Pourquoi le mariage d’Emily Blunt et de John Krasinski nous rend tous jaloux

Sa réponse, comme pour presque tout ce qu’elle fait, l’a époustouflé.

«Et – encore une fois, laisse le soin à Emily, qui est meilleure en tout que moi – elle dit:« Ça ne peut pas »», dit-il. «Elle l’a tellement parfaitement résumé. ‘Cela ne peut plus être comme ça, et ça ne devrait pas. Alors prends ça et mets-le sur une cheminée, ce trésor vraiment spécial que nous avons vécu ensemble. Et maintenant, sors et fais quelque chose autre.' »

Si cette prochaine entreprise était moins réussie, elle sera celle qui le soutiendra, mais plus probablement qu’autrement, elle l’enracinera par derrière. Quoi qu’il en soit, il aura son fan n ° 1 à ses côtés.

Et nous allons tous regarder, avec plus qu’un soupçon de jalousie, de loin.

(Publié à l’origine le 10 juillet 2010 à minuit, heure du Pacifique)