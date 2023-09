Pourquoi le MetLife Stadium devrait accueillir la finale de la Coupe du monde 2026

Le MetLife Stadium, juste à l’extérieur de New York, et l’AT&T Stadium à Arlington, au Texas, sont les deux concurrents pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2026. Les deux figurent déjà sur la liste confirmée des sites pour le tournoi élargi. Cependant, les organisateurs n’ont pas encore choisi le lieu de la finale. Pour l’instant, les rapports indiquent que l’AT&T Stadium est le favori.

Cependant, le MetLife Stadium présente l’option la plus intelligente pour accueillir ce qui sera le plus grand match de football de l’histoire des États-Unis. Non seulement c’est un endroit plus intéressant pour les touristes, mais c’est aussi la ville emblématique des États-Unis. Le MetLife Stadium a l’habitude d’accueillir des matchs de football d’élite, même si les deux stades n’existaient pas sous leur forme actuelle en 1994 lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis.

Les deux stades en seraient plus que capables. Des infrastructures existent à la fois dans la région de Dallas Fort Worth et dans la ville de New York. Pourtant, l’attrait de New York la rend plus attrayante pour les masses mondiales. Dallas est peut-être plus accessible pour l’ensemble des Américains en tant que lieu central, mais New York est un meilleur hôte pour le monde.

MetLife Stadium contre AT&T Stadium pour la finale de la Coupe du monde 2026

En ce qui concerne les stades eux-mêmes, il existe une différence essentielle. Le stade AT&T est à l’intérieur, tandis que MetLife est en plein air. MetLife a une capacité légèrement plus grande de 82 500 sièges que Jerry’s World avec 82 000. Cependant, le stade AT&T peut s’étendre jusqu’à plus de 100 000 personnes si nécessaire. Il y a de fortes chances que la FIFA veuille occuper autant de personnes que possible. De plus, ni l’un ni l’autre ne se trouve dans leur véritable zone métropolitaine. Le stade AT&T se trouve à 32 km du centre-ville de Dallas, tandis que le stade MetLife est à 19 km du sud de Manhattan. Compte tenu du trafic et des temps de trajet, la distance est assez comparable.

L’une des principales préoccupations de la ville de New York est la chaleur. À première vue, il ferait plus chaud à Dallas, mais la nature intérieure du stade le refroidit considérablement. Au MetLife Stadium, la chaleur peut être une préoccupation majeure. À l’US Open 2023, les meilleurs joueurs de tennis du monde se sont régulièrement plaints de la chaleur. Le stade Arthur Ashe en plein air a battu les joueurs. Cependant, le MetLife Stadium peut profiter d’un simple changement.

La Coupe du monde 2022 a déplacé les matchs en soirée pour s’adapter aux températures diurnes chaudes. Déplacer les jeux la nuit éviterait la chaleur. Cependant, le principal problème est qu’il est difficile pour les supporters européens de regarder des matchs qui commencent tard aux États-Unis. Organiser ce match à Dallas aggrave le problème, car il s’agit d’un fuseau horaire à l’ouest de New York.

La superficie relative de New York par rapport à Dallas

Dallas est peut-être plus abordable, c’est incontestable. Les hôtels et les transports à New York empêcheront les fans de match de participer. Pourtant, dans l’ensemble, cela pourrait en valoir la peine. New York possède toutes les activités traditionnelles de la ville. Spectacles, gratte-ciel, visites touristiques et collations dans certains des restaurants les plus célèbres du monde sont autant de possibilités à New York.

La région de Dallas regorge également de choses à faire. Cependant, New York a tout ce que Dallas fait pendant que le match n’a pas lieu. Pourtant, les fans internationaux connaissent certainement mieux New York. De plus, New York est la ville la plus visitée du pays.

L’aéroport de Dallas-Fort Worth peut proposer davantage de destinations de vols directs. Cependant, l’aéroport international John F. Kennedy propose plus de vols directs vers l’Europe que DFW. De plus, JFK propose davantage de vols directs vers l’Amérique du Sud et l’Asie. Par conséquent, les fans trouveront peut-être plus facile de se rendre à New York pour la finale et les célébrations associées.

Encore une fois, les deux sont des lieux appropriés pour accueillir un match de cette ampleur. Quelle que soit la ville qui remportera la finale de la Coupe du monde, elle devra s’attendre à des foules de supporters du monde entier.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire