avec ses plans de milieu de terrain actuels, ses chances d’imiter son succès s’amplifieront. Cela commence ce week-end contre Arsenal, et plus principalement, la nouvelle signature offensive des Gunners, Victoria Pelova.

La couverture WSL en direct 2022/23 de Sky Sports se poursuit sur toutes les chaînes phares.





Gardez les yeux ouverts sur la façon dont les Blues se débrouillent pour le reste de la saison en direct sur Sky, avec les 35 matchs disponibles sur les chaînes phares de Sky, y compris Sky Sports Premier League, Sky Sports Football et Sky Sports Main Event.

Vous pouvez également suivre les dernières nouvelles de la WSL sur “Inside the WSL”, animée par la journaliste et animatrice primée Jessica Creighton.