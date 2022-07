Pourquoi le long COVID peut maintenant être moins courant qu’on ne le pensait

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Le long COVID peut être une maladie gravement débilitante pour ceux qui en vivent, mais la liste croissante de symptômes et les estimations contradictoires sur la fréquence à laquelle il se produit rendent incroyablement difficile de mesurer exactement le nombre de personnes qu’il affecte.

État post-COVID-19 comme l’appelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS), n’est pas non plus une fatalité pour la plupart des personnes infectées et il semble maintenant beaucoup moins courant que les recherches précédentes ne le suggéraient – en partie grâce à vaccination .

Sur la base des données du début de la pandémie, les estimations de l’OMS placent la condition à un taux compris entre 10 à 20 pour cent des patients COVID-19, alors que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) déclare qu’il peut survenir entre 30 à 40 pour cent de ceux qui ne sont pas hospitalisés.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, est allée jusqu’à dire en mai que le long COVID peut affecter jusqu’à 50 pour cent de tous les patients, ajoutant que les symptômes peuvent être “assez larges et non spécifiques”.

Mais avec des estimations qui plus de la moitié des Canadiens ont été infectés par la COVID depuis décembre après l’émergence d’Omicron et de ses sous-variantes hautement contagieuses, il y a un manque de preuves suggérant qu’il y a actuellement des millions de longs courriers COVID au Canada.

Des recherches plus récentes suggèrent que le long COVID se produit à un rythme beaucoup plus faible que les estimations du début de la pandémie, avant la vaccination généralisée. L’ASPC s’efforce maintenant de mieux comprendre le nombre réel de cas, tout en reconnaissant que leurs données sont obsolètes.

“Le long COVID est réel. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent”, a déclaré Bill Hanage, épidémiologiste à la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard à Boston.

“Mais vous ne servez pas ces gens en prétendant que 40% de la population est dans ce bateau. À mon avis, c’est en fait un peu irrespectueux envers les personnes qui souffrent véritablement d’un long COVID de prétendre que c’est le cas. “

Estimations basées sur des recherches obsolètes

De nombreuses estimations citées par les organisations de santé sont basées sur des données précoces qui portaient en grande partie sur les patients en 2020, bien avant les vaccins COVID-19 et Omicron a radicalement changé le paysage de l’immunité au Canada et dans le monde entier.

Une étude publiée dans Le Lancet en juillet 2021, cité par l’ASPC comme l’une de ses principales sources pour son estimation selon laquelle 30 à 40 % des patients non hospitalisés développent une COVID longue, a examiné moins de 1 000 patients entre avril 2020 et décembre 2020.

“Je suppose qu’en raison de la vaccination et de la variante Omicron, moins de personnes seront désormais affectées par le long COVID”, a déclaré Clara Lehmann, auteur principal de l’étude et professeur au département de médecine interne de l’Université de Cologne en Allemagne. un courriel récent.

L’ASPC cite également deux revues systématiques comme preuve de ses estimations élevées de long COVID – un étude de prépublication rédigé par ses chercheurs fin 2021 qui n’a pas encore été évalué par des pairs, et une étude en Le Journal des maladies infectieuses à partir d’avril.

De nombreux articles analysés dans les études datent d’avant l’émergence des vaccins Omicron et COVID-19, tandis qu’une proportion importante n’avait également aucun groupes de contrôle de la population générale à comparer. L’auteur principal de l’étude The Lancet citée par l’ASPC a également déclaré qu’elle s’attendait à ce que le taux soit beaucoup plus faible.

“Je crois que la proportion [of long COVID] a diminué”, a déclaré Bhramar Mukherjee, auteur principal de l’étude du Lancet et professeur de biostatistique et d’épidémiologie à l’Université du Michigan.

“Il existe maintenant de nombreuses autres études avec une population vaccinée, et au départ, la prévalence n’était pas vraiment claire, mais il semble qu’il y ait un effet considérable.”

Une étude britannique publiée cette semaine dans La nature a identifié jusqu’à 62 symptômes associés au long COVID, y compris la perte de cheveux et la dysfonction érectile, mais a constaté que 5,4% des patients non hospitalisés ont signalé au moins un symptôme trois mois après une infection.

Cela va dans le sens d’un récent sondage de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni qui a constaté que le taux de COVID long était d’un peu plus de 4 % avec les percées d’infections Omicron BA.1 ou BA.2 chez les adultes triplement vaccinés, ce qui était inférieur à 5 % avec Delta.

Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie à la Yale School of Medicine de New Haven, dans le Connecticut, a déclaré qu’il n’est pas encore tout à fait clair dans quelle mesure la vaccination aide à prévenir le long COVID. Certaines études ont montré qu’il peut réduire de moitié le risque et d’autres ont montré beaucoup moins d’avantages mais les recherches émergentes suggèrent qu’ils réduisent considérablement le taux.

“Cela pourrait probablement être lié au fait que nous sommes dans une certaine mesure immunisés contre la vaccination et les infections potentiellement antérieures”, a-t-elle déclaré. “Il peut également y avoir une différence intrinsèque entre les variantes préoccupantes.”

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole de l’ASPC a précisé qu’« il n’y a actuellement pas suffisamment de données pancanadiennes pour estimer le nombre de longs patients atteints de COVID au Canada » et que les taux de 30 à 40 % sur leur site Web « sont antérieurs à l’arrivée de Omicron.”

« Les estimations ne doivent pas être utilisées pour extrapoler le nombre de Canadiens qui pourraient avoir [long COVID] en 2022 depuis l’arrivée de la variante et des sous-variantes d’Omicron”, indique le communiqué, ajoutant qu’ils sont actuellement en train de mettre à jour leur Revue systématique .

“Les preuves examinées par l’ASPC suggèrent, sur la base d’un petit nombre d’études, que la vaccination contre la COVID-19 avant l’infection par la COVID-19 peut aider à réduire le risque de développer [long COVID].”

Confusion sur les longs symptômes de la COVID

La confusion réside dans les différentes définitions de la durée réelle du COVID, associées au fait que le niveau d’immunité de la population contre une infection et une vaccination antérieures a considérablement modifié le risque de le développer.

Et tandis que certains symptômes peuvent changer la vie, d’autres peuvent être beaucoup moins graves ou difficiles à attribuer au COVID-19, ce qui rend incroyablement difficile à étudier avec précision.

“C’est flou, les critères ne sont pas suffisamment définis pour permettre des déclarations aussi fortes que certaines personnes”, a déclaré Hanage de Harvard. “Vous devez décider exactement ce que vous entendez par long COVID et reconnaître qu’il existe de nombreux types différents de long COVID.”

L’OMS répertorie des dizaines de longs symptômes COVID qui ne s’expliquent pas par un autre diagnostic – de la fatigue, de l’essoufflement et des dysfonctionnements cognitifs à l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et la perte du goût ou de l’odorat – qui peuvent durer au moins deux mois après une infection.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis classent le COVID long comme au moins 19 symptômes qui vont de la fatigue générale aux problèmes respiratoires et cardiaques, en passant par les symptômes neurologiques et les problèmes digestifs qui peuvent survenir après un ou même trois mois.

L’ASPC affirme qu’il peut y avoir plus de 100 symptômes de long COVID semaines ou mois après l’infection, mais a réduit sa liste de problèmes courants à neuf – y compris la douleur et l’inconfort généralisés, la difficulté à penser ou à se concentrer et le trouble de stress post-traumatique (SSPT).

“La fréquence à laquelle cela se produit dépend en quelque sorte de la définition du long COVID, et il n’y a pas de définition universelle actuellement”, a déclaré Iwasaki. “Comme pour tout le reste, les statistiques changent à différents stades de la pandémie.”

Elle a déclaré que le fait qu’il existe actuellement plus de 200 longs symptômes de COVID dans divers organismes de santé dont la gravité et la durée varient dans différentes populations tout au long de la pandémie ne fait qu’ajouter à la confusion.

“Les estimations sont partout”, a déclaré le Dr Angela Cheung, scientifique-clinicienne principale au University Health Network de Toronto, qui fait des recherches sur le long COVID.

“Certains compteront n’importe quel symptôme, comme si vous avez un symptôme persistant, vous avez un long COVID, et ce symptôme peut être très léger et n’affecte pas vraiment votre vie quotidienne. Alors que certaines personnes ont plusieurs symptômes et sont totalement affaiblies et peuvent ‘ ça marche pas.”

Le Canada met à jour ses estimations sur le long COVID

Le Canada pourrait bientôt avoir une meilleure idée du taux réel de COVID longs survenant dans la population avec la publication d’un enquête de l’ASPC et de Statistique Canada pour déterminer la prévalence, les facteurs de risque, les symptômes et les répercussions sur la vie quotidienne de la maladie.

La première étape de l’enquête a été lancée en avril 2022, avec des résultats attendus au début de l’année prochaine. L’ASPC a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait également de mener des études de suivi pour examiner les changements dans le long COVID au fil du temps et les résultats à plus long terme chez les personnes touchées.

“Nous devons également mieux comprendre le diplôme”, a déclaré Cheung, qui travaille avec l’ASPC et Statistique Canada sur l’enquête.

“Parce que même si les gens sont plus disposés à supporter un ou deux symptômes, cela n’affecte pas vraiment leurs activités de la vie quotidienne ou de travail, alors que les gens acceptent moins quelque chose qui perturbe vraiment leur vie.”

Iwasaki a déclaré que si le taux de COVID longs peut changer avec le temps, la condition affecte gravement une proportion importante de la population qui a besoin d’un soutien continu.

“Les personnes qui ont contracté un long COVID dans la vague d’origine souffrent toujours”, a-t-elle déclaré. “Certains d’entre eux n’ont pas récupéré.”

Hanage a déclaré que la situation des COVID longs et graves peut être améliorée en veillant à ce que les gens soient préalablement protégés contre la vaccination, en améliorant la recherche sur la maladie et en trouvant des thérapies pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

“Même si le risque réel de symptômes graves et longs de COVID est assez faible, et je pense en fait que c’est le cas, ce n’est pas très réconfortant pour les millions de personnes qui vont finir par souffrir de graves et longs COVID”, a-t-il déclaré.

“C’est juste que vous êtes individuellement infecté et avez plus de chances qu’improbable de vous rétablir complètement.”