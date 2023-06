Pourquoi le Kenya est sur le point de devenir le « Singapour de l’Afrique »

De tous les pays d’Afrique sub-saharienne pour être optimistes, le plus prometteur est le Kenya. Les forces économiques et politiques convergent pour placer la septième plus grande nation du continent dans une position relativement favorable.

L’Afrique est le continent qui connaît la croissance la plus rapide et devrait représenter un quart de la population mondiale d’ici 2050. Cela signifie que davantage de sociétés multinationales voient le besoin d’avoir une présence directe quelque part en Afrique subsaharienne. Beaucoup de ces entreprises réalisent déjà qu’elles ont besoin d’une présence en Asie, Singapour se révélant de plus en plus populaire en tant que plaque tournante, d’autant plus que Hong Kong a été absorbé par la Chine communiste.

Où en Afrique un tel groupe comparable d’entreprises pourrait-il évoluer ? Malheureusement, certaines des principales nations africaines ont connu des difficultés majeures ces derniers temps. La croissance économique a ralenti au Nigeria, la nation la plus peuplée d’Afrique, et le pays a seulement commencé à faire des réformes indispensables ; L’Ethiopie, le deuxième pays le plus peuplé, vient de traverser une guerre civile ; les problèmes politiques et les pénuries d’électricité continuent d’affliger l’Afrique du Sud. Pour l’instant, ces endroits ne sont pas en lice pour être un pôle économique subsaharien dominant, ne serait-ce que parce que les expatriés seront réticents à s’y installer.

L’accès à Internet au Kenya est classé parmi les plus fiables d’Afrique



En revanche, un lieu avec un niveau raisonnable de maîtrise de l’anglais et un climat attrayant toute l’année attirera beaucoup d’attention – et cela décrit bien Kenya. Le Kenya a également enregistré un taux de croissance d’environ 5,5 % l’an dernier, malgré les chocs négatifs sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie importées. Depuis 2004, les taux de croissance ont été de l’ordre de 4 à 5 %.

Le Kenya a aussi quelques avantages géographiques. Il possède un vaste littoral sur l’océan Indien, et les recherches suggèrent que les pays enclavés ont de moins bonnes performances économiques. Les pays côtiers ont également plus de facilité à rester en contact avec le reste du monde, et le Kenya a un accès relativement facile à la Chine et à l’Inde, grands marchés et sources de capitaux. Dans le climat géopolitique actuel, l’Afrique de l’Est suscite plus d’intérêt de plus de sources que la plupart de l’Afrique de l’Ouest.

En termes d’échelle, la population du Kenya d’environ 57 millions d’habitants ne peut pas rivaliser avec les 222 millions du Nigeria. Mais l’Afrique de l’Est, avec près de 500 millions d’habitants, a une population plus importante que l’Afrique de l’Ouest.

Plus riche

La Tanzanie, juste au sud du Kenya, a une population plus importante que le Kenya. Mais le Kenya est beaucoup plus riche et dispose d’une infrastructure supérieure – et cela inclut l’infrastructure numérique, car l’accès à Internet au Kenya est classé parmi les plus fiables d’Afrique.

Dans la mesure où le monde se concentre davantage sur l’énergie verte, le Kenya a également une histoire positive à raconter. Le pays compte déjà plus de 80 % d’énergies renouvelables et le climat est idéal pour une expansion continue de l’énergie solaire. Les entreprises étrangères qui cherchent à renforcer leur réputation verte pourraient trouver au Kenya une destination attrayante. Cela dit, l’énergie chère – due en partie aux taxes et à une mauvaise réglementation – a été un frein à la croissance.

Il y a d’autres éléments de l’affaire contre le Kenya. Il a eu du mal à attirer des investissements étrangers directs, même par rapport à d’autres pays africains. La corruption, les barrières réglementaires à l’entrée et l’instabilité politique restent des préoccupations et ne peuvent être écartées à la légère.

Cela dit, la gouvernance kenyane est restée stable ces derniers temps et les élections de 2022 se sont relativement bien déroulées. Le gouvernement s’avère plus apte à prévenir les attentats terroristes majeurs, provenant souvent de groupes en Somalie. Au fur et à mesure que le Kenya s’enrichit, il y a de fortes chances que ces problèmes diminuent davantage.

Il est également possible que l’Afrique subsaharienne ne développe pas du tout un pôle d’entreprises dominant. Les Émirats arabes unis continueront de devenir le centre financier de l’Afrique, Lagos aura le plus d’activités de démarrage, l’Afrique du Sud restera le centre d’affaires dominant dans le sud – et Londres, Pékin et l’Inde joueront un rôle plus important dans l’avenir économique de l’Afrique .

Pourtant, les distances africaines sont grandes et sa population augmente, deux faits simples qui plaident pour la croissance du Kenya quoi qu’il arrive. L’idée de mettre une usine de fabrication ou un centre de service près de Nairobi ou de Mombasa est logique même si elle ne dessert que l’Afrique de l’Est. Les voisins immédiats du Kenya à l’ouest et au sud, la Tanzanie et l’Ouganda, ont également une origine anglophone, et la Tanzanie pourrait devenir l’un des pays les plus peuplés du monde.

Non seulement l’Afrique est en hausse, mais l’Afrique de l’Est l’est aussi, et le Kenya est probablement le moyen le plus simple et le plus prévisible de parier dessus. — (c) 2023 Bloomberg SEC

