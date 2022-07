Pourquoi le Koffee de Karan Johar est amer mais vous voulez toujours une (Gos) gorgée

Koffee With Karan est aussi controversé que son hôte; c’est des commérages gratuits et abrutissants à leur pire, mais il y a un charme à cela. Des légions de téléspectateurs sont attirés par l’émission comme un papillon de nuit à tirer pour une série de raisons : faire une frénésie d’observation, écouter de manière voyeuriste la vie des autres, savourer un style de vie qui restera à jamais insaisissable pour la plupart d’entre nous, pour se distraire du fardeau écrasant de l’existence sous un tissu social en ruine – vous l’appelez.

Quelqu’un écoute-t-il ?

Au cours de l’évolution, les commérages avaient leur propre objectif. Comme les anciens humains vivaient en groupes très unis, ils étaient intimement conscients de la vie de chacun. Savoir qui était copain avec qui ou qui couchait avec qui indiquait aux anciens humains à qui faire confiance et à quoi ressemblait le paysage qui les entourait. Actuellement, comme tout le reste, cet instinct évolutif a pris la forme d’une obsession pour la culture de la célébrité comme l’une de ses branches principales. Tout comme Keeping Up With the Kardashians, Koffee With Karan nous donne un aperçu de la vie qui ressemble beaucoup à celle d’un citoyen indien moyen à certains égards, que ce soit Sara Ali Khan qui nous parle de ses petits béguins pour Kartik Aaryan et récemment, Vijay Deverakonda, ou Janhvi Kapoor parlant de «[mai] kitna phasee“- mais dans d’autres, reste terriblement hors de notre portée. Le facteur de relatabilité est en quelque sorte un shtick parmi la jeune génération de célébrités dans les industries du monde entier – un facteur qui fonctionne étonnamment bien, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. On s’aperçoit inévitablement que Marx avait raison lorsqu’il disait que l’être détermine la conscience ; que des quantités scandaleuses de richesse peuvent rendre une personne dangereusement déconnectée de la réalité.

Rage culturelle

Ce ne sont pas seulement les commérages que les humains aiment; nous aimons aussi être indignés. Le scandaleux, le grotesque, le ridicule – tout cela a son propre charme pour nous. Les anomalies de la société – qu’il s’agisse de quelqu’un avec une difformité physique ou de quelqu’un comme Rakhi Sawant qui se livre à un humour de débauche selon certaines normes – attirent des milliers d’observateurs de tous les échelons de la société, qui aiment observer à partir d’un supposé niveau moral élevé. Koffee With Karan répond à cet aspect: au fil des ans, des célébrités de Bollywood sont venues dans l’émission et ont dit des choses suffisamment scandaleuses pour avoir engendré des mèmes pour les années à venir. Prenez les controverses suivantes par exemple.

Le phénomène Alia Bhatt

Koffee With Karan était responsable du phénomène Alia Bhatt qui s’est produit bien avant qu’elle ne fasse ses preuves en tant qu’actrice. Le débat entre népotisme et talent est une histoire pour un autre jour, mais la première apparition d’Alia dans l’émission de Karan Johar lui a rendu un très mauvais service. Alors que l’atmosphère était déjà bouillonnante de népotisme à Bollywood, la déclaration d’Alia “Prithviraj Chauhan est le président de l’Inde” a fait bouillir le sentiment. Même aujourd’hui, avec toutes les années d’intercession, elle a du mal à secouer les calomnies « stupides ». Elle a minutieusement participé à un sketch se moquant d’elle-même, prouvant à plusieurs reprises et avec insistance qu’elle pouvait faire une blague à ses propres frais. Maintenant, alors que la stratégie marketing de KJo a pour la plupart attiré l’attention sur son calibre d’actrice, on ne peut s’empêcher de se demander si ses capacités intellectuelles ne seront pas la première chose que quelqu’un considérera en pensant à elle, surtout si quelqu’un arrive à être un troll Internet anonyme.

Hardik Pandya se raconte

Le joueur de cricket Hardik Pandya, pendant la durée de son apparition sur KWK, a fini par exposer entièrement sa misogynie interne et a déclaré plus tard qu’il ne savait même pas ce que signifie «misogynie», ce qui est peut-être plus révélateur de notre culture que s’il avait effectivement su . Hardik s’est excusé plus tard et, dans une interview avec Entertainment Times, a déclaré qu’il était choqué d’apprendre qu’un misogyne est quelqu’un qui n’aime pas du tout les femmes. Comment pourrait-il ne pas aimer les femmes, a-t-il demandé, exprimant le même argument répété “maman, didi, bhabhi, Natasa (épouse)” que les misogynes font lorsqu’ils sont appelés. Hardik avait dit à Karan en 2019, parmi une flopée d’autres commentaires misogynes et racistes (“Je suis un peu du côté noir” et al), qu’il aimait observer les femmes dans les bars et comment elles “bougaient”. Il a également parlé d’être ouvert avec sa famille et de leur dire “aaj karke aya“. Hardik et KL Rahul, qui était l’autre invité de l’émission ce soir-là, ont été suspendus pendant un certain temps par la BCCI, qui a ensuite révoqué la suspension.

Pas très tard avec Karan Johar

Alors que Karan Johar est tristement célèbre pour son népotisme et l’a souvent avoué, peut-être que la seule partie rachetable de son émission de chat est le fait qu’il est prêt à être rafraîchissant d’une manière que la plupart des célébrités de Bollywood ne le sont pas. Y a-t-il une rédemption à reconnaître ses propres erreurs même si on ne fait rien pour les corriger – qui sait ? Le fait est que Karan peut prendre une blague, et les invités de l’émission l’ont rôti à plusieurs reprises au fil des ans. Même avant que Bollywood ne se réveille soudainement et pense, “hé, peut-être que les blagues gays ne sont pas tout ça”, Karan avait pris les barbes en souriant (pas que ce soit la réaction souhaitable par un effort d’imagination). Même aussi récemment que le dernier épisode de la saison en cours, un Ranveer Singh extrêmement enthousiaste a dénoncé avec désinvolture le “parti pris nepo” de Karan Johar et il l’a pris avec (un sourire maladroit). Ce n’est peut-être pas la réaction que l’on pourrait obtenir de Sanjay Leela Bhansali, s’ils osaient même essayer de le lui dire.

Dans le monde de KJo et des Kardashian, toute publicité est une bonne publicité. “Le diable travaille dur mais Kris Jenner travaille plus dur” est un dicton populaire à propos du mécanisme de relations publiques robuste de Kris pour sa famille, et KJo correspond parfaitement à la facture également. Plus vous faites de mèmes sur Kendall Jenner qui lui donne 100% pour trancher un concombre ou Alia Bhatt, Siddharth Malhotra et Varun Dhavan qui réclament de répondre qui est le président de l’Inde comme si c’était un fait obscur, plus vous mettez d’argent directement dans leurs poches . La télé-réalité, malheureusement, n’est pas réelle.

Koffee With Karan ne ressemble pas tant à des talk-shows de fin de soirée aux États-Unis et au Royaume-Uni qu’à la télé-réalité. Même s’il est stylistiquement similaire à, disons, le Tonight Show avec Jimmy Fallon avec son café et son canapé, Koffee ressemble en réalité davantage au genre d’émissions le mieux représenté par Bigg Boss, Keeping Up With the Kardashians ou Love Island. Cependant, il est plus raffiné qu’un MTv Splitsvilla (en raison de la stature supérieure des célébrités des participants) et beaucoup plus docile par rapport à l’émission des Kardashians (car sa durée est beaucoup plus courte et beaucoup moins investie) ; ce n’est pas politique comme l’émission de Stephen Colbert, et pas humiliant envers ses participants comme Bigg Boss. Ce qui en résulte est un coup parfait de potins qui vous donne envie de plus. Et plus vous obtenez.

