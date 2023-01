Pourquoi le Mexicain Genaro García Luna est jugé à New York

Cette semaine, un procès fédéral contre la drogue a débuté à Brooklyn qui, à certains égards, est un acte d’accusation contre la guerre contre la drogue elle-même.

Le procès du tribunal du district oriental de New York est de l’ancien meilleur flic du Mexique, Genaro García Luna. Les procureurs disent que García Luna, qui a dirigé la version mexicaine du FBI et a été secrétaire à la sécurité publique – un poste puissant au niveau du Cabinet sous le président Felipe Calderon – jouait un double jeu tout au long de la guerre contre la drogue aux États-Unis et au Mexique.

García Luna a passé une grande partie des années 2000 à être le visage d’une répression héroïque contre un trafic de drogue brutal. Mais tout cela a changé lors du procès du chef du cartel Joaquin “El Chapo” Guzman en 2018 à New York, qui était un point chaud pour les drogues que son cartel de Sinaloa a introduites en contrebande aux États-Unis. Lors du procès, un ancien lieutenant du cartel a déclaré au jury qu’il avait personnellement rencontré García Luna à deux reprises dans un restaurant, livrant à chaque fois une mallette remplie d’au moins 3 millions de dollars en espèces.

Maintenant, García Luna est accusé de s’être engagé dans une entreprise criminelle continue, entre autres chefs d’accusation. Sa défense a déclaré aux jurés que l’affaire du gouvernement reposait sur “des rumeurs, des spéculations et les paroles de certains des plus grands criminels du monde”, qui ont été appréhendés par García Luna.

Les révélations ont été un scandale majeur au Mexique, a déclaré Peniley Ramírez, ancienne journaliste d’investigation chez Univision et désormais co-animatrice du podcast de Futuro Media. États-Unis contre García Luna. Mais c’était moins surprenant pour les journalistes mexicains qui se demandaient comment un fonctionnaire était devenu assez riche pour posséder plusieurs propriétés de luxe.

“Il y avait quelques personnes, quelques journalistes au Mexique qui posaient trop de questions sur sa responsabilité, sur l’argent qu’il avait et sur les affaires qu’il faisait”, a déclaré Ramírez. « Et ces personnes faisaient face à de nombreuses représailles. Certains d’entre eux ont quitté le pays, certains d’entre eux ont reçu des menaces de mort. Et certains d’entre eux sont ici [in New York] couvrant maintenant le procès.

Ci-dessous un extrait de la conversation entre Ramírez et Aujourd'hui, expliqué hôte Sean Rameswaram, édité pour plus de longueur et de clarté.

Sean Ramesvaram

Aidez-nous à comprendre comment ce gars qui est proche de la DEA et qui travaille avec le gouvernement américain est maintenant jugé à New York pour avoir participé au trafic de drogue.

Peniley Ramírez

L’un des chefs du cartel de Sinaloa a déclaré [in a US federal court trial] que, « Ouais, je travaillais avec El Chapo » – il était le chef du cartel de Sinaloa – « mais devinez quoi ? Nous soudoyions les meilleurs officiers mexicains pour qu’ils fassent passer de la drogue ici. Et au milieu de cela, il laisse tomber le nom de García Luna.

Vous pouvez imaginer que ce fut un énorme scandale au Mexique. Alors García Luna, qui vivait alors à Miami, a pris le premier vol pour le Mexique, et il a donné un tas d’interviews en disant « Non ! Oh, mon Dieu, je vais poursuivre cette personne. Comment peut-il dire ça ? C’est un criminel. J’étais le chef du gouvernement essayant de capturer ces personnes et de les extrader.

Mais moins d’un an après cela, donc en décembre 2019, il a été arrêté ici aux États-Unis. Et maintenant, il va être jugé devant le même juge, Brian Cogan, et au même endroit où El Chapo a été jugé. C’est donc l’affaire la plus importante dérivée jusqu’à présent de ce grand procès qui a beaucoup fait les manchettes ici aux États-Unis en 2018 et 2019.

Sean Ramesvaram

Et raconte-nous son histoire. Où commence-t-il ?

Peniley Ramírez

Eh bien, il est né à Mexico en 1968. C’était un quartier populaire, son père avait une entreprise de déménagement. [García Luna] voulait être footballeur, alors il a essayé de devenir footballeur professionnel, mais il n’a pas réussi car il n’était pas assez bon. Mais ensuite, il est passé à une autre carrière et il a commencé à étudier l’ingénierie, et au milieu de cela, il est devenu un espion de rang inférieur. Il entra dans l’équivalent, au Mexique, de la CIA.

C’est comme à la fin des années 80, et très bientôt, dans une dizaine d’années, le gars devient le chef de l’équivalent mexicain du FBI. Et puis après ça, juste en six ans, il devient le chef de l’équivalent mexicain du DHS, plus la NSA, plus la CIA. Alors il est devenu [one of] les personnes les plus puissantes du gouvernement civil du Mexique. Et aussi il est devenu l’une des personnes les plus proches au Mexique du gouvernement américain – en particulier de la DEA et du FBI.

Sean Ramesvaram

Était-il bon dans son travail ?

Peniley Ramírez

Eh bien, il était doué pour se vendre, on peut le dire. Il a progressé très rapidement dans sa carrière et il est devenu cette personne qui, à un moment donné, gérait des millions de dollars des contribuables américains envoyés au Mexique pour mener la guerre contre la drogue. De 2001 à 2012, il a été officier supérieur. Donc, le gars était tout le temps dans les nouvelles au Mexique. Il rencontrait des gens vraiment importants des États-Unis. Il a des photos avec Hillary Clinton, avec Joe Biden. Il était comme un haut, haut officier. Il a participé à de nombreuses réunions bilatérales. Il recevait des récompenses de la CIA en disant : “Merci de nous aider.” Mais ce qui est fou, c’est qu’il est maintenant accusé, ici à New York, par le tribunal du district de l’Est des États-Unis à Brooklyn, d’avoir aidé El Chapo Guzman et le cartel de Sinaloa à faire passer la drogue aux États-Unis tout en travaillant avec la DEA et le gouvernement mexicain.

Et en même temps, il se voyait comme un espion de haut niveau. Donc ce type était obsédé, par exemple, par James Bond. A 50 ans, il organise une soirée sur le thème de James Bond. Et par exemple, son e-mail professionnel était AFI01, il était donc “l’agent numéro un” de l’agence qu’il dirigeait. Et il était aussi obsédé par beaucoup de choses américaines. Par exemple, il avait un sous-sol secret dans sa maison avec beaucoup de disques de Donna Summer et il était aussi obsédé par CSI. Il a donc reçu une partie de l’argent des États-Unis et il a créé une émission, une émission de télévision qui s’appelait L’équipe.

Sean Ramesvaram

Attendez, il avait sa propre émission de télévision au Mexique ? !

Peniley Ramírez

Yeah Yeah. Ils ont payé jusqu’à 11 millions de dollars pour créer une émission télévisée, et l’un des hélicoptères donnés par les États-Unis au Mexique pour combattre la guerre contre la drogue figurait dans la bande-annonce de l’émission télévisée disant “Oh, ce sont les bons flics de Mexique qui mène la guerre contre la drogue. Et puis en 2012, le gars a quitté ses fonctions, quitté le gouvernement mexicain et il a déménagé à Miami dans une maison de 3 millions de dollars. C’était comme un style de vie super luxueux. Il est difficile de croire que vous pouvez payer tout cela avec juste, vous savez, votre salaire de fonctionnaire. Le salaire d’un fonctionnaire au Mexique est inférieur au salaire de la classe moyenne dans n’importe quelle partie des États-Unis. Je pense donc qu’il est difficile de croire que vous pouvez vous permettre cela. Il vivait donc à Miami tout ce temps après avoir quitté ses fonctions jusqu’à son arrestation en 2019. Il a donc eu une vie plutôt cool. Mais maintenant il est en prison à Brooklyn.

Sean Ramesvaram

À quelles accusations García Luna fait-il face ?

Peniley Ramírez

Eh bien, il fait face à plusieurs accusations. La plupart d’entre eux sont pour avoir conspiré avec un cartel pour apporter la drogue. Ils l’accusent également d’avoir menti au DHS, car lorsqu’il a déménagé à Miami lorsqu’il a quitté ses fonctions au Mexique, il est devenu résident, puis il a demandé la citoyenneté américaine. Et comme vous le savez, lorsque vous essayez de devenir citoyen, vous devez répondre à un questionnaire. L’une des questions est : « Avez-vous déjà commis un crime ? Et il a dit non. Maintenant, ils l’accusent de mentir en disant : “Oh, oui, tu l’as fait.” Voyons donc s’ils le prouvent.

Sean Ramesvaram

Vous avez été dans la salle d’audience. C’est comment là-dedans ?

Peniley Ramírez

D’abord, c’est un boîtier de haute sécurité. Ainsi, les journalistes lors de la sélection du jury n’étaient pas autorisés à se trouver dans la même pièce où le jury était sélectionné. Le jury restera anonyme. Nous connaissons donc leur nombre, mais nous ne connaissons pas leurs noms et ils sont partiellement séquestrés.

Sean Ramesvaram

Comment l’équipe de García Luna le défend-elle ?

Peniley Ramírez

Le récit est… il était un “bon flic” mexicain [the] top bon flic, le gars qui sauvait le Mexique. Donc, la défense joue actuellement cette carte en disant, premièrement, que la plupart des témoins potentiels contre lui sont des gens qui se vengent parce qu’il les a appréhendés et qu’il les a extradés, et maintenant ils reviennent juste pour lui. Et la deuxième chose [they’re saying is] « Il ne pouvait pas être corrompu parce qu’il travaillait avec les États-Unis. Il travaillait avec le gouvernement américain.

Sean Ramesvaram

Que dit l’accusation jusqu’à présent ?

Peniley Ramírez

Ils disent jusqu’ici qu’ils auront plus de 70 témoins. Alors c’est énorme. C’est bien plus qu’un procès typique. Ils ont livré plus d’un million de pages de documents liés à l’affaire à la défense. La défense a donc essayé de parcourir tous ces documents pour essayer de découvrir quelle est la preuve irréfutable de l’accusation, si elle l’a. Nous savons que beaucoup de témoins vont être des témoins coopérants – des gens qui étaient avec le cartel de Sinaloa ou avec d’autres cartels, et ils savaient prétendument quelque chose sur García Luna. Et maintenant, ils sont en mesure de témoigner de ce qu’ils savent et d’essayer d’obtenir un bon traitement de la part de l’accusation en échange de dire ce qu’ils savent. Nous attendons donc de grands, grands noms de l’industrie de la drogue et des gens qui ont été vraiment cruciaux pour comprendre pourquoi cette soi-disant guerre contre la drogue a été pour la plupart un échec jusqu’à présent.

Et je pense que c’est la partie importante pour le public américain, parce que je pense qu’il est important de dire que ce n’est pas seulement le procès d’un politicien mexicain sauvage qui aimait Donna Summer et James Bond et CSI. C’est quelque chose de vraiment américain, parce que la plupart de l’argent qui est en jeu, c’est l’argent des contribuables américains qui est allé au Mexique pour aider à combattre la guerre contre la drogue. La plupart des victimes de la violence se trouvent au Mexique. Mais les victimes de ces drogues, les centaines de milliers de personnes qui meurent d’overdoses, sont ici aux États-Unis. Ils ne sont pas au Mexique. C’est pourquoi je pense qu’il est important de raconter l’histoire ici, car ce n’est pas seulement une histoire sur la politique mexicaine.

Sean Ramesvaram

Il semble que le résultat de ce procès n’affectera principalement que García Luna. Mais le gouvernement américain a-t-il expliqué à quel point ces révélations ont été embarrassantes jusqu’à présent ?

Peniley Ramírez

Oh, bien sûr que non. Ils ne l’ont pas abordé du tout.

[In fact], ils ont essayé d’empêcher la défense de présenter la moindre preuve que García Luna était proche des États-Unis. Par exemple, l’accusation a demandé au juge Cogan d’interdire à la défense de présenter des éléments de preuve [like] “Voici une photo de lui avec Hillary Clinton… voici le prix qu’il a reçu de la CIA”, car comme vous l’avez dit, c’est embarrassant. García Luna est accusé d’avoir aidé le cartel de Sinaloa depuis 2001. Ainsi, en 2012, 11 ans plus tard, il a reçu ce prix de fantaisie du chef de la CIA, David Petraeus, en disant : “Merci en reconnaissance pour vos efforts et votre aide à les États Unis.” Et vous savez, je pense que vous avez utilisé le bon mot, c’est-à-dire : c’est embarrassant.

Sean Ramesvaram

Lorsque le procès sera terminé, cette guerre contre la drogue ne sera pas terminée. Mais y a-t-il un moyen de mieux le mener de manière à éviter des incidents embarrassants comme celui-ci avec García Luna ?

Peniley Ramírez

Je m’attendrais vraiment à ce qu’après ce procès, surtout s’il est déclaré coupable, les États-Unis procèdent à une révision en profondeur de leurs alliés internationaux. Alors, combien d’autres García Lunas sont là-bas? S’il est déclaré coupable, combien d’autres personnes à qui le gouvernement américain confie actuellement de l’argent, des informations… reçoivent des récompenses du gouvernement américain et rien ne se passe réellement ? Parce que les chiffres sont très clairs, vous voyez chaque jour de la drogue entrer à la frontière. Vous continuez à voir des gens mourir d’overdoses de fentanyl, de cocaïne, tous les jours. La guerre n’est donc pas finie, car des gens meurent encore d’overdoses aux États-Unis. Des gens meurent encore à cause de la violence au Mexique. J’aimerais donc voir une certaine responsabilité concernant non seulement ce type. Quelles autres personnes sont là-bas qui, en ce moment, devraient lutter contre la drogue [coming] et ils ne le font pas?