Il y a quelques instants dans Meurtre à Middle Beach, La dernière série de documentaires sur les vrais crimes de HBO, où vous pourriez vous retrouver à vous couvrir les yeux ou à lutter contre l’envie de ramper hors de votre peau. Et ce n’est pas à cause de la violence ou des images horribles. Le cinéaste a juste une relation très intime et intense avec ses sujets d’interview.

Madison Hambourg n’avait que 18 ans lorsque sa mère, Barbara Hambourg, a été assassiné à l’extérieur de leur domicile de Madison, dans le Connecticut, en 2010. Plus d’une décennie plus tard, le crime n’est toujours pas résolu. Mais Madison n’a jamais cessé de chercher des réponses – même quand cela signifiait poser des questions inconfortables aux membres de sa famille, comme: « Avez-vous assassiné ma mère? »

Vous savez, juste par exemple.

Ce qui a commencé comme un projet universitaire au Savannah College of Art est finalement devenu Meurtre à Middle Beach, le documentaire captivant en quatre parties qui se termine le 6 décembre. Madison a passé plus de huit ans à travailler sur le documentaire qui, vraiment, n’est pas du tout une véritable série policière.