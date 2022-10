Les mémoires très attendues de PRINCE Harry, Spare, devraient sortir en 2023.

Mais pourquoi le Prince a-t-il intitulé le livre Spare et quand sortira-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les mémoires du prince Harry seront publiées dans le monde entier l’année prochaine Crédit : AP

Pourquoi le livre du prince Harry s’appelle-t-il Spare ?

Spare est prêt à être commercialisé – et pour le prince Harry, c’est une chance de raconter sa version de l’histoire.

Les éditeurs ont juré que le livre est écrit avec ”une honnêteté brute et inébranlable” tout en étant ”plein de perspicacité, de révélation, d’auto-

examen et sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin.

L’éditeur Penguin Random House’s a également ajouté : « Spare ramène immédiatement les lecteurs à l’une des images les plus poignantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait dans la tristesse et l’horreur.

“Alors que Diana, princesse de Galles, a été inhumée, des milliards de personnes se sont demandées ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment-là.”

Mais pourquoi le livre s’intitule Spare ?

Le titre fait probablement référence à “l’héritier et le remplaçant”, un dicton utilisé pour décrire Harry et son frère le prince William.

D’où vient l’expression « héritier et réserve » ?

L’expression « héritier et réserve » met en évidence la distinction entre l’aîné des enfants qui est destiné à hériter de la fortune, du pouvoir et de la position de leurs parents – qui dans ce cas est le prince William – et leurs frères et sœurs plus jeunes, également appelés « réserves » qui sont peu susceptibles de jamais monter sur le trône.

La princesse Margaret, sœur cadette de la reine Elizabeth II, était également connue pour être une “pièce de rechange” royale.

Quand sortira le livre du prince Harry ?

Le livre du prince Harry sera publié dans le monde entier le 10 janvier 2023 par Penguin Random House – et il sera disponible à l’achat dans 16 langues différentes.

Certaines de ces langues incluent – l’espagnol, le français, l’allemand, le chinois et l’italien.

Spare sera disponible en format imprimé et numérique, ainsi qu’une édition audio intégrale du livre.

L’édition audio du livre sortira le 10 janvier 2023 et sera lue par le prince lui-même.

Le livre coûtera 28 £, mais l’édition kindle est légèrement moins chère à 13,99 £.

S’exprimant lors de la sortie de Spare, le PDG mondial de Penguin Random House, Markus Dohle, a déclaré: ” Penguin Random House est honoré de publier l’histoire franche et émotionnellement puissante du prince Harry pour les lecteurs du monde entier.

“Il partage un parcours personnel remarquablement émouvant, du traumatisme à la guérison, qui parle du pouvoir de l’amour et qui inspirera et encouragera des millions de personnes dans le monde.”

Dans le but de soutenir des œuvres caritatives britanniques, le prince Harry fera don d’une partie des recettes de son livre.

Le duc de Sussex a déjà fait don de 1 500 000 $ à Sentebale – une organisation qu’il a fondée avec le prince Seeiso dans l’héritage de leurs mères.

L’organisme de bienfaisance soutient les enfants et les jeunes vulnérables du Lesotho et du Botswana touchés par le VIH/sida.

Le prince Harry fera également un don de 300 000 £ à l’organisation à but non lucratif WellChild dont il est le patron royal depuis quinze ans.

WellChild soutient les enfants et les jeunes ayant des besoins de santé complexes qui doivent être pris en charge à domicile.

Buckingham Palace a déclaré qu’il ne commenterait pas l’annonce du livre.