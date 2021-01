Pourquoi le mari de Brie Bella, Bryan, n’était pas si sûr de déménager à Napa

Bryan, d’un autre côté, pourrait avoir besoin d’être convaincu. Mais avant qu’il puisse peser, le fiancé de Nikki Artem Chigvintsev indique apparemment qu’il est à bord. «Je veux dire, j’aime Napa», dit-il au groupe. « Je ne suis attaché à aucun endroit. »

«Ouais, j’adore bouger», répond sarcastiquement Bryan. « Pourrions-nous trouver un pire c’est le moment de partir? »

Puis, dans un confessionnal, le lutteur professionnel révèle pourquoi il hésite tellement à donner suite à la suggestion de Brie.

«Depuis que Brie et moi sommes ensemble, nous avons déménagé – laissez-moi voir – au moins huit fois», explique-t-il. « Et c’est le cycle de la façon dont les choses ont eu tendance à se dérouler: nous allons déménager quelque part et elle sera heureuse et puis elle commence à se sentir un peu insatisfaite et elle ne peut pas comprendre pourquoi. »