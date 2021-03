Pourquoi le message pro-syndical de Joe Biden est si important

Les manifestants tiennent des pancartes lors d’une manifestation de l’Union des détaillants, de la vente en gros et des grands magasins près d’un entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama. | Elijah Nouvelage / Bloomberg / Getty Images

Certains historiens du travail pensent que la rhétorique de Biden sur la syndicalisation est plus forte que celle de FDR.

Dimanche, le président Joe Biden a fait quelque chose qui n’avait pas été entendu d’un président des États-Unis depuis un certain temps: il a offert une approbation sans réserve du droit d’un travailleur de négocier collectivement.

La maison Blanche a publié une déclaration vidéo de Biden faisant référence à un vote en cours en Alabama pour décider si les travailleurs d’Amazon d’un entrepôt de Bessemer, en Alabama, se syndiqueront. Les travailleurs de Bessemer sont au milieu d’un vote de sept semaines qui a commencé début février et se terminera fin mars. C’est la première fois depuis 2014 que les travailleurs d’Amazon en Amérique décideront s’ils veulent ou non être représentés par le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins.

«Les travailleurs en Alabama – et partout en Amérique – votent sur l’opportunité d’organiser un syndicat sur leur lieu de travail», a déclaré Biden dans la vidéo. «C’est un choix d’une importance vitale – un choix qui devrait être fait sans intimidation ni menaces de la part des employeurs.»

Les travailleurs en Alabama – et partout en Amérique – votent sur l’opportunité d’organiser un syndicat sur leur lieu de travail. C’est un choix d’une importance vitale – un choix qui devrait être fait sans intimidation ni menaces de la part des employeurs. Chaque travailleur devrait avoir le choix libre et juste d’adhérer à un syndicat. pic.twitter.com/2lzbyyii1g – Président Biden (@POTUS) 1 mars 2021

Les paroles de Biden et leur timing pourraient avoir un impact important.

«C’est fondamentalement sans précédent dans l’histoire américaine», a déclaré à Vox Erik Loomis, professeur d’histoire à l’Université de Rhode Island qui étudie les droits du travail. «Même FDR n’est pas vraiment intervenu au moment d’une élection syndicale avec une déclaration directe pour un groupe particulier de travailleurs.

Biden a promis d’être un ami pour travailler

Biden, qui a reçu le soutien de plusieurs syndicats importants pendant la campagne, est entré en fonction en promettant d’être un président pro-syndical. Cette vidéo est un énorme coup de pouce non seulement pour les efforts de syndicalisation de l’Alabama, mais pour beaucoup plus de travailleurs à travers le pays qui envisagent peut-être de former un syndicat. Si les employés de Bessemer se syndiquent, cela pourrait pousser une vague d’activités de syndicalisation dans d’autres entrepôts d’Amazon à travers le pays.

Ce que Biden a dit sur le droit des travailleurs de former un syndicat était important. Mais ce qu’il a dit sur ce que les employeurs ne peux pas faire lorsque les employés décident de se syndiquer ou non. L’Alabama est un État ayant le droit au travail, ce qui signifie que les employés n’ont pas à payer de cotisations dans un syndicat – ce qui rend plus difficile la survie des syndicats.

« Il ne devrait y avoir aucune intimidation, aucune coercition, aucune menace, aucune propagande antisyndicale », a déclaré Biden dans la vidéo. «Aucun superviseur ne devrait confronter les employés à leurs préférences syndicales. Ce n’est pas à moi de décider si quelqu’un doit adhérer à un syndicat. Mais permettez-moi d’être encore plus clair: ce n’est pas non plus à un employeur d’en décider. Le choix d’adhérer à un syndicat appartient aux travailleurs – point final. »

Nelson Lichtenstein, expert en histoire du travail, de l’Université de Californie à Santa Barbara tweeté à propos de la vidéo de Biden, «C’est nouveau, rien de tel avant. Fait honte à Obama.

Comme le Washington Post et d’autres médias l’ont rapporté, Amazon a activement découragé la campagne de syndicalisation à Bessemer, plaçant des dépliants antisyndicaux dans les toilettes des entrepôts et envoyant des SMS aux employés leur disant de voter contre la formation du syndicat. Amazon n’a pas retourné la demande de commentaire de Vox sur la déclaration de Biden.

Les quatre prochaines années de l’administration de Biden pourraient être un moment décisif pour les syndicats aux États-Unis. La rhétorique et les actions précoces du président marquent un grand départ à la fois de son prédécesseur républicain, le président Donald Trump, et du président démocrate Barack Obama, avec lequel Biden a travaillé en tant que vice-président.

«Nous n’avons jamais rencontré le président Obama dans le bureau ovale depuis huit ans», a déclaré le président des syndicats nord-américains du bâtiment, Sean McGarvey, à Vox dans une récente interview, notant que lui et d’autres dirigeants syndicaux avaient rencontré Biden dans les 30 premiers jours de sa présidence. «Jamais le mot syndicat n’a coulé aussi facilement de la langue d’un dirigeant politique qu’avec le président Biden.»

Après un an de pandémie de Covid-19 et de la crise économique qui en résulte, Biden pourrait également donner l’occasion de plaider en faveur d’une augmentation du nombre d’emplois syndiqués, puisque les syndicats ont aidé à protéger les emplois des gens pendant la récession du coronavirus en 2020. Rani Molla a écrit:

Même si le nombre total d’emplois représentés par un syndicat a diminué de 444 000 en 2020, les emplois syndiqués représentaient une part plus importante de l’emploi total, 12,1%, en hausse d’un demi-point de pourcentage par rapport à 2019. En effet, grâce aux protections syndicales, les personnes les emplois syndiqués étaient plus susceptibles que les travailleurs non syndiqués de conserver leur emploi.

Bien sûr, les dirigeants syndicaux cherchent toujours à voir quelles mesures concrètes Biden et son administration entreprennent sur les questions de travail, y compris s’ils sont en mesure de faire adopter avec succès un projet de loi pro-syndical, la loi PRO, ou d’appliquer les lois du travail existantes pour enquêter. les entreprises qui tentent de décourager la syndicalisation de leurs travailleurs.

Les syndicats «passent par quoi [presidents] faire, pas ce qu’ils disent », a déclaré McGarvey à Vox.

Pourquoi les mots de Biden comptent

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précisé que Biden ne pesait pas spécifiquement sur le vote du syndicat d’Amazon (le président n’a pas mentionné Amazon par son nom dans la vidéo).

«Nous ne commentons pas les cas spécifiques où il est avant le NLRB ou pourrait l’être avant le NLRB, nous n’allons donc pas peser spécifiquement sur Amazon. Mais dans l’ensemble, il pense que les travailleurs devraient avoir le droit de s’organiser; par conséquent, il a transmis cela dans la vidéo. » Pourtant, Biden a fait tout son possible pour mentionner l’Alabama, où il est difficile d’échapper aux efforts de syndicalisation qui font l’actualité à Bessemer.

Faiz Shakir, cofondateur du média progressiste More Perfect Union, a déclaré à Vox qu’il avait été en contact avec le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, avant que Biden ne publie la vidéo, encourageant le président à se prononcer en faveur de la syndicalisation Bessemer. pousser.

«Cela signifie beaucoup que Joe Biden ait fait cela», a déclaré Shakir à Vox. «Ils étaient dès le départ reconnaissants de l’idée.»

Les historiens du travail et les militants ont déclaré à Vox que la substance du discours de Biden et le moment choisi, au milieu du vote Bessemer, sont extrêmement importants. Dans une série de tweets, Lichtenstein a comparé Biden au président Franklin Roosevelt, sous la présidence duquel les syndicats ont prospéré grâce aux politiques progressistes du New Deal de Roosevelt et à la mobilisation de masse pendant la Seconde Guerre mondiale.

«L’attaque de Biden contre l’intimidation par l’employeur de travailleurs cherchant à adhérer à un syndicat est quelque chose de nouveau pour un président depuis [the 19]30 s, » Lichtenstein a tweeté, ajoutant que le ministère de la Justice et le Conseil national des relations du travail de Biden doivent donner suite.

Loomis, le professeur d’histoire, a déclaré à Vox qu’il y avait une signification supplémentaire parce que les syndicats avaient beaucoup plus de pouvoir politique dans les années 1930 et 1940 qu’ils n’en ont actuellement. En 1953, 35,7% des travailleurs du secteur privé appartenaient à des syndicats, selon un rapport de 2016 Journal américain de la santé publique article. En 2020, ce nombre est tombé à 6,3%, selon le Bureau of Labor Statistics. Les travailleurs du secteur public dans les syndicats représentent plus de cinq fois ce nombre, soit environ 34,8 pour cent.

En d’autres termes, les syndicats du secteur privé avaient plus de pouvoir politique dans les années 1940 et 1950, ce qui signifie que les présidents démocrates et républicains devaient travailler avec eux et se montrer du bout des lèvres s’ils voulaient gagner les électeurs syndicaux.

Certes, le travail organisé est toujours un bloc recherché au sein de la politique démocrate, mais son nombre relativement faible dans le secteur privé montre que Biden répond à une poussée de la base du parti, plutôt qu’à une demande d’un syndicat individuel, a fait valoir Loomis.

« En faisant cette déclaration, Biden répond à un sentiment général au sein du parti démocrate pour la justice économique », a déclaré Loomis. «C’est même au-delà du syndicat, c’est simplement cette demande croissante que vous voyez dans la base démocrate pour un salaire minimum élevé.»

Mais Shakir, qui a été directeur de campagne pour la candidature à la présidence du sénateur Bernie Sanders pour 2020, dit qu’il existe de nombreuses similitudes innées entre Biden et Sanders sur les questions de travail.

« [Biden] a fait campagne en tant que candidat pro-syndical et je me souviens de nombreux arrêts le long du chemin où lui et Bernie étaient souvent alignés alors qu’ils parlaient à ces rassemblements AFL-CIO et Teamster », a déclaré Shakir à Vox. «Il y a beaucoup de camaraderie idéologique.»