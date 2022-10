Pourquoi le match de jeudi ressemble à un “must win” – Shaw Local

En règle générale, il est dangereux de regarder trop loin dans l’arène du sport professionnel.

Presque tous les entraîneurs et joueurs sont inquiets pour le prochain match. Ni plus ni moins.

Heureusement, nous pouvons sortir un peu de cette voie pour voir ce qui nous attend.

Et dans le cas des Bears, on a l’impression que le match de jeudi soir contre Washington au Soldier Field est une victoire incontournable.

Pensez-y : si l’équipe de Matt Eberflus l’emporte, elle est 3-3 et pense : « Super. Nous progressons et nous pourrons peut-être rester dans la course aux séries éliminatoires plus longtemps que beaucoup ne le pensent.

Une perte, cependant, pourrait être dévastatrice. Maintenant, vous avez une fiche de 2-4 et vous faites face à des matchs très difficiles à New England et à Dallas. Avec une confiance en baisse, ce ne serait pas un choc de voir les Bears chuter à 2-6 – et tout à coup, la saison est terminée.

Donc, oui, c’est un gros problème.

“C’est une semaine courte et ça va être un long week-end”, a déclaré le joueur de ligne défensive Trevis Gipson. «Nous voulons ce bon goût dans notre bouche, surtout pour revenir à (.500). J’ai l’impression que c’est un match important et nous devons jouer au ballon.

C’est également important pour Washington, qui a perdu quatre matchs de suite et fait face à des blessures importantes au tacle droit, à l’extrémité rapprochée et au receveur large.

La défense de Washington a été solide au cours des deux dernières semaines, limitant Dallas à 279 verges d’attaque totale dans une défaite de 25-10 et tenant le Tennessee à 241 verges dans un revers de 21-17. Les Titans ont prévalu dimanche lorsque la passe de Carson Wentz sur le troisième but du 2 a été interceptée avec neuf secondes à jouer.

Washington a été son pire ennemi au cours des deux derniers matchs, commettant un total de 20 pénalités pour 207 verges. Oh, et l’équipe de l’entraîneur Ron Rivera n’a forcé qu’un seul revirement jusqu’à présent.

“Je pense que nous avons de très bonnes pièces en place”, a déclaré Rivera, qui a joué le secondeur pour les Bears de 1984 à 1992 et en est à sa troisième saison avec les Commanders. « J’aimerais les avoir tous sur le terrain en même temps. Mais c’est le lot que nous avons, donc nous devons sortir et jouer.

“Vous regardez où nous en sommes … avec la ligne offensive et ce n’est pas ce avec quoi nous avons commencé. Nous récupérons nos porteurs de ballon. (Dimanche), nous avons joué quatre bouts serrés – un joueur de deuxième année et trois joueurs de première année.

L’offensive de Washington est dirigée par Wentz, qui a joué cinq saisons avec les Eagles et était avec les Colts en 2021. Wentz a lancé pour 359 verges et deux touchés la semaine dernière, mais il a également été limogé 20 fois (9 par les Eagles lors de la semaine 3).

“Eh bien, je sais déjà qu’il lance une très bonne balle en profondeur”, a déclaré Eberflus, qui a été le coordonnateur défensif des Colts au cours des quatre dernières saisons. «Ce gars peut le lancer un mile. … Il a évidemment passé une excellente semaine la semaine dernière.

Un vétéran avisé qui sait tirer parti des défenses suspectes, Wentz pourrait avoir une journée sur le terrain si les Bears ne sont pas prêts dès le départ. Cela a été un problème toute la saison pour Gipson, Roquan Smith, Robert Quinn and Co.

Alors, comment les choses changent-elles ?

“C’est (sur) moi et c’est mon travail de les préparer à jouer tôt”, a déclaré le coordinateur défensif Alan Williams. “J’aime regarder les parties positives de celui-ci – la seconde mi-temps, que nous jouons au football éteint. …

“Nous allons regarder et voir ce que nous avons fait en seconde période et l’énergie que nous apportons – les tacles, les revirements, toutes ces choses – (et) nous assurer qu’ils … se présentent en première mi-temps.”

Les Bears récupéreront le CB de troisième année Jaylon Johnson d’une blessure au quad, ce qui devrait aider énormément contre les talentueux WR Curtis Samuel (32 attrapés, 281 verges) et Terry McLaurin (19-326).

En attaque, il sera intéressant de voir si Justin Fields peut faire un autre pas en avant après avoir marqué 15 en 21 lors de la défaite de dimanche contre les Vikings. Il a éclipsé 200 yards pour la première fois depuis la saison dernière.

Dans un mouvement rare sur une courte semaine, Eberflus a mené un entraînement à l’intérieur du dôme du Halas Hall mercredi. Il espère que cela aura l’effet escompté contre Washington.

“Je sais que tout le monde ne s’entraîne pas juste avant”, a déclaré Eberflus. “Mais nous pensions que c’était un avantage pour nous de pouvoir faire cela – de jouer avec une certaine vitesse aujourd’hui et les gars ont fait du bon travail.

“Ils se déplaçaient.”

Bientôt, nous verrons si les Bears ont suffisamment de mouvements pour remporter une victoire indispensable – et peut-être déterminante pour la saison.

