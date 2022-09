Pourquoi le logement est la clé d’une véritable politique migratoire humaine

Je vais vous révéler un sale secret sur le journalisme : la plupart de ce que nous écrivons – bon, mauvais ou autre – est aussi évanescent que la pluie d’hier. Les lecteurs peuvent obtenir la plupart de leurs nouvelles sous forme numérique plutôt que sur papier de nos jours, mais le vieil adage reste vrai : les nouvelles d’aujourd’hui sont les emballages de poisson de demain.

De temps en temps, cependant, les écrivains sur la date limite produisent quelque chose de valeur durable, un aperçu qui éclaire non seulement aujourd’hui, mais aussi le passé et l’avenir, quelque chose qui aide à expliquer pourquoi nous sommes là où nous sommes.

L’article de Sam Bowman, John Myers et Ben Southwood « La théorie du logement de tout », publié il y a un an dans Works in Progress, est une telle clé. “Essayez d’énumérer tous les problèmes du monde occidental en ce moment”, ont-ils écrit. De Covid au ralentissement de la croissance économique en passant par le changement climatique et la baisse de la fécondité, ils avaient tous une cause fondamentale en commun : « Une pénurie de logements : trop peu de maisons sont construites là où les gens veulent vivre.

Leur argument était aussi simple que vrai : tant que l’offre de logements reste limitée dans les villes les plus économiquement productives des États-Unis, le potentiel du pays le sera également. Quoi que les États-Unis voulaient faire d’autre – résoudre le changement climatique, réduire les inégalités économiques, permettre aux gens d’avoir autant d’enfants qu’ils le souhaitaient – résoudre le problème de logement de longue date devait passer en premier. Tout le reste n’était que de l’air chaud.

Une fois que vous commencez à comprendre la théorie du logement de tout, vous commencez à la voir partout. Y compris sur une petite île bien nantie au large des côtes du Massachusetts appelée Martha’s Vineyard où la semaine dernière des dizaines de migrants ont été expédiés par avion par le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans une cascade aussi inhumaine qu’elle était, malheureusement, probablement politiquement efficace pour eux avec de nombreux électeurs républicains.

Passion contre politique

Ne vous méprenez pas, ce que DeSantis et d’autres gouverneurs républicains comme Greg Abbott du Texas font en envoyant des milliers de migrants dans des villes dirigées par les démocrates loin de la frontière – comme certains trolls Twitter effectués dans la vraie vie, avec de vraies personnes – est presque entièrement pour leur propre gloire politique. DeSantis a reçu une ovation debout des électeurs du GOP lors d’un événement politique au Kansas dimanche.

Si DeSantis pensait que les citoyens majoritairement démocrates de Martha’s Vineyard répondraient à son tour de force en traitant les migrants arrivés sur leur île comme il le ferait, le gouverneur s’est trompé. Les migrants, qui fuyaient le Venezuela, ont reçu un accueil chaleureux de la part des habitants avant d’être volontairement envoyés vers une base militaire pour un soutien humanitaire.

Comme le disait le titre d’un article de Jonathan Chait dans le magazine New York, “DeSantis essaie de prouver que les libéraux détestent les immigrants autant que lui, échoue”.

Mais s’il est clair que les habitants de Martha’s Vineyard, de New York ou de Washington DC, ne détestent pas les immigrés et se mobiliseront pour accueillir des êtres humains qui sont des pions innocents dans un jeu politique, cela ne veut pas dire qu’ils mettront leur poids derrière les politiques qui sont vraiment nécessaires pour soutenir les masses de migrants qui veulent venir aux États-Unis pour une vie meilleure.

C’est parce que peut-être que la première chose dont les migrants ont besoin – et d’ailleurs, de nombreux citoyens américains également – est plus de logements dans les villes qui ont des emplois. Et quoi que disent les dirigeants de ces villes pour la plupart d’un bleu profond lorsque DeSantis ou Abbott déposent un bus ou un avion de migrants à leur porte, ils ne semblent pas disposés à le livrer – et trop de leurs électeurs ressentent apparemment la même chose.

Les réfugiés sont les bienvenus ici – ils n’auront tout simplement nulle part où vivre

À Martha’s Vineyard, le problème du logement abordable est si aigu que le seul hôpital équipé de salles d’urgence de l’île fonctionne avec un quart de ses emplois vacants, selon le Washington Post. Lorsque le PDG de l’hôpital a proposé 19 emplois aux travailleurs de la santé en janvier, chacun d’eux a été refusé, en grande partie parce que même les médecins n’avaient pas les moyens de trouver un logement toute l’année.

Ou prenez New York, que j’appelle chez moi et où vous pouvez souvent voir des pancartes « Les réfugiés sont les bienvenus » dans les fenêtres de belles maisons en grès brun, côte à côte avec des dépliants décriant un nouveau développement. Entre 2000 et 2020, New York s’est agrandie de plus de 800 000 habitants, mais moins de 450 000 nouveaux appartements et maisons unifamiliales ont été construits pendant cette période. Sans surprise, en mai, le loyer médian à Manhattan a atteint un record de 4 000 $ – bien que si vous êtes prêt à vous débrouiller à Brooklyn, vous pourriez vous en tirer avec 3 250 $.

Et San Fransisco ? Eh bien, les dirigeants de San Francisco semblent traiter la construction de logements comme le golf, où l’idée est d’obtenir le score le plus bas possible ; l’opposition de la communauté et les réglementations restrictives signifient que la ville est sur la bonne voie pour construire seulement 3 000 logements cette année, avec un coût de construction moyen le plus élevé au monde par pied carré. (Bien que d’une manière ou d’une autre, San Francisco ait encore approuvé plus de nouveaux logements pour 1 000 habitants entre 2010 et 2019 que New York.)

Pire encore que les villes, il y a beaucoup de banlieues qui les entourent. Dans les comtés de banlieue de Nassau et Westchester en dehors de New York aux villes de banlieue entourant Boston, encore moins d’unités de logement ont été ajoutées pour 1 000 habitants au cours de la décennie précédente qu’à New York même. Cela éloigne de plus en plus les résidents à faible revenu des emplois, ce qui pèse davantage sur la croissance économique.

Comme l’a dit “La théorie du logement de tout”, même si tout, des téléviseurs aux voitures en passant par les réfrigérateurs, est devenu moins cher à acheter sur la base des heures travaillées au cours des 50 dernières années, le logement dans les grandes villes est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. En conséquence, les personnes qui n’ont pas eu la chance ou le privilège d’acheter au bon moment sont obligées de dépenser de plus en plus le budget de leur ménage s’ils veulent vivre à New York, à Boston ou à San Francisco.

Fidèle à la rhétorique

Il est vrai que les États-Unis font face à une crise frontalière. En moyenne, 8 500 migrants et demandeurs d’asile croisent chaque jour des fonctionnaires, ce qu’Axios a qualifié de “nombre étonnamment élevé”, et les villes le long de la frontière ont du mal à faire face à ce flux.

C’est aussi vrai que les gens vont continuer à venir. Entre facteurs économiques, pression du changement climatique et souci de sécurité, le flux de migrants en provenance du sud ne devrait qu’augmenter dans les années et les décennies à venir.

Les responsables républicains ont leur propre solution à ce défi : tenter d’arrêter le flux à la frontière par les méthodes les plus dures possibles, et faire du foin politique en le faisant. Si les progressistes veulent être à la hauteur de leur rhétorique, ils doivent soutenir les politiques qui permettront de créer l’offre de logements nécessaire pour absorber le flux de nouveaux arrivants – et, ce faisant, contribuer à réduire le coût de la vie extrême qui entrave également les résidents de longue date.

Sinon, les réfugiés et les migrants seront peut-être les bienvenus, mais ils ne seront pas les bienvenus pour rester.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.