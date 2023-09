Pourquoi le métro de New York est en difficulté

Le travail hybride a entraîné une diminution du nombre de passagers dans le métro de New York et une baisse des revenus tarifaires pour l’opérateur du système, la Metropolitan Transportation Authority.

Le nombre d’usagers payants du métro en semaine était en moyenne de 3,6 millions en juin, selon la MTA, contre une fréquentation quotidienne de près de 5,5 millions en 2019. L’inflation et la criminalité dans les transports en commun ont également eu un impact sur la fréquentation du métro.

La fraude tarifaire a également eu des conséquences néfastes sur la société de transport en commun, coûtant au MTA 690 millions de dollars l’année dernière, dont 285 millions de dollars pour ses métros.

« Cela est en grande partie lié à l’économie », a déclaré Sarah Kaufman, directrice du Rudin Center for Transportation de l’Université de New York. « C’est un coût de plus que les gens ont l’impression de devoir assumer alors qu’ils constatent déjà une augmentation des coûts du loyer, de l’épicerie et de toutes leurs autres dépenses. »

La MTA exploite plus de 6 400 voitures de métro, plus de 5 700 bus, deux des trains de banlieue les plus fréquentés du pays et de nombreux ponts et tunnels de New York.

Alors, quand les usagers du métro de New York reviendront-ils en plus grand nombre ? Et que peut faire la MTA pour répondre aux fraudeurs ?

