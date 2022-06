Pourquoi le manque de plate-forme environnementale de Doug Ford peut être une bonne chose

Les votes ont été comptés et les conservateurs ontariens ont été réélus pour un autre mandat de quatre ans. Le parti n’a pas fourni aux électeurs de plate-forme électorale, ni répondu aux questions sur ses priorités environnementales fournies à tous les grands partis.

Pouvons-nous donc nous attendre à davantage d’attaques contre un large éventail de protections du climat, de la nature, des terres agricoles et de la faune que nous avons vues lors de leur premier mandat ? Je pense qu’il y a des raisons d’espérer une approche différente.

Après sa première victoire en 2018, le premier ministre Doug Ford est sorti de son allée dans son VUS géant visant directement les véhicules électriques – un symbole pour lui des électeurs du centre-ville qui croquent du granola.

Il a annulé le soutien gouvernemental à l’achat pour les acheteurs de véhicules électriques, supprimé l’obligation de préparer les nouvelles maisons pour les chargeurs de véhicules électriques et même supprimé le réseau de recharge de véhicules électriques existant des stations GO. Aucune pierre n’a été laissée de côté dans l’effort d’éradiquer les véhicules électriques embêtants et leur menace pour les gros consommateurs d’essence.

En parallèle, il s’est assuré que l’électricité utilisée par les quelques véhicules électriques que les gens possédaient déjà restait alimentée par un réseau électrique aussi dépendant que possible des combustibles fossiles. Il a annulé les contrats d’énergie renouvelable jusqu’à ce que la réalité des centaines de millions de dollars de pertes imposées par les tribunaux commence à s’accumuler.

Dans les forêts et les fermes du sud de l’Ontario, il a tenté de tenir une promesse secrète faite aux promoteurs et de répudier l’autre promesse faite aux électeurs, d’ouvrir la Ceinture de verdure protégée à de vastes subdivisions et entrepôts et de construire des méga-autoroutes à travers elle.

Maintenant, quatre ans plus tard, beaucoup de choses ont changé

Le premier ministre ne se lasse plus de faire des séances de photos lors de la dernière annonce par les constructeurs automobiles mondiaux de plans pour de nouvelles usines de véhicules électriques en Ontario. Les véhicules électriques ne figurent plus sur sa liste de succès. Il semble que la réalité économique et climatique ait fait de lui un passionné nécessaire.

L’électricité renouvelable, qui est bon marché et rapide à construire, semble également avoir un autre regard alors qu’un important fabricant de composants de batteries pour véhicules électriques envisage de ne pas s’installer à Windsor en raison de contraintes d’approvisionnement en électricité. Le premier ministre a promis qu’aucune option n’est sur la table pour s’assurer que l’entreprise s’installe ici. La réalité économique et climatique frappe à nouveau.

Le projet de loi 66, le projet de loi sur la mort de la ceinture de verdure, a finalement été adopté sans les clauses ouvrant les 1,8 million d’acres de terres agricoles, de forêts et de zones humides protégées aux promoteurs. Quatre ans plus tard, il est clair que le public, l’industrie du développement progressif et de nombreuses municipalités exigent des logements abordables, du travail et des magasins auxquels ils peuvent accéder en transport en commun, à pied et à vélo dans les quartiers existants… tout en sauvant les terres agricoles et les forêts de la Ceinture de verdure qui deviennent extrêmement précieux dans un monde en situation d’insécurité alimentaire et de stress climatique.

La réalité climatique et les circonstances économiques pointent à nouveau vers des solutions plus intelligentes.

Le projet d’autoroute 413 qui sera déneigé à travers la ceinture de verdure, des fermes, 85 rivières et ruisseaux et coûtera au nord de 8 milliards de dollars tout en augmentant l’embouteillage, l’étalement et la pollution, est maintenant opposé par presque toutes les municipalités sur la route et plus de 80 % des Ontariens. Son sort final est maintenant dans des années et dépend en grande partie d’une décision d’évaluation environnementale du gouvernement fédéral et d’une communauté de plus en plus engagée et enragée.

Donc, d’après son bilan, je pense qu’un premier ministre Ford réélu sans plan environnemental est une bonne chose. L’inconscience permanente et persistante de son parti à l’égard de ces questions signifie que tout plan aurait été mauvais, et un plan auquel les candidats PC passeraient la plupart du temps à essayer d’échapper. Preuve en est le seul engagement environnemental pris durant la campagne… la promesse répétée de construire l’autoroute 413.

Je prédis que la réalité économique, politique et climatique interviendra et qu’elle ne se construira jamais.

Félicitations donc au gouvernement qui n’a pris aucun engagement pour protéger l’environnement. J’espère que vous avez appris par expérience que le fait de ne pas prendre ces questions au sérieux a de graves conséquences économiques et sociales pour toutes les personnes que vous représentez, et que vous essaierez de faire mieux.

PARTAGER: