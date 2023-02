Pourquoi le mercato devrait être supprimé

Le moment est venu de supprimer le mercato. Ce qui a été présenté comme une tentative d’uniformisation et de clarté pour les clubs de toute la pyramide du football a dégénéré en une vitrine d’un mois de mauvaise planification et d’affaires chaotiques qui ne sert plus que la rumeur des médias sociaux et conduit les managers, les joueurs et les fans à la distraction.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Oui, cela peut être divertissant, mais en grande partie pour de mauvaises raisons : les fans célébrant l’échec d’un club rival à conclure un accord avant la date limite, ou un joueur se rendant dans sa nouvelle équipe proposée pour découvrir que des problèmes de paperasse empêchent le transfert d’être effectué et forçant un retour dans une équipe qu’ils voulaient quitter.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

de Chelsea Hakim Ziyech est le dernier joueur à ressentir ce sentiment de naufrage le jour de la date limite après l’échec de son transfert de prêt au Paris Saint-Germain en raison d’une erreur d’écriture sur la documentation. Mais pour un télécopieur défectueux qui a apparemment mal fonctionné juste au moment où la date limite approchait dans la fenêtre d’été 2015, David de Gea aurait quitté Manchester United pour le Real Madrid et passé la majorité de ses années de pointe au Santiago Bernabeu.

Mais il y a aussi un revers. Sans le court délai pour signer les joueurs, les clubs se permettraient-ils de faire le genre de signatures de panique qui sont souvent conçues pour simplement garder les supporters heureux ? Serait Everton ont signé Dele Alli de Tottenham Hotspur en janvier de l’année dernière n’avaient-ils pas été pressés par le temps qui s’écoulait pour conclure des affaires? Alexis Sanchez et Henrikh Mkhitaryan a échangé des clubs à la fin de la fenêtre de transfert de janvier 2018, Sanchez se rendant à Manchester United et Mkhitaryan déménageant à Arsenal, mais les deux se sont avérés être parmi les pires signatures de mémoire récente.

Hakim Ziyech de Chelsea a vu son prêt passer au Paris Saint-Germain après que les documents nécessaires n’aient pas été déposés à temps. Ryan Pierse/Getty Images

Il y a, bien sûr, quelques exemples de réussite. Luis Suarez était une signature exceptionnelle en janvier pour Liverpool en 2011 – Andy Carroll a rejoint le même jour pour un record alors britannique de 35 millions de livres sterling et était si mauvais qu’il a été expédié à West Ham United 18 mois plus tard – tandis que Bruno Fernandes (Manchester United), Branislav Ivanovic (Chelsea) et Virgile van Dijk (Liverpool) ont tous amélioré leurs équipes.

Le système de fenêtre de transfert est une imposition relativement récente sur le football de haut niveau. Bien que de nombreuses ligues en Europe aient déjà leurs propres fenêtres, le système n’a été introduit en Premier League qu’à partir de la saison 2002-03. Auparavant, les clubs de football anglais pouvaient échanger des joueurs sans restriction jusqu’à la date limite de transfert du 31 mars, qui visait à éviter que l’intégrité de la compétition ne soit compromise par des clubs concluant des accords dans les dernières semaines de la saison. Ce système est la raison pour laquelle Manchester United a pu signer Eric Cantona de Leeds en novembre 1993, et comment Newcastle United a tenté de renforcer son défi pour le titre en 1995-96 en signant Faustino Asprilla de Parme en février 1996.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI FÉV. 2 (toutes les heures HE)

• Z Waregem contre Malines (15h00)

• Real Madrid vs Valence (14h30) VENDREDI FÉV. 3 (toutes les heures HE)

• Augsbourg contre Leverkusen (14h20)

• Ostende vs Anderlecht (14h40)

• Athletic Club contre Cadix (15h00)

Dans ce système de marché ouvert, les clubs plus petits et moins riches étaient toujours vulnérables au raid de leurs équipes par de plus grandes équipes jusqu’à la fin du mois de mars, mais cela garantissait également que les clubs pouvaient faire des affaires et apporter les finances indispensables si l’argent était serré. . Et bien que le système de fenêtre de transfert signifie que les clubs savent désormais que les joueurs ne seront pas attirés pendant une grande partie de la saison, la réalité est que les têtes peuvent tourner en septembre et février et que les joueurs sont malgré tout distraits.

Désolé les gens, mais les affaires de transfert ne s’arrêtent pas à l’extérieur de la fenêtre et les clubs et les joueurs peuvent être, et sont, déstabilisés par des agents et des équipes rivales 365 jours par an.

Lorsque l’idée d’une fenêtre de transfert de Premier League a été proposée dans les années 1990, elle était basée sur le principe que cela aiderait les clubs à garder le contrôle de leurs joueurs et de leurs finances. “Cela garderait un certain contrôle sur les agents qui ne font que colporter constamment des joueurs”, a déclaré Peter Leaver, alors directeur général de la Premier League, en 1998. “Et je pense que les clubs devraient également commencer à planifier correctement. Je pense que cela ferait un beaucoup de bon sens.” Cette semaine, comme la dernière semaine de nombreuses autres fenêtres de transfert passées, a montré que la perspective de Leaver était plutôt naïve.

La fenêtre de transfert est désormais devenue un terrain de jeu pour les agents, une opportunité de gonfler les frais et les salaires – et les commissions – car tant de clubs cherchent désespérément à faire des signatures alors que le marché est ouvert aux affaires. Et en termes de planification des clubs, seules les équipes qui signent des joueurs lorsque la fenêtre s’ouvre au début du mois peuvent être louées pour leur planification, comme Liverpool concluant un accord pour le PSV Eindhoven. Cody Gakpo fin décembre, pour qu’il puisse jouer tout le mois de janvier.

jouer 2:07 Nicol : Everton voué à la relégation après un mercato désastreux Steve Nicol pense qu’Everton sera relégué de la Premier League après une fenêtre de transfert cauchemardesque en janvier sans nouveaux arrivants.

Si un club est en numérotation abrégée avec des clubs et des agents dans toute l’Europe le dernier jour de la fenêtre de transfert, cela suggère le désespoir plutôt qu’une planification intelligente. Sans le 31 août/janv. À la date limite du 31, les clubs pourraient avoir une vision plus longue, porter des jugements plus mesurés sur les signatures. Oui, le 31 mars serait toujours une date limite, mais avec un marché ouvert, la frénésie du présent serait sûrement diminuée.

Manchester United a bien fait de conclure un accord de prêt le jour de la date limite cette semaine pour le milieu de terrain du Bayern Munich Marcel Sabitzer après confirmation que Christian Erikson seraient absents pendant 3-4 mois avec une blessure à la cheville, mais s’ils avaient eu plus de temps, différentes options auraient pu être identifiées et envisagées. Et si le football anglais fonctionnait toujours jusqu’à l’ancienne date limite du 31 mars, le manager d’Everton, Sean Dyche, aurait le temps d’évaluer son équipe à Goodison Park et de porter des jugements fermes sur ce dont il a besoin pour garder l’équipe en Premier League.

Mais dans l’état actuel des choses, n’ayant été confirmé en tant que manager que lundi, Dyche n’avait que 36 heures pour faire un pas sur le marché et, avec Everton n’ajoutant aucun joueur le jour de la date limite, il doit maintenant travailler avec ce qu’il reste une succession de managers. derrière à Goodison Park. Cela semble à peine être un moyen idéal de gérer une entreprise de plusieurs millions de livres, mais peut-être que manquer de nouvelles signatures aurait peut-être rendu service à Dyche et Everton.

Peu de clubs ont construit un record de recrutement aussi peu impressionnant qu’Everton au cours des fenêtres récentes, donc aucune signature signifie moins de risque d’une erreur coûteuse. Mais le football n’a pas besoin d’exploiter un système aussi défectueux qui convient mieux à un casino de Las Vegas. Il est temps de supprimer le mercato et de redonner du sens au marché.