Pourquoi le leader nord-coréen Kim Jong Un perdre du poids inquiète tout le monde

Partout dans le monde, si vous perdez du poids en quantité saine, les gens vous complimentent généralement et vous demandent comment la transformation s’est produite. Si vous êtes le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, tout un pays s’inquiète pour vous. La santé du leader nord-coréen Kim Jong Un a longtemps été une source de fascination morbide pour la Corée du Sud rivale, qui se trouve dans l’ombre de l’armée de 1,2 million de soldats de Kim et de son arsenal croissant de missiles nucléaires. A-t-il pris encore plus de poids ? A-t-il du mal à respirer après des promenades relativement courtes ? Et cette canne ? Pourquoi a-t-il raté cet important anniversaire d’État? Maintenant, le joueur de 37 ans est à nouveau confronté à de nouvelles spéculations dans le Sud sur sa santé. Mais cette fois, c’est parce qu’il est sensiblement plus mince.

La santé de Kim est importante à Séoul, Washington, Tokyo et dans d’autres capitales mondiales, car il n’a pas nommé publiquement un successeur qui contrôlerait un programme nucléaire en cours visant les États-Unis et leurs alliés – s’il est frappé d’incapacité. La Corée du Nord, jamais ouverte sur le fonctionnement interne de ses dirigeants, s’est enfermée encore plus étroitement l’année dernière pour se protéger contre la pandémie de coronavirus.

Dans des images récentes des médias d’État, Kim semblait avoir perdu beaucoup de poids. Le bracelet de sa montre fantaisie est plus serré et son visage plus fin. Certains observateurs disent que Kim – qui mesure environ 170 centimètres (5 pieds et 8 pouces) et pesait auparavant 140 kilogrammes (308 livres) – pourrait avoir perdu environ 10 à 20 kilogrammes (22 à 44 livres).

La perte de poids apparente de Kim est plus probablement une tentative d’améliorer sa santé qu’un signe de maladie, selon Hong Min, analyste principal à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul.

« S’il avait des problèmes de santé, il ne serait pas sorti en public pour convoquer la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs », une conférence politique majeure cette semaine qui devrait durer deux à trois jours, a déclaré Hong.

Kim, connue pour sa consommation excessive d’alcool et de tabac, vient d’une famille ayant des antécédents de problèmes cardiaques. Son père et son grand-père, qui ont dirigé la Corée du Nord avant lui, sont tous deux décédés de problèmes cardiaques. Les experts ont déclaré que son poids pourrait augmenter la possibilité de maladies cardiovasculaires.

Le ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré qu’il n’avait aucune information à partager sur la santé de Kim. Son look plus mince a fait l’objet d’un vif intérêt en Corée du Sud, les médias publiant des photos de ses apparitions précédentes et actuelles.

Les autres pays ne sont pas les seuls concernés: tout le monde en Corée du Nord a le cœur brisé par la perte de poids apparente du leader Kim Jong Un, a déclaré à Reuters un résident non identifié de Pyongyang sur les médias d’État étroitement contrôlés du pays, après avoir regardé des séquences vidéo récentes de Kim. Le rare commentaire public sur la santé de Kim intervient après que des analystes étrangers aient noté début juin que le leader autocratique, qui aurait 37 ans, semblait avoir perdu une quantité notable de poids.

« Voir le secrétaire général respecté (Kim Jong Un) avoir l’air émacié brise tellement le cœur de notre peuple », a déclaré l’homme dans une interview diffusée vendredi par la chaîne de télévision publique KRT.

« Tout le monde dit que leurs larmes ont coulé », a-t-il déclaré.

Dans le clip, des habitants de Pyongyang ont été vus en train de regarder un grand écran dans la rue montrant un concert auquel assistaient Kim et des responsables du parti après une réunion plénière de leur Parti des travailleurs de Corée.

Au début de l’année dernière, les spéculations sur la santé de Kim ont explosé après avoir raté les célébrations de l’anniversaire de la naissance du fondateur de l’État, Kim Il Sung, le 15 avril, pour réapparaître en public début mai.

En 2014, les médias d’État ont rapporté que Kim souffrait de « malaise », après une période prolongée hors de la vue du public

(Avec des contributions de Reuters et Associated Press.)

