Pourquoi le marché européen du carbone connaît un boom comme jamais auparavant

Des pylônes électriques sont vus devant les tours de refroidissement de la centrale électrique au charbon du géant allemand de l’énergie RWE à Weisweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, le 26 janvier 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images

LONDRES – Le coût de la pollution en Europe connaît une hausse fulgurante comme aucune autre période depuis sa création en 2005, poussée par la politique climatique ambitieuse de la région et l’augmentation des investissements financiers sur le marché. L’Union européenne abrite le plus grand programme d’échange de carbone au monde. Les émissions de dioxyde de carbone sont plafonnées pour de nombreuses entreprises et les quotas excédentaires peuvent être achetés et vendus. Le prix de référence du carbone de l’UE a clôturé lundi à 56,34 euros (68,53 dollars) la tonne métrique, près de son niveau le plus élevé depuis le lancement du marché. Le contrat carbone de décembre 2021 a dépassé les 50 euros pour la première fois au début du mois, s’établissant à environ 20 euros avant la pandémie de coronavirus. Les analystes et les traders estiment que ce rallye record a encore beaucoup de marge de manœuvre. Pierre angulaire de la politique climatique et énergétique de l’Union, le système d’échange de quotas d’émission est le principal outil de l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Le SCEQE est conçu pour imposer un coût au dioxyde de carbone pour les industries les plus polluantes de la région, de l’aviation à l’exploitation minière. Il actuellement couvre environ 40% des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Le système d’échange européen devrait jouer un rôle clé dans les efforts de l’Union pour réduire les émissions de carbone de 55% (par rapport aux niveaux de 1990) jusqu’en 2030 et atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. L’objectif a été critiqué par les militants écologistes pour avoir manqué à ce qui est nécessaire pour éviter une panne climatique catastrophique.

Une étude annuelle du marché du carbone réalisée par Refinitiv, publiée le 11 mai, a révélé que le coût de la pollution en Europe influence de plus en plus les décisions d’investissement. Son enquête auprès de 303 répondants – pour la plupart des commerçants ou des émetteurs réglementés sur le marché mondial du carbone – a également révélé que la majorité pense que les prix du carbone dans l’UE continueront d’augmenter dans les mois à venir. Les prix pour 2021 devraient avoisiner les 40 euros en moyenne, avant de grimper à 80 euros d’ici la fin de la décennie. Les analystes de Refinitiv ont déclaré qu’ils voyaient les prix du carbone de l’UE s’échanger à 89 euros d’ici 2030, bien que certains prévisionnistes prédisent un niveau «bien au-delà de cela».

Les prix du carbone doivent être « beaucoup plus élevés »

Lawson Steele, co-responsable de la recherche sur le carbone et les services publics à Berenberg, a déclaré à « Squawk Box Europe » de CNBC qu’il avait un objectif de prix de fin d’année de 110 euros – soit environ le double des niveaux actuels. « Je sais que je vais me tromper. Ça ne va pas être le 110 sur place mais ça pourrait arriver un peu plus tôt, ça pourrait arriver un peu plus tard. Ça pourrait être un peu plus bas mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus élevé que cela », a déclaré Steele plus tôt ce mois-ci. Parmi les secteurs qui devraient bénéficier de cette tendance, Steele a déclaré que les services publics pourraient être un grand gagnant de la hausse des prix du carbone. Il a indiqué que les industries du transport aérien, des produits chimiques, de l’acier et des mines étaient parmi les plus à risque dans les mois à venir.

Une vue de wagons de fret ouverts remplis de charbon sous le smog pendant une journée où le niveau de concentration de poussière de PM2,5 s’élevait à 198 ug / m3 le 22 février 2021 à Czechowice Dziedzice, en Pologne. Le pays d’Europe centrale et orientale a le pire air de l’UE, selon un rapport publié par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Omar Marques | Actualités Getty Images | Getty Images

Certaines industries à risque ont affirmé que la hausse des prix du carbone pourrait en fin de compte nuire à leurs efforts d’investissement dans les nouvelles technologies, retardant ainsi un abandon indispensable de l’industrie des combustibles fossiles. Mais Steele de Berenberg n’est pas d’accord: « Je dirais que l’industrie en général depuis 16 ans depuis que le programme carbone avait été mis en place et en fonctionnement en 2005 n’a vraiment rien fait en termes de réduction des émissions de carbone. » Steele a déclaré qu’il n’y avait eu qu’une seule exception à cette époque. Seul le secteur de l’électricité « a fait quelque chose ces derniers temps » et c’est parce que la hausse des prix du carbone a contribué à accélérer le passage du charbon à l’électricité au gaz – « et le charbon produit deux fois plus de carbone que le gaz, ce qui a permis d’économiser la moitié de les émissions si tu veux. « «Il faut en fait que le prix du carbone soit plus élevé maintenant, beaucoup plus élevé que là où il se trouve – et les politiciens européens le savent – pour que cela déclenche ce changement de comportement», a-t-il poursuivi. « N’oubliez pas, les entreprises peuvent atténuer. Elles peuvent faire passer certains de ces prix aux clients. Nous exigeons de l’élasticité, mais elles peuvent le faire. Donc, ce n’est pas le choc et l’horreur que l’on pourrait penser. »

Les analystes ont déclaré que les prix du carbone devraient être au moins deux fois plus élevés que les niveaux actuels pour permettre aux technologies renouvelables, telles que l’hydrogène dit «vert», de concurrencer les alternatives polluantes. Pendant ce temps, le chef du climat de l’UE Frans Timmermans mentionné plus tôt ce mois-ci, les prix du carbone devraient être nettement plus élevés pour que le bloc atteigne ses objectifs d’émissions. Il a également exhorté les décideurs à ne pas intervenir sur le marché du carbone, avertissant que cela compromettrait la crédibilité du système.

Taxe d’ajustement à la frontière

Un problème qui afflige actuellement le système est ce qu’on appelle la «fuite de carbone», où les entreprises transfèrent la production (et les émissions) ailleurs en raison du coût relatif de la pollution en Europe. L’UE devrait proposer des réformes pour résoudre ce problème dans les mois à venir, mettant éventuellement en œuvre ce que l’on appelle le mécanisme d’ajustement à la frontière carbone à partir de 2023. La politique est une tentative d’égaliser les règles du jeu sur les émissions de carbone en appliquant la tarification nationale du carbone aux importations. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, estime que cet ajustement pourrait générer des revenus supplémentaires allant de 5 milliards d’euros à 14 milliards d’euros.

L’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat John Kerry (à gauche) et le vice-président de la Commission européenne en charge de l’accord vert européen Frans Timmermans (à droite) donnent une conférence de presse conjointe à Bruxelles, en Belgique, le 9 mars 2021. Dursun Aydemir | Agence Anadolu | Getty Images