Pourquoi le leader conservateur espagnol est loin de devenir Premier ministre malgré sa victoire aux élections

BARCELONE, Espagne (AP) — Le chef des conservateurs espagnols, Alberto Núñez Feijóo, aura l’occasion de former un nouveau gouvernement cette semaine dans ce qui a été prédéterminé comme une cause perdue étant donné son manque de soutien au Parlement.

Le Parti populaire de Feijóo a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections nationales peu concluantes du 23 juillet, qui ont laissé tous les partis bien en deçà de la majorité absolue et avec un chemin difficile pour accéder au pouvoir.

Si Feijóo échoue dans sa tentative comme prévu, le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez aura alors la chance de rester au Palais de la Moncloa s’il parvient à rassembler le soutien d’un groupe hétéroclite de partis de gauche, régionalistes et même séparatistes.

Voici ce que vous devez savoir sur la candidature d’investiture de Feijóo qui commence avec son discours parlementaire de mardi.

LES VOTES

Le président du Parti populaire, la force traditionnelle de centre-droit espagnol, aura deux chances de devenir le prochain Premier ministre de la quatrième économie de l’Union européenne. Mais sauf surprise, il échouera lors du vote de ses collègues législateurs ces deux jours.

Mercredi, après 24 heures de débat parlementaire, Feijóo devrait remporter une majorité absolue de 176 voix parmi les 350 sièges de la chambre basse basée à Madrid.

S’il manque ce cap, vendredi, la barre sera abaissée et le candidat n’aura besoin que de plus de votes « Oui » que « Non ». Ce scénario ouvrirait la possibilité de votes d’abstention faisant pencher la balance en sa faveur.

Les 137 sièges du Parti populaire sont le plus grand nombre de tous les partis. Mais même avec les 33 voix du parti d’extrême droite Vox, et deux autres de petits partis conservateurs de Navarre et des îles Canaries, il lui manque encore quatre voix.

L’ÉLÉPHANT

Les chances de Feijóo semblent dépendre de l’abstention lors du vote, ce qui serait une surprise.

Les deux partis séparatistes catalans qui pourraient jouer un rôle ont tous deux exclu de s’abstenir, compte tenu de ce qu’ils considèrent comme l’attitude belliqueuse du Parti populaire à l’égard de leur mouvement séparatiste.

Reste le parti conservateur basque PNV, qui a déclaré que tout accord qui pourrait l’associer à Vox, qui veut un État centralisé et ne condamnera pas le dictateur du XXe siècle Francisco Franco, est voué à l’échec.

« Il y a un éléphant qui n’est même pas dans la pièce ; il est dans la salle et il empêche le PNV d’entrer en relation (avec Feijóo), et cet éléphant est Vox », a déclaré le président du PNV, Andoni Ortuzar, à la radio nationale espagnole.

Les difficultés auxquelles Feijóo est confronté sont devenues évidentes en août lorsque les socialistes, bien qu’ils soient la deuxième force à la chambre, ont réussi à remporter plus de voix que son Parti populaire pour élire un socialiste à la présidence.

SI FEIJÓO TOMBE, SÁNCHEZ EST LE SUIVANT

Une défaite de Feijóo déclencherait automatiquement une période de deux mois pendant laquelle d’autres candidats pourraient se présenter pour demander l’approbation du Parlement afin de former un nouveau gouvernement. Si aucun candidat ne réussit le test, le Parlement sera dissous le 27 novembre et les élections seront déclenchées le 14 janvier.

Sánchez et ses alliés tiennent déjà pour acquis que Feijóo perdra et s’efforcent de rassembler le soutien nécessaire pour reconduire leur coalition de gauche composée de socialistes et du parti de gauche Sumar.

Le prix sera cependant élevé. Sánchez dépendrait également du soutien du parti séparatiste catalan Junts, dont le chef, Carles Puigdemont, est un fugitif de la loi espagnole résidant à Bruxelles, où il siège au Parlement européen.

Puigdemont a fui l’Espagne en 2017 après avoir mené une campagne d’indépendance ratée pour la Catalogne. Même si le soutien aux partis séparatistes a diminué lors des élections de juillet tandis qu’il a augmenté pour les partis unionistes dirigés par les socialistes en Catalogne, Puigdemont a désormais le pouvoir de faire des rois grâce aux sept sièges de Junt au parlement national.

Sa demande n’est rien de moins qu’une amnistie pour un nombre indéterminé, qui pourrait atteindre quelques milliers de personnes, de Catalans qui font face à des problèmes juridiques pour leur rôle dans la campagne séparatiste d’il y a six ans.

Une amnistie serait impopulaire pour de nombreux Espagnols, d’autant plus que Puigdemont et nombre de ses partisans sont impénitents d’avoir failli diviser le pays.

Bien qu’aucun socialiste n’ait parlé publiquement d’une amnistie, Sánchez a gracié des dirigeants de premier plan du mouvement dans le passé et semble prêt à envisager un acte de grâce encore plus important pour – comme il le dit – « normaliser » la politique dans le nord-est de la Catalogne.

WILD CARD DE FEIJÓO

Alors que les discussions sur une éventuelle amnistie éclipsent son propre débat d’investiture, Feijóo tente d’utiliser la controverse générée par l’éventuelle amnistie pour augmenter ses maigres chances.

Le Parti populaire a appelé dimanche à manifester à Madrid contre une éventuelle amnistie, et ses représentants ont appelé les socialistes mécontents à soutenir l’investiture de Feijóo afin d’empêcher Sánchez de conclure un accord avec les séparatistes.

Feijóo pourrait faire face à des critiques au sein de son propre parti s’il ne parvient pas à devenir Premier ministre.

Feijóo, 62 ans, a passé toute sa carrière politique en tant que leader régional discret dans la partie rurale du nord-ouest de l’Espagne, la Galice.

Considéré comme modéré, il fait déjà face à la pression des partisans de la ligne plus dure Isabel Díaz Ayuso, la dirigeante populaire de la région de Madrid qui s’est heurtée à plusieurs reprises à Sánchez pendant la pandémie de COVID-19 au sujet des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement central.

