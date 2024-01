Pourquoi le Kremlin tripote alors que la Russie se fige

Au cours des dernières semaines, les habitants de plusieurs régions russes ont été durement touchés par pannes de services publics, affectant l’alimentation électrique et laissant les gens sans chauffage par temps de -20 degrés Celsius. Naturellement bouleversés, les citoyens sont désespérés appels à Le président Vladimir Poutine pour obtenir de l’aide. Le problème était peut-être exacerbé par un hiver extrêmement froid. Mais les interruptions de service et les accidents dus à la dégradation chronique des services publics constituent un problème de longue date, comme l’a décrit le média d’investigation iStories dans détail l’année dernière. En 2023, même le vice-président du comité de la Douma chargé du logement et des services publics a noté que 80 % des réseaux de services publics avaient besoin d’être réparés ou remplacés. Le nombre réel pourrait être plus élevé. En 2022 un rapport du gouvernement identifié de grandes lacunes en financement, déclarant qu’un 3% supplémentaires des réseaux de services publics devenaient chaque année sujets aux accidents. Dans le même temps, le rythme des remplacements a ralenti au lieu de s’accélérer ces dernières années. Comme beaucoup d’autres réformes de politique publique en Russie, la modernisation des réseaux de services publics a été victime des vœux pieux, de la corruption et du court-termisme politique. Les gouvernements russes successifs ont tenté de réformer le secteur au moins une fois par décennie depuis la chute de l’URSS. Ces efforts n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, tout comme les tentatives visant à attirer les investissements privés au cours de la dernière décennie. De la même manière que la réforme de la gestion des déchets, qui a été lancé en 2019 sur des principes similaires, de nombreux consommateurs ont été touchés par la hausse des prix de services qui ne se sont pas améliorés. Au cours des deux dernières années, un boom de la construction stimulé par l’État et un pivotement forcé des échanges commerciaux vers les marchés asiatiques ont probablement mis ces systèmes à rude épreuve. Dans le même temps, il y a moins d’argent public à consacrer aux réparations et aux améliorations. Certes, les dépenses régionales en matière de logement et de services publics ont augmenté de plus de 20 % au cours des neuf premiers mois de 2023. Mais cela s’est produit après une série de protestations déclenchées par la mauvaise qualité des services et les tarifs élevés, suggérant que cette question peut soulever des risques politiques. En outre, les dépenses fédérales en matière de logement et de services publics sont on s’attend à ce qu’il baisse de 881 à 381 milliards de roubles (10,6 milliards de dollars à 4,3 milliards de dollars) par an entre 2024 et 2026. Seulement un fragment de ceci argent est spécifiquement alloué à la réparation du réseau. Ainsi, en 2022, le gouvernement a conçu un nouveau programme visant à augmenter le financement fédéral pour moderniser les réseaux de services publics. 30 milliards de roubles ont été alloués à cet effet en 2023, avec la promesse de 100 milliards supplémentaires en 2024. Les régions ont été invitées à concevoir leurs propres plans et à postuler à un opérateur central pour le financement. Beaucoup l’ont fait donc sur l’année passée. Mais finalement, le programme a été supprimé. Dans le budget fédéral russe axé sur la guerre, au lieu de 100 milliards, le programme distribuera un seulement 12 milliards en 2024, même si promesses il restait finalement à lever ces fonds.

Même si l’on prend au pied de la lettre les attentes selon lesquelles le financement fédéral sera complété par l’argent régional et « extrabudgétaire » (privé), cela suffirait à peine à moderniser les réseaux. En 2022, les experts estimaient qu’une mise à niveau complète nécessiterait plus de 4 000 milliards de roubles. Ce n’est pas au-delà des moyens du budget russe – c’est moins que le 4,75 mille milliards roubles que le gouvernement s’attend à ce que coûtera la reconstruction des territoires nouvellement occupés en Ukraine dans les années à venir – mais avec les contraintes rigides imposées à l’élaboration des politiques par l’obsession du Kremlin pour la guerre, il est peu probable que cet argent soit alloué au développement. Les responsables régionaux, qui sont pour la plupart chargés de maintenir le calme et l’obéissance de leurs provinces et de contrôler l’élite locale, pourraient retarder ces problèmes pendant longtemps, car ils n’ont pas conduit à des problèmes immédiats. La plupart des résidents concernés étaient plus pauvres que la moyenne. La dégradation des services, même si elle entraînait occasionnellement des décès, était en grande partie un déclin progressif avec lequel la plupart des gens pouvaient vivre. Toutefois, dans un geste caractéristique, Poutine s’est immédiatement lancé dans mode de gestion de crise lorsque le problème a atteint la région de Moscou. La semaine dernière, après la rupture d’une conduite de chauffage dans une usine de production militaire à la périphérie de la capitale, laissant des milliers d’appartements sans chauffage. Le président a ordonné aux autorités locales de remédier à la situation et de nationaliser l’usine. Un adjoint au maire et deux responsables de l’entreprise étaient arrêté. De même, lors d’un voyage en 2009 à PikaliovoPoutine a réagi aux protestations contre la fermeture des usines locales en ordonnant leur réouverture, humiliant ainsi publiquement l’oligarque Oleg Deripaska. Même si 15 ans plus tard, la mise en scène est certes moins impressionnante, les parallèles montrent que même si les politiciens peuvent aller et venir, la logique fondamentale du système russe de gestion de crise – et par extension de l’élaboration de sa politique intérieure – reste la même. Lorsqu’un problème est trop complexe et répandu pour être facilement résolu, mais aussi trop évident pour être ignoré, l’objectif principal du système est de rejeter la faute du Kremlin sur les acteurs locaux afin de montrer que, quel que soit le coupable, ce n’est certainement pas Poutine. .

