Pourquoi le meurtre d’un agriculteur palestinien retient l’attention : NPR

basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a fait quelque 1.400 morts, selon les autorités israéliennes. Les autorités palestiniennes affirment que la réponse israélienne a fait plus de 10 000 morts.

Il est donc raisonnable de se demander pourquoi la mort d’un seul oléiculteur a attiré une telle attention. De nombreux médias, dont NPR, ont couvert le meurtre de Bilal Saleh à l’extérieur de son village le mois dernier. Groupes de défense des droits de l’homme et des groupes de réflexion ont mis en lumière ce cas.

L’épisode représente un microcosme du conflit israélo-palestinien. Bien que ce conflit reflète de nombreuses divisions – sur l’identité, la sécurité, la foi, le nationalisme et l’histoire, pour n’en nommer que quelques-unes – il est communément exprimé comme une lutte pour la terre.



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Saleh vivait avec sa famille en Cisjordanie, une région occupée par Israël depuis la guerre de 1967. Il abrite des millions de Palestiniens et a été projeté comme territoire d’un futur État palestinien. Mais les colons israéliens en ont revendiqué une grande partie depuis des décennies, construisant des communautés clôturées ou fortifiées qui sont reliées à Israël proprement dit par leurs propres autoroutes à accès limité. Les États-Unis et les Nations Unies ont qualifié les colonies d’illégales. Les Israéliens appellent la région Judée et Samarie, des noms bibliques qui représentent leurs revendications sur cette région.

La maison de Saleh se trouvait à As-Sawiya, un village situé sur une crête surplombant une vallée remplie d’oliviers. Une colonie israélienne appelée Rehelim se trouvait de l’autre côté de la vallée, empiétant sur ce que les habitants d’As-Sawiya considèrent comme leurs terres.

Saleh a participé lorsque lui, sa famille et plusieurs de ses voisins sont descendus dans la vallée pour la récolte annuelle des olives.

Le beau-frère de Saleh, Hazem Saleh, a décrit la récolte comme étant bien plus que de l’agriculture. C’était comme un « festival ». Des familles entières apportent des échelles aux champs. “Nous prenons de la nourriture. Nous prenons des enfants”, a-t-il déclaré Édition du matin.

Les habitants du village savaient qu’ils prenaient également un risque lorsqu’ils ont récolté le 28 octobre. Ils avaient des relations tendues avec Rehelim de l’autre côté du chemin et savaient qu’une guerre était en cours. Mais ils sont allés de l’avant.



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Ils étaient sur des échelles en bois pour cueillir des olives lorsque les colons israéliens sont arrivés. Les Palestiniens disent qu’ils ont décidé de battre en retraite, puis Bilal Saleh s’est rendu compte qu’il avait laissé derrière lui son téléphone portable. Sa famille l’a vu pour la dernière fois traverser les arbres pour le récupérer.

Il était hors de vue dans les arbres lorsque sa femme l’a entendu crier et qu’au moins deux coups de feu ont retenti. Ses amis et ses proches l’ont retrouvé plus tard avec des blessures à la poitrine et au bras. Manquant de matériel de premiers secours, ils ont utilisé une échelle comme civière improvisée pour le transporter jusqu’à la route la plus proche. Il est décédé en présence de sa femme et de ses enfants.

Sa femme, Ikhlas, a utilisé un dicton arabe pour expliquer ses pensées lorsqu’elle a réalisé qu’il était mort : « J’avais le dos cassé ».



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR



basculer la légende Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Tanya Habjouqa / NOOR pour NPR

Lorsque nous lui avons parlé le 31 octobre, un homme était en détention pour ce crime. Les Forces de défense israéliennes ont arrêté un soldat qui n’était pas en service. La loi militaire israélienne est suprême dans les territoires occupés. L’arrestation rendait l’affaire différente des autres incidents violents survenus en Cisjordanie, mais Ikhlas n’était pas impressionné.

“Je ne crois pas qu’il sera inculpé ou puni. Il sera là pendant quelques jours. Ensuite, il sera libéré”, a déclaré Ikhlas. “La loi qu’ils ont pour eux-mêmes est plus forte que notre existence.”

Quelques jours plus tard, sa prédiction s’est réalisée. L’avocat du militaire a déclaré qu’il était libre.

L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’état de l’affaire. L’avocat du suspect a accusé Saleh de soutenir le Hamas, mais la famille de Saleh nie tout lien avec le groupe.