Pourquoi le mercato de janvier est-il plus lent que celui de l’été ?

La fenêtre de transfert de janvier en Europe est traditionnellement beaucoup plus lente que son homologue estivale, les clubs décidant souvent de s’en tenir à ce qu’ils ont jusqu’à la fin de la saison. Mais pourquoi est-ce?

Évidemment, il y a le fait que janvier n’est qu’un mois, contre trois de juin, juillet et août pendant l’été, mais les chiffres montrent une augmentation massive des dépenses pendant la saison morte par rapport à la mi-saison.

Si nous regardons la dernière fenêtre pré-pandémique, 2018-19, aux deux années précédentes, il est clair à quel point COVID-19 a eu un impact sur les dépenses en dehors de la Premier League. Mais le chiffre vraiment frappant est les dépenses d’une ligue à partir de janvier et par rapport à l’été.

Transfermarkt le décompose ici dans les ligues européennes des « Big Five »:

Janvier 2018-19 :

Premier League anglaise (205,10 M€)

Série A italienne (158,10 M€)

LaLiga espagnole (101,45 M€)

Bundesliga allemande (79,40 M€)

Ligue 1 française (75,95 M€)

Été 2018-19 :

Premier League (1,38 milliard d’euros)

Série A (1,16 Md€)

LaLiga (928,05 M€)

Ligue 1 (600,32 M€)

Bundesliga (458,41 M€)

—

Janvier 2019-20 :

Premier League (249,35 M€)

Série A (231,09 M€)

Bundesliga (198,80 M€)

LaLiga (159,13 M€)

Ligue 1 (127,75 M€)

Été 2019-20 :

Premier League (1,43 milliard d’euros)

LaLiga (1,35 Md€)

Série A (1,21 Md€)

Bundesliga (750,49 millions d’euros)

Ligue 1 (689,55 M€)

—

Janvier 2020-21 :

Premier League (96,74 M€)

Série A (85,16 M€)

Bundesliga (49,15 M€)

LaLiga (20,75 M€)

Ligue 1 (17,80 M€)

Été 2020-21 :

Premier League (1,44 milliard d’euros)

Série A (806,42 M€)

Ligue 1 (439,74 M€)

LaLiga (400,50 M€)

Bundesliga (310,35 millions d’euros)

—

Dans certains cas, vous envisagez plus d’un milliard d’euros de dépenses pour les joueurs comme différence entre les deux fenêtres. La pression financière en fait partie, mais il y a plus de raisons pour lesquelles les clubs se tournent vers l’été plutôt que janvier comme un moment pour se renforcer.

Le COVID-19 a durement touché les finances

Les clubs de football du monde entier pansent toujours leurs blessures après près de deux ans de pandémie. L’économie du football n’était pas en très bon état même avant le COVID-19, mais la réduction des revenus provenant des recettes à l’entrée et un marché VIP marginalisé – sans parler des sponsors, propriétaires et investisseurs confrontés à des numéros rouges sur leurs activités non footballistiques – ont pris un bilan encore plus lourd.

Lorsque les clubs de football se serrent la ceinture, l’économie la plus évidente consiste à restreindre les dépenses sur le marché des transferts, d’autant plus que beaucoup ont du mal à maintenir leur niveau de salaire actuel, sans parler d’augmenter la masse salariale.

À l’heure actuelle, moins de 15 transferts purs et simples de 10 millions d’euros ou plus ont eu lieu au cours de la fenêtre de transfert de janvier, contre près de 50 lors de la dernière fenêtre pré-pandémique à cette époque.

Opportunités de dépistage restreintes

Alors que les restrictions sur les voyages internationaux ont été assouplies entre les pays européens l’été dernier, il y a eu une reprise soudaine du scoutisme en direct à travers le continent. Les scouts étaient plus visibles que jamais dans les foules dispersées des stades à moitié vides, la plupart des clubs de haut niveau étaient présents au Championnat d’Europe des moins de 21 ans et un sentiment de normalité était rétabli.

Cependant, à mesure que de nouvelles variantes de COVID sont apparues et ont coïncidé avec le début de l’automne et de l’hiver européens, les voyages ont ensuite diminué. Comme indiqué précédemment, l’incapacité de suivre un joueur en direct de manière cohérente sur une période prolongée a un impact sur la prise de décision d’un club. Même avec l’avantage de toutes les images, statistiques et outils d’analyse du monde, le manque de preuves réelles peut freiner l’activité de transfert.

Pour compliquer encore plus les choses, le report des rencontres pendant la période des fêtes a rendu les contrôles de dépistage tardifs sur les cibles de dernière minute exceptionnellement délicats.

Disponibilité des meilleurs joueurs

La meilleure chose à faire après avoir ajouté du sang neuf au milieu de la saison est de garder vos meilleurs joueurs. Peut-être pour le bien du jeu et de la compétition, le stockage cynique de talents des meilleurs clubs, que beaucoup avaient prédit à la suite de la pression pandémique, ne s’est pas produit (du moins pas dans une plus grande mesure qu’auparavant.) Même avec des joueurs dont les contrats expirent en été, étonnamment peu de clubs souhaitent recevoir une petite indemnité de transfert de mi-saison, plutôt que rien dans cinq mois, si cela signifie qu’ils n’ont pas besoin de signer un remplaçant.

Alors que même les clubs de taille moyenne se battent pour conserver leurs meilleurs joueurs, le marché des transferts de janvier est principalement composé de ceux qui ont eu du mal à accumuler du temps de jeu (et prendront des semaines pour se préparer à une forme physique complète), ou dont la forme a piqué du nez – auquel cas il est souvent préférable de rester à l’écart et d’aborder la deuxième partie de la saison avec ce que vous avez déjà.

Ferran Torres de Barcelone a été un gros joueur rare pour 55 millions d’euros en janvier, mais Man City le remplacera de l’intérieur. Photo de PAU BARRENA/AFP via Getty Images

Une approche organisationnelle différente

Alors qu’un transfert au cours des années précédentes pouvait souvent être sanctionné par seulement deux personnes – le manager, qui trouverait le joueur, et le propriétaire ou le président, qui signerait les finances – l’écrasante majorité des meilleurs clubs de ligue en Europe ont un processus de prise de décision nettement plus complet en place maintenant.

Plusieurs membres seniors du département sportif – du dépisteur en chef à l’analyste, l’entraîneur-chef et le directeur sportif – auront leur mot à dire sur la nouvelle signature potentielle avant que le dossier ne se retrouve sur le bureau du directeur général. Et ce n’est que si les chiffres s’additionnent que le conseil d’administration ou les propriétaires seront appelés à l’action.

Bien sûr, il y a encore des clubs qui fonctionnent à l’ancienne, mais il y a eu un changement clair vers un processus plus transparent de signature des joueurs, dans lequel le nouvel arrivant a été contrôlé et donné le feu vert par un groupe de personnes qui sont selon les mêmes principes de fonctionnement. Le résultat est que moins de signatures potentielles se rendent jusqu’à la salle de conférence, tandis qu’il y a moins de prise de risque et moins de signatures impulsives.

Une nouvelle race de propriétaires de clubs

Alors que l’arrivée de Roman Abramovich à Chelsea en 2003 et la propriété de Manchester City basée à Abu Dhabi en 2008, entre autres, ont donné un coup de pouce à une économie du football volatile à divers moments sous la forme de dépenses lourdes et régulières – qui ont finalement coulé davantage dans l’écosystème – la grande majorité des investisseurs du football nouvellement arrivés sont prêts à construire plus progressivement et de manière durable.

Plutôt que de jeter de l’argent sur les problèmes de leur club, les propriétaires des années 2020 ont tendance à rechercher plusieurs victoires marginales plutôt qu’une signature de plusieurs millions pour fournir toutes les réponses.

Le club de football est-il géré efficacement ? De petits ajustements peuvent-ils être apportés pour éliminer les goulots d’étranglement et les modes de fonctionnement obsolètes ? Qu’en est-il de la culture et de l’environnement du club ? Le club est-il un endroit où les gens viennent grandir et se produire, ou simplement pour toucher un salaire ? Il est préférable de répondre à ces questions avant de se lancer dans une frénésie de dépenses.

Et avec l’arrivée récente d’investisseurs principalement nord-américains dans le football européen, l’accent est mis davantage sur l’analyse, souvent avec des moyens de pointe pour mesurer l’efficacité de l’organisation.

Les clubs peuvent trouver des solutions à domicile

Les propriétaires se demanderont souvent pourquoi ils dépensent des millions dans une académie alors que pratiquement aucun des joueurs n’a sa chance dans la première équipe. Cette question est de plus en plus abordée par une nouvelle génération d’entraîneurs en chef dont l’amour pour leur travail se trouve dans l’art d’entraîner et de développer des talents, plutôt que de faire venir une nouvelle superstar qui pourrait perturber l’harmonie du vestiaire.

Bien que la dure réalité économique soit l’explication la plus évidente de la baisse des dépenses en janvier, il n’en reste pas moins vrai qu’une émergence progressive d’entraîneurs passionnés par le développement des joueurs, les nuances tactiques et tout ce qui peut être fait pour améliorer la performance d’un athlète sur un au jour le jour a également un impact. Au lieu de s’attendre à ce que le marché des transferts représente le seul moyen de sortir des ennuis, la réponse pourrait déjà jouer dans les U23.