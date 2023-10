Pourquoi le logiciel espion israélien Pegasus n’a pas suffi à arrêter le Hamas

En matière de technologie de défense de pointe, Israël a souvent été à l’avant-garde, doté des logiciels de surveillance les plus sophistiqués comme Pegasus. Cependant, les événements du 7 octobre ont mis en lumière une dure réalité. Même les technologies les plus avancées peuvent être prises au dépourvu.

La grève soudaine

L’intensité et l’ampleur de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre étaient tout simplement choquantes. Le Hamas, qui gouverne Gaza, a lancé un barrage de 5 000 roquettes dirigées vers Israël.

Cet assaut aérien n’était qu’une facette de leur stratégie à plusieurs volets. Les militants ont simultanément violé les frontières israéliennes à différents endroits, employant des tactiques comme le parapente pour s’infiltrer plus profondément dans le territoire israélien.

L’audace de leur assaut terrestre surprise était évidente alors qu’ils se déchaînaient dans les zones israéliennes, entraînant des pertes tragiques en vies humaines et l’enlèvement de nombreux civils.

Le logiciel espion Ultimate du groupe NSO a échoué

Pegasus a été conçu par le Groupe ONS , une société israélienne de cyber-renseignement qui développe et vend des logiciels espions aux agences gouvernementales du monde entier. Bien que Pegasus ne soit pas n’importe quel logiciel espion, il est souvent considéré comme le summum des outils de cyberespionnage. Sa conception et ses capacités reflètent une compréhension méticuleuse des logiciels mobiles et du comportement humain. Alors, pourquoi les services de renseignement n’ont-ils pas réussi à obtenir des alertes préalables du logiciel de surveillance téléphonique le plus sophistiqué au monde, développé en Israël ? La réponse à cette question critique se profile encore.

Comment fonctionne Pégase

Pegasus est une charge utile de logiciel de surveillance qui peut infecter et surveiller à distance les smartphones à l’insu ou sans le consentement du propriétaire. C’est la référence en matière d’espionnage des téléphones – point final. Après s’être faufilé dans un appareil, il sélectionne les bons outils en fonction de ce que le téléphone utilise. Pensez-y comme à un couteau suisse. Si le téléphone n’utilise pas une certaine fonctionnalité, Pegasus ne supprimera pas cet outil spécifique. De cette façon, il reste mieux caché car il n’utilise que ce dont il a besoin et ne laisse pas d’indices inutiles derrière lui.

Ce qui distingue Pégase

Ce qui distingue vraiment Pegasus, c’est sa capacité d’attaque sans clic. Les logiciels espions traditionnels obligent souvent la cible à commettre une erreur, comme cliquer sur un lien suspect. Pegasus, cependant, peut infiltrer un appareil sans une telle intervention.

Pour y accéder, il exploite des vulnérabilités inconnues, appelées « jours zéro » au sein du logiciel. Le terme « jour zéro » fait référence aux développeurs disposant de « zéro jour » pour résoudre le problème une fois qu’il est connu. Ces vulnérabilités sont très précieuses pour les pirates informatiques et sont souvent utilisées dans le cadre de cyberattaques importantes.

Une fois à l’intérieur, ses capacités de surveillance sont vastes. Au-delà de l’accès aux messages, aux e-mails et aux appels, il peut également enregistrer des conversations, activer secrètement des caméras et suivre les mouvements des utilisateurs en temps réel. Toutes ces données sont ensuite cryptées et envoyées à un serveur de commande et de contrôle, où elles sont analysées et stockées.

Limites du logiciel espion Pegasus

Compte tenu de tout cela, les récents événements en Israël deviennent encore plus déroutants. Avec un outil aussi puissant que Pegasus à leur disposition, nous devons encore comprendre comment une mobilisation importante du Hamas à Gaza est passée inaperçue. C’est une question qui ne fait pas que souligner les limites des logiciels espions, même les plus avancés.

Le côté obscur de la technologie Pegasus de NSO Group

Le groupe NSO affirme que sa technologie n’est utilisée qu’à des fins légitimes, telles que la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cependant, plusieurs rapports ont révélé que Pegasus avait été utilisé pour cibler des militants des droits humains, des journalistes, des dissidents, des avocats et des hommes politiques dans divers pays. Certaines de ces cibles ont été victimes de harcèlement, d’intimidation, d’arrestation, de torture ou d’assassinat.

La société a publié cette déclaration sur son site Internet. En partie, il se lit comme suit :

«Nous disposons des programmes de conformité et de droits de l’homme les plus rigoureux au monde, basés sur les valeurs américaines que nous partageons profondément, ce qui a déjà entraîné de multiples résiliations de contrats avec des agences gouvernementales qui ont abusé de nos produits. »

Les principaux points à retenir de Kurt

Aussi avancée soit-elle, la technologie n’est pas infaillible. Les systèmes comme Pegasus sont sans aucun doute à la pointe de la technologie, mais ils comportent leurs propres défis. Alors que les pays du monde entier continuent de s’appuyer sur des outils de surveillance avancés, il est essentiel de savoir quand on peut compter sur eux et quand ils ne parviendront pas à produire des renseignements suffisamment importants pour avertir d’une attaque.

Que pensez-vous de l’utilisation de logiciels espions comme Pegasus par les gouvernements ? Pensez-vous que c’est justifié ou contraire à l’éthique ? Faites-le-nous savoir en nous écrivant à Cyberguy.com/Contact

Pour plus de mes conseils techniques et alertes de sécurité, abonnez-vous à ma newsletter gratuite CyberGuy Report en vous rendant sur Cyberguy.com/Newsletter.

