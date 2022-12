Pourquoi le meilleur cadeau d’éléphant blanc est un Tamagotchi

Aimez-le ou détestez-le, le cadeau éléphant blanc l’échange est maintenant une grande partie du circuit des fêtes de fin d’année. Ainsi, pendant que vous faites une liste et que vous la vérifiez deux fois, n’oubliez pas l’éléphant blanc dans la pièce.

Personnellement, j’adore un bon éléphant blanc. Le vol sanctionné et l’air mystérieux rappellent l’esprit de Noël de ma jeunesse crédule. Et j’aime aussi vraiment acheter le genre de choses qui, pour une raison quelconque, personne sur ma liste n’a demandé.

Si vous détestez les échanges d’éléphants blancs, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous détestez avoir à proposer un cadeau. C’est juste une chose de plus à acheter, dites-vous. Je vous entends, mais je propose également une réfutation. Présentation… du .

Vous avez peut-être entendu parler de ces petits animaux de compagnie numériques en forme d’œuf. Sorti pour la première fois sur les étagères américaines en 1997, l’humble jeu de porte-clés a maintenant 25 ans, soit environ 9 000 ans à l’époque de Tamagotchi. Le Tamagotchi est un jeu portable autonome mettant en vedette un animal de compagnie qui éclot d’un œuf et grandit à mesure que vous, le joueur et le soignant, répondez à tous ses besoins. Cela comprend l’alimentation, l’enrichissement, la discipline et, bien sûr, le nettoyage de son caca en orbite. C’était essentiellement le Traversée d’animaux de son jour.

Se procurer un Tamagotchi en 1997 était, pour moi, un classique vive le vent d’hiver-exercice de style capitaliste en désespoir de cause, qui a rendu le jouet d’autant plus agréable quand j’ai enfin pu jouer avec un. Étant donné que c’est le 25e anniversaire du jouet, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour retrouver le frisson de cette poursuite particulière.

Karisa Langlo/Crumpe



L’art et la science de ce qui fait un bon cadeau d’éléphant blanc

Le cadeau éléphant blanc parfait répond à quatre critères : prix, large attrait, volabilité et équilibre entre humour et utilité. Dans cet essai, je soutiendrai que le Tamagotchi, qui est maintenant facilement disponible sur et dans d’autres chaînes de magasins comme , et, bizarrement, est le rare quadra-fecta de cadeaux qui réunit les quatre.

Parlons d’abord du prix. Les échanges d’éléphants blancs auxquels j’ai participé vont de 50 $ à “emballer une bougie à moitié fondue et l’appeler un jour”. A un prix raisonnable frappe en plein milieu, ce qui le rend parfait pour le budget de milieu de gamme et pour les moins chers.

Et comme un bas de Noël ou un cheddar fort, le Tamagotchi original se marie bien avec d’autres choses, si votre prix est un peu plus élevé. Par exemple, enveloppez un Tamagotchi avec un pour un cadeau sur le thème “jouets viraux : hier et aujourd’hui” Ou associez-le à un et donner tout le spectre des faux animaux de compagnie.

Lire la suite: Les jouets de vacances les plus chauds de 2022

Bandaï



Le critère suivant : Vous voulez un large attrait parce que vous ne savez pas qui va se retrouver avec votre cadeau. Le Tamagotchi transcende la plupart des frontières démographiques, à savoir l’âge, car il a le facteur de nostalgie qui nous les vieux profiter, tout en étant un véritable plaisir jeu pour les enfants. Et le Tamagotchi a toujours essayé de briser la construction du genre en étant un jeu vidéo (masculin !) sur la prestation de soins (féminin !).

Parlons maintenant de volabilité et d’équilibre. La moitié du plaisir d’un échange d’éléphants blancs est le vol. Mais lors de ces fêtes malheureuses où la plupart des cadeaux sont indésirables, même de manière ironique, le vol n’a tout simplement pas tendance à se produire. Un paquet non ouvert, après tout, contient beaucoup plus d’espoir pour l’avenir. Contrairement, par exemple, à un ensemble de torchons ou de crème pour les mains, le Tamagotchi est hautement volable. Je pense que c’est parce que c’est amusant et mignon et un peu maladroit, et ça ne prend pas trop de place. De plus, il est ironiquement branché de se délecter de la nostalgie des années 90, et c’est peut-être vraiment branché de embrasser des trucs d’enfant quand le monde est un feu de benne à ordures.

Tamagotchi a juste ce je ne sais quoi, situé au niveau du chevauchement très étroit entre drôle et utile dans le diagramme de Venn de la production de masse. Ceci est important car certains échanges d’éléphants blancs exigent de “bons” cadeaux tandis que d’autres n’existent que pour les rires. Tamagotchi c’est bon : Check. Mais un Tamagotchi est aussi assez drôle, bien que plus fantaisiste qu’hilarant : Check. Regardez un autre invité déballer un Tamagotchi et son visage s’illuminera de reconnaissance et de plaisir. Ils peuvent même s’exclamer étourdiment qu’ils Je ne savais pas qu’ils fabriquaient encore ces choses.

“Oh, ils le font définitivement”, direz-vous. “Et j’en ai acheté un pour chaque échange de cadeaux des Fêtes.”